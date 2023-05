Cijene nafte umjereno porasle nakon četiri tjedna pada

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna porasle, nakon četiri tjedna pada, no trgovalo se nesigurno zbog usporavanja rasta zapadnih gospodarstava, što će oslabiti potražnju za ‘crnim zlatom‘.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošloga tjedna 1,9 posto, na 75,58 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,3 posto, na 71,69 dolara.

Polovicom tjedna cijene su rasle zahvaljujući vijestima da bi do kraja tjedna demokrati i republikanci u SAD-a mogli postići dogovor o povećanju državnog zaduživanja, pa bi Kongres idućega tjedna mogao podržati taj dogovor.

No, to se do petka ipak nije dogodilo, pa su toga dana cijene nafte izgubile dio prethodnih dobitaka.

Ako se do 1. lipnja u Kongresu ne postigne dogovor, savezne vlasti neće moći financirati rad dijela državnih institucija.

S druge strane, cijene podržava nada trgovaca da će se zbog ubrzanja oporavka gospodarstva potražnja u Kini povećavati do kraja godine. To bi trebalo nadoknaditi slabost potražnje zbog usporavanja rasta zapadnih gospodarstava.

No, pitanje je koliko će se usporiti rast zapadnih gospodarstava i hoće li se izbjeći recesija, s obzirom da će zbog visoke inflacije središnje banke zapadnih zemalja vjerojatno nastaviti s povećanjem kamata.

Tako je prošloga tjedna nekoliko dužnosnika američke središnje banke poručilo da inflacija ne popušta dovoljno brzo i da je moguće daljnje podizanje kamatnih stopa.

- Mogućnost dodatnog povećanja kamatnih stopa u SAD-u potpiruje strah od slabije potražnje - pišu analitičari Nacionalne australske banke u osvrtu na situaciju na tržištima.

Cijene u minusu od početka godine

Unatoč prošlotjednom rastu, cijene su nafte i dalje u znatnom minusu od početka godine, više od 10 posto.