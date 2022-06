1000 najvećih: Sándor Fasimon - Naši kupci mogu biti mirni

Čelnike najvećih kompanija pitali smo kakvom se strategijom suočavaju s posljedicama pandemije, inflacijom i šokovima posljednjih mjeseci, maksimiraju li i dalje zalihe, kako podnose poskupljenja energenata, sirovina, prijevoza… a i što očekuju da će se događati s cijenama. Odgovarali su i na pitanje što će najviše utjecati na rezultate iduće godine, a i pripremaju li se i kako za recesiju...

Makrookružje za industriju nafte i plina poboljšano je u odnosu na pandemijsku 2020. zahvaljujući ublažavanju restriktivnih mjera povezanih s pandemijom, rastućim cijenama ugljikovodika i dobroj prošloj turističkoj sezoni. Ina nastavlja ostvarivati stabilne poslovne rezultate koji joj pružaju sigurnost za nastavak snažnog investicijskog ciklusa vrijednog 1,6 milijardi kuna.

Razmišljamo dugoročno i ovo razdoblje snažnih rezultata iskorištavamo za ojačavanje pozicije u godinama koje dolaze. Naša glavna strateška investicija, projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka, napreduje prema planu, grade se sunčane elektrane u Virju i Sisku, mjeri se snaga vjetra na plinskim platformama u Jadranu kako bi se ispitao potencijal gradnje odobalnog vjetroparka, analizira se ulazak u geotermalnu energiju i proizvodnju vodika. Snažno se ulaže i u tradicionalnu djelatnost istraživanja i proizvodnje nafte i plina, kako na kopnu tako i na moru.

Provodimo bušaću kampanju na sjevernom Jadranu radi preokretanja trendova u proizvodnji plina, što pridonosi sigurnosti opskrbe domaćeg tržišta. U maloprodaji nastavljamo modernizirati mrežu i bilježimo rast prodaje u segmentu negoriva, potvrđujući tako dobre poslovne odluke o razvoju gastro koncepta Fresh Corner. Ina osigurava stabilnost opskrbe hrvatskog tržišta gorivom i plinom. To ćemo nastaviti činiti i u budućnosti pa kupci mogu biti mirni. Rafinerija nafte Rijeka ponovno je počela raditi potkraj ožujka i radi u najvećemu mogućem kapacitetu. Ina prilagođava poslovanje situaciji na tržištu koje je i dalje izrazito volatilno.

Povećamo proizvodnju, ulažemo u nove prilike kojima nadograđujemo lanac vrijednosti, tražimo prostor za poboljšanje učinkovitosti, optimiramo poslovanje u skladu sa stvarnim potrebama i tako stvaramo otpornost na potencijalne tržišne šokove. Što se tiče daljnjega kretanja cijena, to je u ovakvim vremenima nezahvalno predviđati, ali može se očekivati da će se u nekom trenutku, kao i uvijek do sada, cijene stabilizirati. Princip ponude i potražnje ključni su za rezultate u svakoj tržišnoj ekonomiji te će oni igrati najveću ulogu i u budućim poslovnim rezultatima. Ako sagledamo svoju industriju, vidimo nekoliko stvari koje utječu na kretanja. Tu je prije svega proces transformacije industrije i nastojanja EU u vezi sa zelenim politikama. U tome će svakako trebati pomoć kako se velik trošak ne bi prevalio isključivo na industriju, već je potrebna pravednija raspodjela troška između kompanija, vlada, same Europske unije i krajnjih potrošača.