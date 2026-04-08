Cijena nafte pala 13 posto, očekuje se snažan rast dionica

Trump je objavio da je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, što je izazvalo snažan skok terminskih indeksa

U utorak se na najvećoj svjetskoj burzi trgovalo oprezno dok su ulagači čekali istek roka koji je predsjednik SAD-a Donald Trump dao Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili će SAD nastaviti sa žestokim napadima na Iran.

Dow Jones indeks oslabio je 0,18 posto, na 46.584 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,08 posto, na 6.616 bodova, a Nasdaq 0,10 posto, na 22.017 bodova.

No, nakon zatvaranja Wall Streeta, Trump je objavio da je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, manje od dva sata prije isteka roka koji je zadao, što je izazvalo snažan skok terminskih indeksa.

Terminski Dow Jones indeks jutros je u plusu više od 960 bodova ili 2,1 posto, kao i S&P 500, dok je terminski Nasdaq skočio 2,3 posto. To najavljuje snažan rast cijena dionica na Wall Streetu u srijedu, kao i na ostalim najvećim svjetskim burzama.

Pozitivno će na tržišta utjecati i oštar pad cijena nafte, nakon što je Iran poručio da će tijekom primirja omogućiti siguran prolaz tankera kroz Horumuški tjesnac, ključan za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Na londonskom je tržištu cijena barela jutros potonula gotovo 13 posto, na 95,25 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio više od 14,5 posto, na 96,40 dolara.

Posljednjih su tjedana povišene cijene nafte negativno utjecale na svjetske burze jer su se ulagači plašili da će to izazvati rast inflacije, što bi dovelo do povećanja kamata središnjih banaka i usporavanja rasta gospodarstava.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je posredovao u postizanju primirja, objavio je da je pozvao iransko i američko izaslanstvo na sastanak u Islamabad u petak, kada bi trebali početi pregovori o trajnom mirovnom sporazumu.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko četiri posto. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 1,9 i 6,2 posto. Očekuje se i snažan rast europskih burzi jer su i europski terminski indeksi u plusu, neki i više od pet posto.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta oštro pala, nakon što je posljednjih tjedana rasla jer dolar slovi za sigurno utočište za kapital u nesigurna vremena. Kako se na financijskim tržištima jutros situacija znatno poboljšala, američka je valuta oslabila.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, potonuo je jutros na 98,84 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,06 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 159,75 na 158,40 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1680 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1535 dolara.