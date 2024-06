[Top 1000] Kako je poslovala Fortenovina poljoprivreda, a kako kupac koji je za nju ponudio najviše

U publikaciji 1000 najvećih, koju objavljujemo uz ovaj broj Lidera, možemo prvi put skicirati rezultate poslovanja Fortenova grupe na osnovi deset najvećih tvrtki iz grupacije koje su u top 1000 (Konzum plus, PIK Vrbovec plus, Tisak plus, Belje plus, Jamnica plus, Roto dinamic, Zvijezda plus, matična Fortenova grupa, Vupik plus i PIK Vinkovci plus). To, naravno, nisu konačni rezultati, a pogotovo ne konsolidirani, ali odnose se na 98 posto Fortenovinih operacija u Hrvatskoj. Zbrajanjem prihoda došli smo do 3,48 milijardi eura, odnosno rasta od 12,1 posto. No Fortenovine tvrtke u financijskim izvještajima iskazale su gubitak od gotovo 400 milijuna eura, šest puta više nego prethodne godine. Sve to, pa i malo više, preuzela je na sebe matična kompanija (444 milijuna), još 5,5 milijuna minusa uknjižio je PIK Vrbovec plus (koji je u proteklih godina poslovao pozitivno), a ostalih osam tvrtki iz top 1000 iskazalo je zajedno dobit od 52 milijuna eura.

Ipak, sve je to ovih dana u sjeni prodaje Fortenovina poljoprivrednog sektora. Mađarska Meszaros grupa, Podravka, te konzorcij Žita Marka Pipunića i Osatine Mirka Ervačića obavili su dubinsko snimanje, i nakon toga svi su podnijeli obvezujuće ponude. Što su mogli vidjeti?

Prihodi Belja plus, Vupika plus i PIK-a Vinkovci plus prošle su godine povećani osam posto, a dobit se stanjila sa 25 milijuna eura u 2022. na nešto manje od tri milijuna eura. Kad bi se u računicu pridodali rezultati četvrte sastavnice Fortenovina baranjskog biznisa, Vinke plus, koja je iskazala 3,7 milijuna eura gubitka, došlo bi se do poslovanja ‘na negativnoj nuli‘, odnosno minusa od 700 tisuća eura. No, prema neslužbenim informacijama, Vinka nije u paketu za prodaju.

Inače, podaci za matičnu Fortenova grupu otkrivaju da je gubitak prouzročen financijskim rashodima od 482 milijuna eura. Slučajno ili ne, u medijima se spominjalo da Fortenova za poljoprivredni sektor traži baš oko pola milijarde eura, (a kreditni Damoklov mač težak je oko 1,2 milijarde eura).

Traženu cijenu ponudio je najizdašniji kupac u prvoj, neobvezujućoj rundi, Lőrinc Mészáros, bliski prijatelj Viktora Orbána, koji je već prisutan na hrvatskom tržištu. Najpoznatiji je kao vlasnik NK-a Osijek, sagradio je i novi stadion. Klub koji je ovih dana u središtu afere s prijetnjama sportskom direktoru i njegovu suradniku te napadima na njih prošle je godine povećao prihode za 80 posto (na 41 milijun eura), skočio s 849. pozicije na 478. i ‘pozitivnu nulu‘ iz 2023. lani pretvorio u dobit od 9,5 milijuna eura. U hrvatsku poljoprivredu ušao je prošle godine kupnjom najvećega domaćeg proizvođača jabuka, tvrtke Rabo iz Kneževih Vinograda. Treći je smjer djelovanja turizam. Mészáros sudjeluje u investiciji od 70 milijuna eura u gradnju luksuznog hotela Riva‘s Hotels & Resorts u Ičićima.

Mađarski poduzetnik nedaavno je kupio i opatijski hotel Miramar. Tvrtka Hotel Kvarner Palace, koja je upravljala hotelom ostala je u austrijskom vlasništvu i ispala je iz top 1000, a hotel je gotovo udvostručio prihode, na 9,4 milijuna eura.