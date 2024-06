Potez izazivača: Telemach svima snizio cijene i povećao brzinu

Nova telekom-paradigma poštedjet će korisnike vaganja između dvije opcije – niže cijene ili više brzine, jer nudi oboje

Davne 2005., kad se prvi put predstavio domaćoj publici, telekom-operater Telemach pozicionirao se kao tržišni izazivač, odnosno igrač koji, po definiciji, rizičnim, ali inovativnim potezima radikalno mijenja način na koji industrija posluje, unosi potpuno novu dinamiku. Tada se reklamirao kao kompanija koja nudi ‘i ovce i novce‘, a iako danas posluje pod drugim imenom i s većim portfeljem usluga, zadržao je taj disruptorski nerv. Da je to tako potvrđuje podatak da je u razdoblju od travnja 2023. do ožujka 2024. najveći broj korisnika mobilne mreže prešlo na Telemach, ali i nedavni, tipično izazivački potez kojim je u pitanje doveo dosadašnje tržišne prakse. Telemach je, naime, odlučio svim korisnicima sniziti cijenu usluga, ali povećati brzinu. Ta, kako je zovu, nova telekom-paradigma poštedjet će korisnike vaganja između dvije opcije – niže cijene ili više brzine, jer nudi oboje i to po minimalnoj brzini od 1 Gige koja je postavljena kao standard.

Odvažni potezi

Preciznije, umjesto hrpe različitih paketa koji se razlikuju po brzini, cijeni i ostalim značajkama, korisnicima ovog telekoma na raspolaganju će biti dva paketa i to od 1 Gige i 2 Gige. Najmanji od 300 Mega je ukinut, a preostala dva dostupna su po cijeni nižoj za četiri, odnosno devet eura. Tu svojevrsnu demokratizaciju tehnologije u kompaniji su pojasnili riječima da ona ne smije i ne može biti luksuz, a telekomi moraju biti u stanju na jednostavan način ponuditi najmoćnije tehnologije. Drugim riječima, želi li se doista stvoriti dodana vrijednosti korisnicima, ali i čitavom društvu, ona bi trebala biti dostupna svima, neovisno o dubini džepa. Da bi se ta nova paradigma mogla provesti i u djelo, Telemach je postavio dobre temelje te je od prvog dana ulaska na tržište fiksne mreže u njezin razvoj i digitalizaciju uložio 100 milijuna eura.

Podrška autsajderima

Zahvaljujući tomu, 200 tisuća kućanstava u 12 hrvatskih gradova doista može uživati u gigabitnom iskustvu, a ta 10 Giga mreža nastavlja se graditi i dalje. Kako se planira, do 2027. trebala bi biti dostupna za 500 tisuća domaćih kućanstava. Osim u industriji, Telemach protiv struje igra i na sportskom, odnosno sponzorskom terenu. Umjesto medijski najprisutnijima, podršku je odlučio dati sportovima koji se nerijetko percipiraju kao autsajderi, široj javnosti ne toliko zanimljivi. No, iako ih zovu ‘malima‘, sportovi poput rukometa i vaterpola su i najtrofejniji, a u telekomu su ponosni što će im podršku pružati i na skorim Olimpijskim igrama u Parizu. Velike su šanse da će zbog tih disruptorskih poteza, baš kao i početkom milenija, na tržištu zapuhati novi vjetrovi koji će potaknuti investicije cijele industrije u infrastrukturu, a korisnicima pružiti bolje (i jeftinije) iskustvo.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Telemach Hrvatska