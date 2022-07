Ivan Zubak, Zubak Grupa: Ne vidim skoru budućnost bez salona automobila

Digitalno je, sigurno, način prodaje i kupovanja u budućnosti, ali uz jaku potporu na terenu. Svjesni smo potencijala digitalne ekonomije

Digitalnu transformaciju Zubak Grupa počela je na vrijeme, objašnjava njezin predsjednik Uprave Ivan Zubak i opisuje kako su na vrijeme prepoznali u kojem će se smjeru razvijati ključne djelatnosti. Ispričao je sve i o novom trendu online kupovanja vozila kao i o načinu na koji Grupa pridonosi postizanju nulte emisije i zelenim agendama.

Kako Zubak Grupa ulaže u digitalnu transformaciju i tako mijenja svoje poslovne modele?

– Pokretanjem digitalne platforme za kupnju, prodaju i servisiranje vozila Neostar uključili smo se u globalni trend razvoja sličnih platformi i međusobno svi učimo jedni od drugih jer je riječ o novim i još nedovoljno testiranim poslovnim modelima. U takvim okolnostima pogreške se događaju; one su sastavni dio poslovnog plana i na njima se uči te na temelju njih unapređuje sustav. Međutim, imamo prednosti u odnosu na konkurenciju i nadamo se da će to tržište znati prepoznati. To vrijedi i za ORYX Asistenciju, gdje trenutačno zajedničkim naporima vlastitih IT developerskih snaga i vanjskih partnera razvijamo potpuno nov poslovni model, kompatibilan s postojećim, koji će nam omogućiti brže i efikasnije daljnje širenje uz mnogo bolje korisničko iskustvo. Digitalnu transformaciju promatramo kao mogućnost pronalaska potpuno novih izvora prihoda, a ne samo kao puko prebacivanje analognih procesa u digitalne. To je mnogo izazovnije, ali nosi i potencijalno mnogo veće nagrade. Do kraja godine, ako promatramo samo razdoblje od 2020. do 2022., ulaganja u digitalnu transformaciju premašit će 40 milijuna kuna. Netko će reći da je to mnogo, ali ako to usporedimo s tradicionalnim ulaganjima u poslovne modele brick & mortar, dobije se druga perspektiva. No to je mentalna granica koju treba prijeći. Potrošiti 40 milijuna kuna za poslovnu zgradu ili opremu nekako je lakše jer je ono u što ste uložili novac nešto opipljivo. Potrošiti jednak iznos u razvoj softvera prilično je teža odluka za nas koji dolazimo iz tradicionalnijih branši. Ali mislim da smo uspješno prešli tu granicu jer smo svjesni potencijala koje nosi digitalna ekonomija.

Kad ste ga već spomenuli, koliko ste zadovoljni s Neostarom?

– Neostar je za nas nešto novo i jako uzbudljivo. Nitko od nas nema iskustva u razvoju digitalne platforme i njezinu upravljanju. To je svijet za sebe. Za sada se razvija prema zacrtanim planovima i pripremamo se za iskorak izvan hrvatskih granica, zbog čega smo ga u startu i napravili. Iskustva korisnika su odlična, ali i dalje svakodnevno učimo i planiranim eksperimentima dorađujemo sustav kako bismo postupak kupnje ili održavanja rabljenog vozila podignuli na još višu razinu. Vozila se već dulje u velikom dijelu prodaju online, a pod tim mislim na to da ljudi istraživanje povezano s vozilom koje traže odnosno žele i većinu informacija koje su im potrebne dobiju najprije online, a onda postupak kupnje završe offline. Neostar je upravo zbog toga pravo sveobuhvatno, omnichannel rješenje koje kupcima omogućuje da pronađu vozilo online i završe postupak potpuno online ili offline. Sve su kombinacije moguće na Neostaru. Stoga, da, digitalno je sigurno način prodaje i kupovanja u budućnosti, ali uz jaku potporu na terenu. Saloni automobila postojat će još dugo. Ne vidim skoru budućnost bez salona.

ORYX Asistencijom već pokrivate osam zemalja. Što dalje?

– Proteklih dvanaest godina snažno smo se fokusirali upravo na razvoj ponude, a posljednjih šest na snažniju internacionalizaciju. Sada konsolidiramo poslovanje tako da postojećim proizvodima pokušavamo maksimalno zasititi tržišta na kojima već jesmo prisutni. Novi val internacionalizacije i proširenja ponude novim uslugama dogodit će se s digitalnom transformacijom, na kojoj užurbano radimo, kao što sam i prije spomenuo, a koja će nam omogućiti da se širimo mnogo efikasnije nego do sada i uz mnogo višu razinu korisničkog iskustva. Projektom ćemo najprije obuhvatiti sve svoje ugovorne suradnike, a u drugoj fazi predstavit ćemo i vrlo napredno aplikacijsko rješenje za krajnje korisnike.

Radi li Zubak Grupa na zelenoj agendi i kako to čini?

– Danas je nemoguće zaobići tu temu i dobro je za sve nas da je tako. Trenutačno radimo na nekoliko projekata, ali istaknuo bih projekt ulaganja u solarne panele na lokacijama Zubak Grupe; procjenjujemo ga trenutačno na otprilike 7,5 milijuna kuna. Do sada smo na svojim lokacijama uložili više od dva milijuna kuna u punjače za električna vozila i neprestano osmišljavamo nove akcije čiji je cilj olakšati ljudima nabavu električnih i hibridnih vozila. I sami se trenutačno u vlastitom voznom parku koristimo s tridesetak električnih i hibridnih vozila te s vremenom planiramo dodatno povećavati njihov udio.