A1 Hrvatska proširuje svoju ponudu najnovijim streaming servisom SkyShowtime

A1 Hrvatska nastavlja širiti svoj portfelj sadržaja i usluga kako bi svojim korisnicima pružila najbolje iskustvo zabave. Novim strateškim partnerstvom sa SkyShowtimeom, kompanija dodatno potvrđuje svoju predanost dovođenju vrhunskih sadržaja izravno u domove i na ekrane milijuna korisnika. A1 korisnici tako mogu uživati ​​u opsežnoj kolekciji holivudskih blockbustera, hit serija i jedinstvenim lokalnim programima dostupnima na SkyShowtimeu — po trajno sniženoj cijeni od 4,99 €. Svi novi i postojeći korisnici uživat će i u jednom mjesecu besplatnog korištenja u sklopu Savršena+ i Apsolutna tarifa te Mega Net i Giga Net tarifa.

- Neprestano govorimo da nam je fokus unapređenje korisničkog iskustva, a to dokazuju i naša strateška partnerstva. Korisnik je u središtu svih naših poslovnih odluka i aktivnosti, što podrazumijeva duboko poznavanje njihovih potreba, želja i ponašanja za razvoj proizvoda i usluga koji najbolje ispunjavaju njihova očekivanja. A1 je uistinu više od telekoma - ističe Ivana Marković, glavna direktorica za segment privatnih korisnika u A1 Hrvatska.

- Naša suradnja s A1 Hrvatska odražava našu kontinuiranu predanost ulaganju u lokalna partnerstva i pružanju vrhunskih sadržaja. Udruživanjem snaga s A1, njihovim korisnicima nudimo ekskluzivne serije, filmske hitove i originalne programe prilagođene njihovim željama, kako bismo obogatili iskustvo streamanja - izjavila je Hristina Georgieva, glavna poslovna direktorica SkyShowtimea.

Blockbusteri, ekskluzivne serije i lokalni originalni sadržaj

Korisnici A1 Hrvatska moći će gledati najveće filmske hitove i ekskluzivne serije, poput globalnog fenomena ‘Yellowstone’ i njegovih spinoffova ‘1883.’ i ‘1923.’, te serija poput ‘Jabuke nikad ne padaju’, ‘Douglas je Cancelled’, ‘Lioness’, ‘Mean Girls’, ‘Migration’, ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’, ‘Oppenheimer’, ‘Star Trek: Discovery’, ‘The Holdovers’, ‘The Tattooist of Auschwitz’, ‘Tulsa King’ te nadolazeće serije kao što su ‘Dexter: Original Sin’, ‘Landman’, ‘The Day of the Jackal’ i treća sezona serije ‘Yellowjackets’.