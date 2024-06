Irina Tomić (Jadran): Prošlo je vrijeme masovnosti i osrednjih hotela

Velika promjena dogodila se kada se portfoliju Jadrana iz Crikvenice pridružio Grand hotel The View na Braču. Međutim, prava promjena u poslovanju, u samom menadžmentu ove hotelske grupacije, događa se upravo sada. Slijedi transformacija društva, revitalilzacija odredišta, repozicioniranje objekata kroz konceptualizaciju, kapitalna ulaganja i dugo potreban rebrending

U svojoj 60. godini postojanja Jadran postavlja vrlo visoke razvojne ciljeve kako bi se Crikvenica vratila na turističku mapu Hrvatske. Irina Tomić, predsjednica Uprave Jadrana, najavljuje kapitalna ulaganja u potpunu revitalizaciju odredišta, odnosno repozicioniranje Jadranovih objekata ili kao to ona naziva: konceptualizaciju objekata. Hotelska grupacija Jadran ima više od 1688 smještajnih jedinica u svojim hotelima i odmaralištima te više od 700 parcela u kampovima, a prisutna je na crikveničkoj i makarskoj rivijeri, Postirama na Braču i Omišlju na Krku.

U što ćete ulagati?

- Ulaganja u hotele se sastoje od različitih aspekata. Imali smo sreću ove godine da smo uz zaista ozbiljna redovna održavanja objekata uspješno planirali i neke značajnije investicije, tako da smo u Kampu Selce nakon dugo vremena postavili novih 12 luksuznih mobilnih kućica prvi red do mora. To je uvod u ono što nas dalje čeka s kampom. Imamo mnogo starijih objekata pa ulaganja moraju biti sistematizirana da bi bila u skladu s nekim novim zakonima. Cilj nam je povećati energetsku učinkovitost, staviti naglasak na sigurnost i zdravlje gostiju i radnika te na digitalizaciju. Iza svakog većeg ulaganja stoji ozbiljan plan razvoja produkta, koji se uklapa u samu destinaciju, za specifične tržišne skupine gostiju, a kako bi mogli biti konkurentni s različitim objektima tijekom cijele godine.

Što su bile najvažnije poslovne promjene posljednjih nekolikog godina?

- Ne mogu govoriti što se zbivalo posljednjih par godina, ne znam sve detalje, ali mogu reći što se događalo od prosinca prošle godine kada sam preuzela ovu poziciju. Uvjerena sam da sam ipak puno novoga dovela u kompaniju u kratko vrijeme. Kako moje kolege znaju reći, najznačajnija promjena je zarazna energija koju sam donijela, za koju mnogi od njih govore da ju je teško pratiti. Smatram da ljudi koji rade u Jadranu 20 godina ipak više znaju o samoj kompaniji od mene tako da veliki naglasak stavljamo na timski rad. U šest mjeseci promjene ne mogu biti kapitalne. Gledali smo kako optimizirati ovu sezonu dok radimo planove za dalje. Do sada smo se posvetili kreiranju kocepata za svaki hotel i odredili smo pozicioniranje svakog objekta. Naravno, velika je promjena bila kada se portfoliju Jadrana pridružio hotel The View na Braču, jer je to ozbiljan odmak od naše destinacije, gdje su nam ustvari svi objekti. Velika poslovna odluka ove godine bila je i povećanje plaća za sve radnike, na temelju pregovora sa sindikatima, u čemu smo izašli iz svojih okvira da bi uspjeli zadržati radnike i povećati njihovo zadovoljstvo.

Što ste još mijenjali?

- Odlučili smo, na primjer, vratiti i većinu površina koje smo imali u najmu: nama. Pogotovo parking površine. Činilo mi se nesuvislim da time upravlja netko drugi, jer je to korisno za naše goste. Krenuli smo redom, obnovili ta mjesta i osposobili ih. Dodatno, svatko u turizmu zna da su kampovi glavni bankomat kućama kao što smo mi. Odlučili smo da nećemo ovisiti o vanjskim najmoprimcima, već ćemo nastaviti s postavljanjem vlastitih mobilnih kućica po isteku ugovora s tim tvrtkama ili individualcima. Ove godine odlučili smo neke neprofitabilne objekte, operativno teške, a koji rade ograničen broj dana radi sezone, zatvoriti i prenamijeniti za smještaj sezonskih radnika i za naše urede. Ipak se širimo kao tim. Zapravo, pristup poslovanju najveća je promjena u posljednje vrijeme. Pristup uključuje razvoj novih trendova u turizmu, digitalizaciju poslovanja, educiranje radnika, planiranje i kontrolu troškova te uključivanje ljudi koji nose važna mjesta u ovoj kući u same procese donošenja nekih odluka, a radi razvoja osobne odgovornosti. A kako je prošlo vrijeme masovnosti i osrednjih hotela, gosti sada sve više žele kvalitetu u odnosu na kvantitetu. Zbog toga je jedna od odluka da određenim objektima povećamo kategorizaciju te s tri zvjezdice da idemo na četiri, čak i da imamo jedan flagship hotel s pet zvjezdica.

Vraća li se sjaj Crikvenici i njezinoj rivijeri?

- To je moja najveća želja. Mislim da je Crikvenica posljednja destinacija u Hrvatskoj koja ustvari nije ostvarila svoj puni potencijal. Da bi došli do toga, mora vladati potpuna sinergija između glavnih dionika, a tu je svakako Grad te turistička zajednica. Jako sam zadovoljna suradnjom s gradonačelnicom te da smo zajednički postavile viziju grada i Jadrana. Upravo temeljem te vizije pozicioniramo Crikvenicu i kroz sportski turizam. Zahvaljujem još jednom Hrvatskom košarkaškom savezu što smo potpisali višegodišnji ugovor koji će osigurati da Crikvenica bude centar košarke. Sva događanja i pripreme odvijat će se u hotelima društva Jadran, počevši već od sredine lipnja. Vjerujem i da će nas Zračna luka Rijeka podržavati u svim našim naumima kroz povećanje letova, dovođenje novih turoperatora na Kvarner i Crikveničku rivijeru. Crivenica ima predivnu obalu, jedinstvena mala mjesta kao što su Selce i Dramalj, gdje su naši objekti također smješteni, bajkovit Kačjak koji je prekriven zelenilom, zdravljem, na samoj obali mora, gdje vlada potpuni wellbeing. Geolokacija Crikvenice je nevjerojatna te pruža temelj za razvoj turzima tijekom cijele godine. Zbog svog položaja Crikvenica je nadohvat ruke. Uvijek se iznenadim kada za 90 minuta dođem iz Zagreba u hotel. Baš svaka terasa naših hotela oduzima dah s pogledom na nepregledan obzor, otočiće ili planine u daljini.

Okrećete se više i zdravstvenom turizmu?

- Moj posljednji projekt, hotel u kojem sam bila prije Jadrana, veliku je važnost stavio na razvoj zdravstvenog turizma. Takav turizam je hit, generator potražnje koji puni kapacitet tijekom predsezone i postsezone, koji će tek razviti svoj puni potencijal. A mi na ulazu u Crikvenicu imamo natpis ‘Oasis of wellbeing‘. To je jedan od smjerova koji će vratiti sjaj. Cilj nam je svakako imati hotel koji će biti nositelj upravo wellbeing turizma, s naglaskom na prevenciju, rehabilitaciju i suvremene bolesti. Veselim se programima kao što je healty ageing. Savršen je za goste od srednje do starije dobi koji tako postaju stalni gosti jer se iz godine u godinu vraćaju upravo radi tog programa. Cijela ponuda grada treba se preusmjeriti, da se ostvari razina bolje ponude i više usluge. S dolaskom drugih hotelskih kuća u Crikvenicu samo smo dobili dodatni poticaj. Uopće nije loše imati dobre susjede.

Kako ponuda Jadrana privlači goste?

- Jadran portfolio ima različite produkte, koncepte u hotelima koji apsolutno mogu zadovoljiti razne tržišne grupe. Imamo kampove Elements Selce i Kačjak koji su omiljeno odredište obiteljima s djecom, predivne boutique heritage hotele Stypiu i Esplanadu za odrasle goste bolje platežne moći. Tu je pristup individualan, omogućuje se gastro iskustvo, uživanje pored bazena uz dobar koktel i wellness tretman. Imamo full service hotele sa savršenom ravnotežom poslovnog i turističkog odmorišnog turizma, tako da u predsezonu i postsezoni možemo biti glavno odredište korporativnim gostima koji organiziraju konferencije, seminare, sastanke i incentive putovanja. U glavnoj sezoni smo tu za pojedince koji žele komfor, vanjske i unutarnje vodene površine, terene za razne sportske sadržaje, dječje igraonice, dobar snack bar, lounge bar. Osmislili smo program ljetnih događanja u 2024. godini, pa uz klasičnu animaciju po hotelima, imamo zabavne programe na našim terasama, od nedjeljnih roštilja i nastupa DJ-a na bazenima ili na plaži Kačjak. Uz živu glazbu na terasi hotela Esplanada, na glavnoj šetnici Crikvenice, nudit ćemo neke gastro novitete. Jedan od projekata koji smo započeli je ujedno brending restorana hotela Esplanada koji zaista zaslužuje biti na mapi boljih hrvatskih restorana. Ustrojili smo concierge tim usmjeren na odredište, kako bi se gostima dale informacije o tome što nudi naša okolica poput biking i hiking staza, posjeta boutique vinarijama ili izleti brodom.

Prihodi vam se svake poslovne godine penju. Što očekujete u 2024.?

- Znam se našaliti pa reći da moja prva godina baš nema neke sjajne uvjete, jer će na broj noćenja uvelike utjecati Europsko prvenstvo u nogometu i Olimpijske igre u Parizu. Dodatno, imamo neke negativne situacije u Njemačkoj, sve se to pomalo osjeti, ali gledajući rezultate prvih pet mjeseci, u odnosu na prošlu godinu u pozitivnom smo trendu. Za sada smo značajno povećali našu prosječnu cijenu i popunjenost te se nadam da će tako ostati do kraja godine. Nema stajanja, imamo plan, okretni smo u donošenju odluka oko prodajnih taktika, uveli smo mnoge novitete u digitalnom marketingu, razvijamo dodatno timove specijalizirane za prodaju i marketing te sam sigurna da će biti žustro do kraja godine, ali pozitivno.

Sadržaj nastao u suradnji s Jadranom.