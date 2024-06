Grzegorz Federowicz: Održivost je u središtu naše filozofije

Deceuninck razvija inovativna rješenja za održive domove s niskom razinom ugljičnog otiska te poslovnu filozofiju temelji na stvaranju bezvremenskih proizvoda

Europski lider u proizvodnji PVC profila Deceuninck prisutan je na svim tržištima svijeta. Ta je kompanija lani sagradila novi proizvodni pogon u Donjoj Bistri, koji je prema riječima generalnog direktora za središnju Europu Grzegorza Federowicza najveća tvornica za laminiranje PVC profila u ovom dijelu Europe i temelj za iskorak na nova tržišta u regiji.

Kako Deceuninck posluje, kakve rezultate očekujete ove godine u odnosu na prošlu i što planirate u idućoj godini?

– Deceuninck je među tri najveća svjetska proizvođača PVC profila. Proizvodi u 17 zemalja i proizvode isporučuje u 90 zemalja svijeta. Ukupno u svijetu zapošljava gotovo 4000 djelatnika. Na razini grupe, Deceuninck je u 2023. ostvario ukupno više od 866 milijuna eura prihoda. Na hrvatskom tržištu prisutan je od 2004. te ove godine obilježava 20 godina poslovanja, kontinuiranog rasta i razvoja.

Jesu li u tijeku ili planirate neke investicije?

– Najvažniju investiciju realizirali smo prošle godine kada smo otvorili novi poslovno-proizvodni pogon u Donjoj Bistri. Time je završena prva faza projekta što je ujedno najveća tvornica za laminiranje PVC profila u ovom dijelu Europe, a investicija je vrijedna gotovo sedam milijuna eura. Ovime je Deceuninck, koji je do sada poslovao na tri odvojene lokacije u Hrvatskoj, na jednoj lokaciji objedinio sve poslovne procese, od skladišta i proizvodnje, do uprave i administracije. Sve to omogućuje značajno povećanje efikasnosti, a razvoj poslovanja otvara prilike za nova zapošljavanja. Iz nove tvornice opskrbljujemo tržište Italije, a ona je ujedno HUB za cijelu regiju te temelj za iskorak na nova tržišta u regiji. Naš je plan daljnji rast i unaprjeđenje svih poslovnih procesa. Želimo biti perjanica unutar grupe Deceuninck, a u proizvodnim procesima postići najvišu razinu efikasnosti i kvalitete. Što se tiče kupaca, kao i dosad, cilj nam je pružati najviše standarde kvalitete i jedinstvenu uslugu na tržištu te općenito biti tržišni lider. Također, nastavit ćemo ulagati u zadovoljstvo svojih zaposlenika.

Kakvi su ESG planovi i kako ih provodite u praksi?

– Deceuninck razvija inovativna rješenja za održive domove s niskom razinom ugljičnog otiska te poslovnu filozofiju temelji na stvaranju bezvremenskih proizvoda koji zadovoljavaju zahtjeve u pogledu dizajna, performansi i ekološke ravnoteže. Održivost je u središtu naše filozofije, što potvrđuje i krovni slogan ‘Building a sustainable home‘. U skladu s time, pokrenuli smo novu kampanju pod nazivom ‘Svaki prozor je bitan‘, čime ističemo aspekte svojih profila i njihov pozitivan utjecaj, kako na udobnost, tako i na okoliš i planet. Naime, ti vrhunski profili jamče izvrsnu izolaciju, što rezultira uštedom energije, ali i manjim ekološkim otiskom. Već desetljećima veliku pozornost posvećujemo smanjenju emisija CO 2 u svojim proizvodnim procesima, povećavajući udio recikliranog PVC-a u proizvodnji novih profila. Potkraj prošle godine dovršili smo petogodišnji investicijski ciklus u vlastitu tvornicu za recikliranje u Diksmuideu u Belgiji vrijedan 25 milijuna eura s kapacitetom recikliranja od čak 40.000 tona na godinu. Time smo učinili veliki korak prema zacrtanom cilju smanjenja stakleničkih plinova za 60 posto do 2030. u odnosu na referentnu 2021. te nultoj emisiji do 2050. godine. Prozori s Deceuninckovim profilima mogu se reciklirati najmanje osam puta, što znači životni ciklus do čak 300 godina. U skladu s održivim i društveno odgovornim poslovanjem, nedavno smo lansirali i vlastiti kalkulator ugljika, koji će našim partnerima, proizvođačima PVC stolarije, olakšati mjerenje ugljičnog otiska.

Gdje vidite kompaniju u idućih pet godina?

– U skladu sa svojom poslovnom strategijom nastavit ćemo ulaganja u inovacije, digitalizaciju poslovanja te naravno održivost, kako bismo nastavili smanjivati svoj ugljični otisak. Deceuninck ima stabilne temelje za rast i razvoj, s obzirom na to da smo prisutni na tržištima diljem svijeta. To vrijedi i za regiju Adria, gdje također vidimo potencijal za širenje poslovanja. Naši su planovi ambiciozni i budemo li imali stabilno gospodarsko, ali i geopolitičko okružje, vjerujemo da ćemo ciljeve i ostvariti. U prognozama uvijek moramo biti oprezni jer su nas posljednji događaji, od pandemije i recesije do, nažalost, ratova naučili da se moramo znati i prilagođavati i uloviti ukoštac i s raznim izazovima na koje ne možemo utjecati.

