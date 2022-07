Saponijin fokus na zelenoj tranziciji i digitalizaciji

Vodeći proizvođač deterdženata i sredstava za čišćenje u Hrvatskoj svake godine na tržište lansira desetke novih ili inoviranih proizvoda unaprijeđene i ekološki prihvatljivije formulacije

Saponia je vodeći proizvođač deterdženata i sredstava za čišćenje u Hrvatskoj i jedna od najvećih kemijskih industrija u regiji Adria​. Većina brendova u samom je vrhu svojih kategorija, što je rezultat kontinuiranog rada na inoviranju postojećih i razvoju novih proizvoda, usklađivanju s tržišnim zahtjevima, promjenama u načinu života i principima održivog razvoja. Posljednjih se godina globalno okružje mijenja pod utjecajem pandemije bolesti COVID-19, a odnedavno i rata u Ukrajini. Unatoč tomu u Saponiji su zadržali poslovni optimizam i 2021. ostvarili rast prihoda od prodaje od 139,1 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu; ukupno su iznosili 664,4 milijuna kuna. U ukupnim prihodima od prodaje ostvareni prihodi na hrvatskom tržištu čine 66,7 posto.

Održivi razvoj

Od početka 2022. hrvatsko, ali i globalno gospodarstvo suočava se s izazovima poremećaja u opskrbnim lancima i s povećanjem cijena inputa, koje je i Saponia počela osjećati u drugoj polovini prošle godine, a negativan trend nastavlja se i u prvom kvartalu ove godine. Unatoč svim izazovima u prvom kvartalu ove godine zadržana je stabilnost poslovanja uz rast od jedan posto te je ukupan prihod Saponia grupe iznosio 186 milijuna kuna.

U Saponiji poseban naglasak stavljaju na održivi razvoj i smanjenje okolišnog otiska. Oduvijek su posvećivali veliku pozornost zaštiti okoliša i suradnji sa zajednicom u kojoj posluju, a tijekom 2021. dodatno su pojačane aktivnosti na tom planu. Saponia je članica UN Global Compacta i HR PSOR-a te kontinuirano poboljšava svoju usklađenost s UN-ovim ciljevima održivog razvoja. Nastojanja da se Saponiji osigura budućnost moderne i tehnološki napredne kompanije potvrđena su u posljednjih godinu dana vrijednim priznanjima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u zaštiti okoliša, Hrvatskog društva za kvalitetu za unaprjeđenje kvalitete te 'Zelenom poveljom' Osječko-baranjske županije.

Transformacija i učinkovitost

Zacrtani smjer poslovanja, u koji je uključeno smanjenje potrošnje energije iz distribucijskih mreža proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, ostvaruje se u sklopu projekta 'Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama', započet prošle godine. Konačni rezultat projekta znatna je ušteda energije, smanjenje emisije CO 2 od 1250 T/godišnje i godišnja proizvodnja 659.000 kWh zelene energije.

Dvije su najvažnije promjene u Saponijinu poslovanju: digitalna transformacija i zeleni projekti energetske učinkovitosti.

– Kao kemijska industrija u ciljeve smo stavili smanjenje emisije CO 2 , zero waste iz proizvodnje do 2030. te brigu za čišći i zdraviji okoliš. Već sad smanjujemo količinu plastične i kartonske ambalaže, planiramo proizvodnju zelene energije, a krajnji nam je cilj tranzicija na Saponijinu ​klimatsku neutralnost do 2050. – kažu u Saponiji.

U idućim mjesecima usredotočeni su na ostvarenje što boljih prodajnih rezultata u turističkoj sezoni jer su Saponijini proizvodi za pranje i čišćenje zastupljeni u hotelima i privatnom smještaju duž cijele hrvatske obale. Početkom godine na hrvatsko tržište i na izvozna tržišta lansirali su novi brend u premium kategoriji deterdženata za pranje rublja – Ornel deterdžent. Formulacija novoga praškastog i tekućeg deterdženta za pranje rublja rezultat je rada stručnjaka Saponijina razvojnog instituta koji već šezdeset godina uspješno radi na novim i inoviranim proizvodima. Lansiranje brenda Ornel deterdženta potvrda je da su u Saponiji strateški usmjereni na proizvode visoke kvalitete. Svake godine na tržište lansiraju desetke novih ili inoviranih proizvoda unaprijeđene, ali i ekološki prihvatljivije formulacije.