BAT dobitnik certifikata Above and Beyond za inovativnost u području upravljanja ljudskim resursima

BAT je još jednom dokazao svoju poziciju jednog od vodećih poslodavaca u Hrvatskoj – TDR d.o.o., kao dio BAT Grupe, postao je dobitnik certifikata Above and Beyond za područje inovativnosti u HR-u. Ovaj certifikat dodjeljuje se najuspješnijim organizacijama u Hrvatskoj koje se nalaze u 10 posto najboljih organizacija u regiji, a koje su ranije dobile certifikat Poslodavac Partner. Time je BAT potvrdio da prepoznaje i primjereno odgovara na nove trendove u svim segmentima funkcije upravljanja ljudskim resursima.

- Na globalnoj smo razini postavili izrazito visoke standarde u upravljanju ljudskim potencijalima, što potvrđuju i prestižne globalne nagrade, poput Top Employer priznanja. Po tom smo pitanju prepoznati i u Hrvatskoj, zbog čega smo zaista ponosni na certifikat Above and Beyond za TDR, a time i na pripadnost skupini najprestižnijih poslodavaca u Hrvatskoj. Najveća vrijednost certifikata Poslodavac Partner i certifikata Above and Beyond za nas je u kontinuiranom praćenju HR praksi – ne samo u smislu usporedbe s praksama u drugim uspješnim kompanijama dobitnicama certifikata, nego prije svega naspram vlastitih praksi u odnosu na prethodni period. U neutralnim certifikacijskim parametrima vidimo priliku korištenja rezultata kao svojevrsnog ogledala na naše procese – za koje želimo da uvijek budu na još i višoj razini. Izrazito smo ponosni na naš cijeli HR tim, ali i sve naše kolegice i kolege zbog kojih su naše HR prakse dio naše svakodnevice - naglasila je Veronika Blažev Dimitrijević, Senior HR Business Partner za Hrvatsku, BiH i Sloveniju.

Zahvaljujući kontinuiranim investicijama u povećanje proizvodnje i izvoza, BAT kontinuirano povećava broj radnih mjesta u našoj zemlji. “BAT kontinuirano potvrđuje kvalitetu HR-a kroz certifikat Poslodavac Partner, a od ove godine je bogatiji za još jedno priznanje. Procjenom kvalitete upravljanja ljudskim resursima naš je tim potvrdio da BAT uistinu spada među predvodnike vrhunskog HR-a u Hrvatskoj, a posebno se istaknuo praksama kao što su gemifikacija selekcijskog procesa, aplikacije za davanje feedbacka te razne inicijative za poticanje upravljanja promjenama i implementaciju inovacija. Kvalitetu tako postavljenog HR sustava potvrđuje i iznadprosječno zadovoljstvo i angažiranost zaposlenika, koji na taj način pokazuju da cijene inicijative HR odjela“, izjavila je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner.

Above and Beyond certifikat pokrenut je s ciljem isticanja snažnih HR sustava koji hrabrim HR praksama pokreću pozitivne promjene u organizacijama, a prijaviti se mogu samo najuspješniji nositelji već poznatog certifikata Poslodavac Partner. Nezavisni HR stručnjaci iz SELECTIO Grupe čine certifikacijski tim Poslodavac Partner koji, u suradnji s preko 50 vanjskih HR stručnjaka podiže HR standarde i evaluira upravljanje u ljudskim resursima u preko 100 organizacija svake godine. Upravo su ovi stručnjaci prepoznali poseban potencijal u organizacijama koje godinama dokazuju izvrsno upravljanje ljudskim resursima te neumorno unapređuju organizacijsku kulturu i ulaganje u zaposlenike kroz strateški povezane HR prakse koje predstavljaju čvrstu podršku u rastu i ostvarenju ambicioznih organizacijskih ciljeva.