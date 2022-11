12. GALP konferencija: Age of innovation and change of mindset in Industry, 9. i 10. studeni 2022.

Tvrtka Culmena najavljuje 12. GALP konferenciju koja će biti održana 9. i 10. studenoga 2022. Tema ovogodišnje konferencije je Age of innovation and change of mindset in Industry.

Prvi dan konferencije, 9. studenoga, sudionike očekuje posjet Pametnoj tvornici Končar – Energetski transformatori. Drugi dan, 10. studenoga, održava se konferencijski dan, u hotelu Westin u Zagrebu. Vrhunska predavanja, okrugli stolovi i talk show iz područja Industrije 4.0, Pametnih tvornica, Inovacija, promjene mindseta, mogućnosti financiranja, Leana, Digitalizacije i Greena samo su dio programa ovogodišnje konferencije. Sudionici će imati priliku poslušati renomirane stručnjake iz tvrtki: Rimac Technology, Gideon Brothers, Podravka, Culmena, Dell Technologies, Končar – Energetski Transformatori, Bauwerk, Mindsmiths & CroAI, Fluentis, Hrvatski Telekom, Micro-Link, Lean Scheduling Europe i drugih.

Jedna od glavnih tema ovogodišnje konferencije je promjena mindseta u Industriji. Pokretači uspješne transformacije poduzeća su ljudi, razvoj tehnologije, inovacije, reakcije na tržište i ostali faktori. Ljudi kao glavni inicijatori i provoditelji transformacije moraju i sami doživjeti transformaciju u smislu prihvaćanja promjena, motivacije za njihovo provođenje, kontinuiranog učenja, suradnje i pozitivnog stava.

Iako su ljudi glavni element uspjeha svakog projekta transformacije, oni sami nisu dovoljni. Inovacije pokreću napredak svijeta tisućljećima, tako da je svako vrijeme dobro vrijeme za inovaciju, a posebno sada, u uvjetima pojave novih digitalnih i zelenih tehnologija koje omogućuju industriji snažan napredak.

Saznat ćete i kako pristupiti projektu Pametne tvornice, kako pripremiti organizaciju za promjene, kako uvesti kulturu inovacija te koje su mogućnosti financiranja projekta.

Pridružite nam se budite dio GALP priče.

Vidimo se u studenom!

Više informacija i prijave su na GALP2022.