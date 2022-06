1000 najvećih: I uspjeh i neuspjeh Konzuma

Ne treba iznenađivati to što je na listi 1000 najvećih tvrtki u Hrvatskoj najviše trgovaca, njih čak 279. No, iz tog podatka ne treba zaključiti da trgovina u Hrvatskoj cvijeta. Naprotiv. Uzme li se, naime, u obzir da je pretežito u djelatnosti trgovine u ovoj zemlji registriran svaki peti poduzetnik, odnosno njih ukupno 28.507, onda dolazimo do izračuna da se na listi 1000 najvećih nalazi tek nešto manje od jedan posto svih trgovaca.

Tih 279 trgovaca, bilo da se bave maloprodajom ili veleprodajom, koji su se s lanjskim rezultatima poslovanja uvrstili na listu 1000 najvećih, međutim lani su ostvarili 49,6 posto (preko 147 milijardi kuna) svih prihoda ostvarenih u hrvatskoj trgovini te 57,4 posto (oko 6,6 milijardi kuna) sve dobiti prije oporezivanja u trgovini. Bolji dokaz tvrdnje da je hrvatska trgovina još uvijek mala, slaba i rascjepkana dalje više ne bi ni trebalo tražiti, iako argumenata ima još. Primjerice, samo jedan jedini hrvatski trgovac ima prihod veći od milijardu eura, a samo još njih 41 je prošle godine imao prihod veći od sto milijuna eura.

Taj jedan jedini jest, dakako, Konzum plus, koji je u prošloj je godini s prihodom od 10,7 milijardi kuna zadržao svoju poziciju najvećeg hrvatskog trgovca. Svakako je najveći lanjski uspjeh Konzuma to što je godinu, po prvi put nakon 2016. godine i kraha Agrokora, okončao s dobiti, koja je iznosila nešto preko 27 milijuna kuna prije oporezivanja.

No, uspjehom se za najveći domaći maloprodajni lanac nikako ne može smatrati to što mu je, u godini u kojoj je maloprodajno tržište raslo po stopi od 12,1 posto, rast prihoda iznosio zapravo skromnih 6,4 posto, što je popriličan zaostatak i za prosječnim rastom (13,57 posto) ostalih trgovaca na malo s liste 1000 najvećih.

Konzumov lanjski rezultat izgleda još i lošije kada ga se usporedi s 2020. godinom. Tada je, zahvaljujući tome što ta kompanija, iz sustava Fortenova grupe, ima najveći broj prodajnih mjesta velikih formata izvan šoping centara, njegov prihod skočio 31 posto, mnogo, mnogo više nego što je u toj godini iznosio prosjek rasta (4,45 posto) ostalih najvećih trgovaca na malo. Tako, ako itko u trgovini može plakati za pandemijskom 2020. godinom i lock downom, onda je to svakako Konzum.