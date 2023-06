Oslobodite se kompleksnosti hybrid clouda

Korisnici sve češće dvoje oko prednosti i nedostataka gdje držati svoje podatke i aplikacije, u oblaku ili u vlastitom podatkovnom centru. HPE donosi novi način upravljanja podacima koji tvrtkama omogućuje da ostvare prednosti oblaka bez obzira na to gdje se njihove aplikacije i podaci nalaze. Drugim riječima, sada možete izabrati da ne morate birati

Postoje aplikacije koje su savršene za public cloud (web, mail...), ali mnoge kompanije zahtijevaju da dosta njihovih podataka ostane u lokalnom podatkovnom centru – on premises. Zbog toga mnogi istražuju varijante tih dvaju modela u potrazi za savršenom kombinacijom. Dobra vijest je da bi trebalo biti sve manje dvojbe u vezi s tim pitanjem jer postoji novi način upravljanja podacima koji tvrtkama omogućuje da ostvare prednosti clouda bez obzira na to gdje se njihove aplikacije i podaci nalaze.

Drugim riječima, sada možete izabrati da ne morate birati. Korisnički podaci nikada nisu bili vrjedniji jer oni imaju potencijal transformirati poslovanje – ubrzavanjem inovacija, poboljšanjem korisničkog iskustva i poticanjem operativne učinkovitosti. Da bismo što bolje iskoristili podatke vjerojatno ćemo morati napraviti promjene u aplikacijama, ali to podrazumijeva i veću složenost kod implementacije i održavanja infrastrukture nego ikad prije.

Oblak dolazi vama

Cloud je postavio standard za agilnost s pristupom na zahtjev, elastičnošću resursa i naknadama za usluge na temelju stvarne potrošnje (pay per use). Organizacije vole to iskustvo u oblaku – toliko da žele iskustvo u oblaku za sve podatke svojih aplikacija, gdje god se oni nalazili. Nedavna istraživanja pokazuju da su lokalna radna opterećenja koja nisu u oblaku u porastu, a to nas dovodi do zaključka da kompanije sada traže tzv. optimalnu ravnotežu raspodjele radnih opterećenja, uz sve češću migraciju s javnog oblaka nazad u lokalni mod rada. Zasigurno, oko 70% aplikacija i podataka tvrtki ostaje čvrsto na zemlji – u podatkovnim centrima poduzeća. Drugim riječima, većina podataka nije u oblaku, bez obzira na to što nalaže strategija svake tvrtke, a to stvara stalnu napetost između zamišljene potrebe za potpunom migracijom i činjenice da je neke stvari možda bolje ostaviti on premises. Kada se razmatra strategija ‘od ruba do oblaka‘, tj. što bi sve trebalo utjecati na vašu odluku gdje ćete držati podatke i aplikacije, u cloudu ili vlastitom podatkovnom centru, trebalo bi minimalno razmisliti o sljedećim stvarima: količina podataka, sigurnost, cijena, operativni troškovi, refactoring (prilagodba aplikacija za cloud)…

Uzevši u obzir navedene izazove i trendove, HPE je već prije nekoliko godina pokrenuo edge to cloud strategiju, novu vrstu iskustva u oblaku koja kombinira prednosti oblaka i lokalnih podatkovnih centara, kako u HPE-u volimo reći, tj. oblaka koji dolazi k vama. Da budemo precizniji, HPE GreenLake edge to cloud platforma od ruba do oblaka pionir je u tom području i daje vam lokalnu podatkovnu infrastrukturu koju obilježavaju npr. sigurnost, performanse, trenutačno povećanje ili smanjenje resursa i upravljanje troškovima plus glavne prednosti oblaka: self-service sučelje, mogućnost plaćanja samo za ono čime se koristite te brigu i upravljanje infrastrukturom, koju ne morate posjedovati, što eliminira teret vlasništva.

Inovirani sustav za pohranu podataka

HPE donosi promjenu paradigme u podatkovnoj infrastrukturi, što znači da je vrijeme da se oslobodite složenosti i silosa koji su svojstveni konvencionalnim hybrid cloud okružjima. Da bi ste iskustvo u oblaku doveli do svake aplikacije i servisa potreban je novi pristup infrastrukturi – onoj koja je dizajnirana za operacije u oblaku na način da su IT resursi uvijek uključeni i trenutačno dostupni, da je potpomognuta umjetnom inteligencijom, lako je upravljiva i dostupna kao usluga koja trenutačno odgovara na sve zahtjeve. Ukratko rečeno, prestanite upravljati svojom podatkovnom infrastrukturom i počnite je konzumirati.

Da bi korisnicima pružio iskustvo u oblaku bez obzira gdje se podaci nalaze HPE je nedavno objavio novu generaciju sustava za pohranu podataka – HPE Alletra MP, koju pokreće platforma HPE GreenLake. HEP Alletra MP izgrađena je za sve tipove aplikacija, od tradicionalnih do modernih i kako takva donosi neke od ključnih inovacija:

• AI-driven – Pokretana s HPE InfoSightom, najnaprednijom umjetnom inteligencijom (AI) za infrastrukturu u industriji, HPE Alletra pruža jedinstveno iskustvo. Putem strojnog učenja temeljenog na oblaku HPE Alletra pruža prediktivni model podrške i upravljanja koji predviđa i sprječava probleme – od sustava za pohranu podataka do virtualnih strojeva. Ista tehnologija omogućuje HPE Alletri transformaciju iskustva podrške putem izravnog pristupa stručnjacima. Dodatno, preporuke vođene umjetnom inteligencijom poboljšavaju performanse, potiču veću dostupnost i optimiziraju korištenje resursa i planiranje infrastrukture za budućnost.

• Built for cloud – HPE Alletra projektirana je da bude usko povezana s platformom HPE GreenLake. To omogućuje zajedničko operativno iskustvo u oblaku bez obzira na to nalaze li se radna opterećenja lokalno ili u javnom oblaku. To pak znači da ćete iskusiti istu agilnost i jednostavnost za svaku aplikaciju tijekom cijeloga životnog ciklusa i od ruba do oblaka. Implementirajte, upravljajte i proširite svoj sustav za pohranu za 99% manje vremena platformom koja se može upogoniti za nekoliko minuta, automatizira dodjelu resursa i automatski, tj. transparentno se nadopunjuje novim funkcionalnostima i poboljšanjima (invisible upgrades).

• As a service – Izbjegnite prekomjerno korištenje resursa, smanjite troškove infrastrukture i osigurajte da možete odgovoriti na sve poslovne potrebe sa sustavom za pohranu kao uslugom. Uz HPE GreenLake možete se koristiti HPE Alletrom kao uslugom koja se plaća prema stvarnom korištenju, imati slobodu skaliranja na više ili manje, dok sustavom upravlja netko umjesto vas, za potpuno rješenje prema principu ključ u ruke. Oslobodite svoj cash flow i povećajte financijsku agilnost s pravom kombinacijom usluga temeljenih na pretplati i stvarnoj potrošnji. Imajte sve što vam treba nadohvat ruke. Upravljajte podatkovnom infrastrukturom tijekom njezina životnog ciklusa s intuitivnim korisničkim iskustvom kojemu možete pristupiti s bilo kojeg mjesta i na bilo kojem uređaju. Možete upravljati stotinama sustava bez obzira na to gdje se oni nalazili jednako jednostavno kao da upravljate jednim sustavom.

Osnaženo umjetnom inteligencijom

HPE Alletra MP izgrađena je za svaki tip aplikacije i opterećenja, što znači da ima fleksibilnu arhitekturu bez kompleksnosti koje inače imaju sustavi za pohranu podataka. HPE Alletra MP je all-NVMe sustav za najzahtjevnije performanse i aplikacije zasnovana na arhitekturi prema principu shared-everything. To znači da sustav podržava potpuno neovisno skaliranje performansi i kapaciteta korištenjem standardiziranih sastavnih blokova koji mogu podržati i/ili biti prenamijenjeni za različite protokole ili radna opterećenja: block, file, object, i to u bilo kojoj mjeri. Osnažena umjetnom inteligencijom i potpunom redudancijom HPE Alletra MP osigurava zajamčenu 100% dostupnost za sva opterećenja. Uz pomoć HPE Infosight umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja (ML) predviđaju se i sprječavaju prekidi u radu za sustave za pohranu, poslužitelje ili virtualne strojeve. Npr. tijekom prošlog desetljeća HPE InfoSight je analizirao obrasce aplikacija na 1250 trilijuna podatkovnih točaka transformirajući način na koji se upravlja i podržava infrastruktura.

Podaci nedavne ankete IDC-a pokazuju da su glavni razlozi zbog kojih poduzeća planiraju povećati potrošnju na sustave za pohranu snažan rast podataka, zahtjevi za sustavima s boljim performansama i potreba za većom zaštitom podataka. Strah od dostizanja kapaciteta ili ograničenja performansi tjera mnoge organizacije na kupnju viška infrastrukture za pohranu, a dio nje obično ostane neiskorišten.

Osim toga, infrastruktura za pohranu može biti komplicirana za postavljanje, rad i upravljanje. Organizacije su navele potrebu za povećanjem kapaciteta pohrane na zahtjev i potrebu za ubrzanjem implementacije pohrane kao primarne razloge za korištenje usluge Storage-as-a-Service. IDC također predviđa da će backup kao usluga doživjeti snažan rast. S druge strane sve je više korisnika koji žele čuvati svoje podatke u lokalnim podatkovnim centrima ili na adekvatnoj kolokacij zbog zabrinutosti koje sežu od sigurnosti i usklađenosti s propisima do latencije i naknada za izlaz iz javnog oblaka (cloud egress fees). Upravo sve te navedene izazove HPE izvrsno adresira kombinacijom značajki i mogućnosti koje donosi HPE GreenLake. HPE Data Service Cloud Console (HPE DSCC) pomaže organizacijama da objedine svoje lokalne i servise u oblaku, pružajući združeno iskustvo upravljanja i omogućavajući besprijekornu integraciju i orkestraciju u hibridnim IT okružjima. DSCC nudi sveobuhvatno rješenje koje pojednostavnjuje operacije, poboljšava agilnost i maksimira prednosti iz oba segmenta, lokalne on-prem infrastrukture i usluga u oblaku.