Viktor Bijelić (Bijelić Co): Dovodimo proizvode koji uljepšavaju i olakšavaju svakodnevicu

Kao iskusan distributer Bijelić Co prepoznao je priliku te je poslovanje 2018. proširio na uvoz i prodaju uređaja za kućanstvo i pametnih telefona Xiaomi. danas svoj radar poslovanja kroz prodaju, distribuciju i logistiku brenda ELFBAR širi i na područje e-cigareta

Tvrtka Bijelić Co na hrvatskom je tržištu više od trideset godina i uz kontinuirani rast prihoda svrstava se u klub najuspješnijih hrvatskih kompanija. Njezin direktor ​Viktor Bijelić kaže kako je recept za uspjeh odraz vrijednosti u koje duboko vjeruju.

Kako je počelo poslovanje tvrtke Bijelić Co? Kakvi su rezultati danas?

– Od samih početaka vodili su nas dosljednost, upornost, intuicija i kvalitetna poslovna mreža zasnovane na profesionalnosti i visokim standardima poslovanja i odnosa s klijentima i partnerima te stalnoj edukaciji i ulaganju u zaposlene. To je ono što nas najkraće opisuje. Naša je misija obogaćivanje i olakšanje života sugrađana i zajednice u kojoj djelujemo dovođenjem proizvoda koji uljepšavaju i olakšavaju svakodnevicu, konkretno proizvoda vrhunske kvalitete, na tržište industrije ​FMCG-a i potrošačke elektronike​. Naša su dodatna prednost i sto posto domaće vlasništvo te izvrstan tim na terenu koji na temelju dugogodišnjih poznanstava kontinuirano pronalazi nove prostore na tržištu jačajući svakodnevno poziciju tvrtke Bijelić Co. U skladu s povećanjem opsega poslovanja povećali smo i broj zaposlenih; trenutačno ih je 130.

Na kojim tržištima danas poslujete i u kojim sve segmentima? Koje proizvode nudite i po čemu se izdvajate od konkurencije?

– Ponosno mogu reći da nismo samo hrvatska već i regionalna kompanija. Prisutni smo na tržištima Crne Gore i Slovenije, a iznimna poslovna suradnja s kineskim tvrtkama svakodnevno nam otvara nove prostore i u Hrvatskoj i u regiji. U skladu s tim, a prepoznajući prave trenutke i niše na tržištu, danas smo distributeri za vodeće brendove Xiaomi, POCO, Amazfit, 360 Smart Life, IMILAB, Livall, Roidmi, ELFBAR te u dijelu prodaje pića Coca-Colu, Heineken, Hell, Zagrebačku pivovaru, Carlsberg i Badel 1862. Naglasio bih i dvadeset godina suradnje s TDR-om i JTI-em koja nam osigurava potrebno iskustvo i temelje za širenja na područje tržišta e-cigareta, za sada još novog, ali, vjerujem, jednako uspješnog segmenta našeg poslovanja.

Bijelić Co prva je kompanija koja je na hrvatsko tržište dovela Xiaomi i tako uvelike utjecala na unapređenje ponude mobilnih uređaja, a u 2021. ste na tržište uveli još jedan brend – 360 Smart Life – koji se bavi proizvodnjom proizvoda kućne sigurnosti, pametnog doma i pametnih nosivih predmeta. Kako se uspostavljaju takve suradnje?

–​ Vjerujem da ćete se složiti da svi danas živimo u vremenima brzog potrošačkog društva u kojem kupac dobro zna što želi i očekuje. Bijelić Co je kao iskusan distributer u pravom trenutku prepoznao priliku te 2018. napravio zaokret u poslovanju i proširio ga na logistiku, distribuciju i prodaju pametnih uređaja za kućanstvo, brigu o zdravlju te pametnih telefona Xiaomi​. U vrlo kratkom roku Xiaomi je na domaćem tržištu zauzeo sigurnu treću poziciju najprodavanijih pametnih telefona. Našu orijentiranost na prepoznavanje potreba kupaca potvrdili smo i 2021. kad smo doveli još nekoliko izvrsnih brandova – 360 Smart Life te Amazfit i IMILAB. Poslovni partneri prepoznaju našu otvorenost i profesionalnost te spremnost prihvaćanja novih izazova, pa jedna vrata otvaraju druga gradeći poslovni put naše kompanije.

Suradnja s brendom ELFBAR novost je koja će zasigurno utjecati na tvrtkino poslovanje u idućem razdoblju, a jednako tako na kvalitetniju ponudu kupcima. O čemu se zapravo radi?

– ELFBAR je vodeći svjetski brend e-cigareta za koji ćemo u sljedećim mjesecima na hrvatskom i regionalnom tržištu nastojati pronaći adekvatno mjesto. Vjerujem da znate da je tržište e-cigareta jedan od najbrže rastućih segmenta duhanskih i srodnih proizvoda u posljednjih desetak godina, a za koji se predviđa ukupni godišnji prihod u 2023. godini do 1026 milijardi dolara, uz trend daljnjeg rasta u idućem petogodišnjem razdoblju. Uzimajući u obzir koristi tog proizvoda pri smanjenju konzumacije duhanskih proizvoda, ocijenili smo da na tržištu za njega, uz ostale koji već postoje, ima dosta prostora.

Možete li podijeliti planove za budućnost?

– Mogu reći da će naši daljnji planovi svakako uključivati nova putovanja, nove brendove i nova područja distribucije, pri čemu ćemo se maksimalno koristiti svim do sada stečenim iskustvima. Nastavit ćemo pratiti one koji su nam najvažniji, svoje kupce i njihove potrebe, usavršavati znanja i vještine svojih zaposlenih i graditi priču uspješne kompanije na području distribucije, istodobno iskorištavajući prednosti visoke tehnologije u skladu s kojima smo pokrenuli i webshop venkon.hr kako bi naši proizvodi na najjednostavniji način došli do kupaca.