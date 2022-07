Tajana Hašperger (HPE GreenLake): Naša platforma sredstvo je za uspješnu digitalnu transformaciju

HPE GreenLake – Selectium Program osigurava korisnicima uslugu u ‘cloudu‘, a oprema je u njihovom podatkovnom centru. Kompanije tako s jako malo početnog ulaganja mogu transformirati podatkovni centar kako žele u neki hibridni model prema potrebama poslovanja

Platforma HPE GreenLake - Selectium Program nova je usluga kompanije Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, lokalnog predstavnika Hewlett Packard Enterprisea, koja pruža optimalna infrastrukturna rješenja za podatkovne centre od poslužitelja, sustava za pohranu podataka, mrežne opreme do usluga koje pružaju bolji uvid u poslovanje. Tajana Hašperger, HPE GreenLake – Selectium Program menadžerica za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Bugarsku, Nigeriju, Keniju i Maroko, pojašnjava da se potencijal tog modela krije u edge-to-cloud (od ruba do oblaka) pristupu, a krajnji je cilj omogućiti korisnicima Everything-as-a-Service iskustvo – cjelokupni portfelj proizvoda i usluga. Usluga je fleksibilna i plaća se prema korištenju, što znači da nema velikih izdataka odjednom te povećava i operativnu i financijsku fleksibilnost kompanije.

Koje su prednosti HPE GreenLake – Selectium Programa?

– Naš core business pružanje je infrastrukturnih rješenja koja se naslanjaju na ostale usluge, korisničke servise. Dosad je bilo moguće kupiti opremu i infrastrukturu samo klasičnom nabavom, a zadnjih godinu dana na svojim tržištima nudimo HPE GreenLake – Selectium Program, koji osigurava korisnicima uslugu u cloudu, a oprema je u njihovom data centru. To je veliki istup jer nijedan proizvođač nema to osmišljeno i implementirano na tržištu na ovakav način.

Što korisnik time dobiva?

– Taj je model sredstvo za uspjeh u digitalnoj transformaciji bilo koje kompanije, bilo kojeg IT-a, te na taj način pomažemo IT menadžerima, financijskim direktorima i cijeloj kompaniji da s jako malo početnog ulaganja mogu transformirati svoj IT sukladno potrebama poslovanja. Pomoću ovog modela kompanije mogu odlučiti koji dio poslovanja će ostati u njihovom data centru, a koji će se preseliti u public cloud, s obzirom na kritičnost servisa. Na ovaj način planiranje budžeta je puno fleksibilnije. Da bi jedan takav projekt zaživio obavimo dosta razgovora s korisnicima i vidimo što korisniku točno treba kako bi plaćao samo resurse kojima se koristi.

Kako se financira ova usluga?

– Korisnik mjesečno plaća račun prema stvarnom korištenju opreme. Cijena je vrlo ovisna o veličini projekta i kao takva se definira za svaki projekt posebno. Tu se ne radi o klasičnom leasingu, iako postoji i ta opcija, HPE GreenLake - Selectium Program mnogo je više od toga. Dio cijelog tog rješenja je alat za mjerenje potrošnje, na koji smo iznimno ponosni jer je vrlo točan i korisnici to prepoznaju.

Također, glavna razlika je u dodanim uslugama koje osiguravaju cloud iskustvo, uključujući i cloud portal. S obzirom na to da je ovaj model nabave opreme projektno orijentiran, moguće je transformirati cijelu ili samo dio IT infrastrukture. U takvom modelu korisnik neće platiti hardver koji će mu doći u data centar nego će ugovorno mjesečno plaćati točno onoliko koliko troši. Dakle, korisnik ima iskustvo clouda, samo što je ovdje jako velika prednost jer je infrastruktura u korisnikovom data centru te na taj način ima kontrolu nad sigurnošću svojih podataka i usluga, zna u svakom trenutku gdje su mu podaci.

Većina korisnika u zadnje vrijeme razmišlja prijeći u cloud, međutim, vrlo rijetki će prijeći posve u public cloud. Vidimo da se to najviše događa u nekoj vrsti hibridnog modela. Jako je važno naglasiti da ovdje nema početne investicije, korisnik dobiva potrebnu opremu za data centar koju će mjesečno plaćati u ratama prema korištenju, ne mora odjednom izdvojiti sav iznos. U ovom modelu korisnik će dobiti točan opis usluga i projicirani trošak kroz tijek ugovora.

Kakva je reakcija tržišta?

– Reakcija je odlična, jer korisnici na ovaj način dobivaju točno ono što im treba kako bi prilagodili IT digitalnu transformaciju poslovanju kompanije. Na ovaj način dobivaju fleksibilnost i hibridnost, pa samim time dio podataka mogu prebaciti u public cloud, a kritični servisi i aplikacije ostaju u njihovom data centru.

Koje se tvrtke mogu koristiti ovim modelom?

– Velike, srednje i male, svi se mogu koristiti tim modelom i svi se njime koriste. Razgovaramo sa svima, uključujući i javni sektor, korisnici su prepoznali prednosti tog modela. Najviše su zainteresirani servis-provajderi zbog toga što se ovakva vrsta nabave IT opreme najbolje uklapa u njihov poslovni model. Oni su prvi prepoznali vrijednost ovog modela, a nakon toga i svi ostali korisnici koji žele modernizirati svoj IT, no nisu bili spremni u potpunosti prijeći na cloud.

Kako ovaj model nabave IT opreme utječe na poslovanje?

– Novac koji bi tvrtke potrošile za kupnju IT infrastrukture sada mogu uložiti u neke druge projekte. Također, IT timovi koji su se brinuli o dostupnosti hardvera sada se mogu fokusirati na druge poslovne projekte, jer će taj dio poslova biti odrađen unutar ovog modela od strane našeg i HPE tima. Briga o takvom hardveru jako je veliki zadatak za jednog IT inženjera i analiza procesa traje po nekoliko mjeseci, dok mi analizu od HPE-a dobijemo u kratkom roku i u dogovoru s korisnikom određujemo sve što je potrebno. Financijski direktori iznimno su zainteresirani za ovaj model jer nemaju odjednom veliki izdatak nego potrošnju po mjesecima.

Što je s konkurencijom?

– U tom dijelu ima vrlo malo konkurencije, HPE je prvi proizvođač koji je krenuo s ovakvim modelom nabave IT opreme. Ostali pokušavaju kreirati takav model, ali u Europi takvo što još ne postoji. Posljednjih osam godina HPE prodaje opremu u ovom modelu te imamo reference i korisnike koji repetitivno obnavljaju takve ugovore.

Koliki je potencijal hrvatskog tržišta za takav model?

– Jako veliki, očekujemo jako veliki rast u idućih nekoliko godina, od 20 do 40 posto, ne samo u Hrvatskoj nego i ostalim zemljama.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom HP Enterprise.