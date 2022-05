APIS IT – nastavak trenda rasta ključnih pokazatelja poslovanja

– Nakon konsolidacije poslovanja te cjelovite obnove vlastite infrastrukture ulaganjima u najsuvremenije podatkovne centre, APIS IT spreman je za realizaciju najkompleksnijih projekata u području digitalizacije. Najveći izazovi ispred nas nisu financijske ili tehnološke prirode, nego se odnose na ljudski kapital i znanje što će biti područje značajnih ulaganja u budućnosti – kaže Saša Bilić, predsjednik Uprave.

Preliminarni rezultati za 2021. godinu pokazuju da je domaća IT tvrtka APIS IT zadržala trend rasta svih poslovnih pokazatelja koji bez prekida bilježi od 2017. godine. S prihodima koji su s 348,6 milijuna u prošloj godini premašili odlične rezultate iz pandemijske 2020., APIS IT će, uz novi rast EBITDA-e i ROI-ja, prijaviti i povećanje neto dobiti od 7,7 posto u odnosu na godinu prije.

Rast prihoda pratio je i rast broja zaposlenih, pa je APIS IT godinu završio s 499 zaposlenih, učvršćujući svoju poziciju druge po veličini softverske tvrtke u zemlji.

Kontinuirani rast APIS IT-a u proteklom petogodišnjem razdoblju rezultat je provedene poslovne i tehnološke konsolidacije u sklopu koje je APIS IT u cijelosti obnovio infrastrukturu, digitalizirao vlastite poslovne procese i započeo rad na nizu projekata digitalizacije.

Uz mjere konsolidacije koje su rezultirale većom produktivnošću, tvrtka je istovremeno ulagala u povećanje vlastitih kapaciteta. Investicijski ciklus financiran je iz vlastitih sredstava, a obuhvatio je kupnju poslovne zgrade, modernizaciju podatkovnog centra u sjedištu tvrtke i akviziciju podatkovnog centra na drugoj lokaciji. Uspostavom dva podatkovna centra koja u režimu paralelnog i redundantnog rada osiguravaju sigurnu i pouzdanu uslugu, APIS IT proširio je svoj krug klijenata pa u segmentu smještaja IT opreme i podataka usluge nudi i klijentima iz privatnog sektora.

– Poslovni rezultati za 2021. godinu odraz su ubrzane digitalizacije javne uprave u Hrvatskoj, bilo kroz nacionalne ili EU-financirane projekte, ali i kapaciteta APIS IT-a da ih realizira. Nastavit ćemo ulagati u ljude te zapošljavati obrazovane stručnjake jer je to jedina garancija visoke razine sigurnosti i ostvarivanja 'digitalne suverenosti“ Hrvatske' – istaknuo je u osvrtu predsjednik Uprave Saša Bilić koji je na čelu tvrtke od 2017. godine.