DHL Express i 2022. osvaja titulu najboljeg poslodavca u Europi

Drugu godinu zaredom, DHL Express, vodeći svjetski pružatelj usluga međunarodne žurne dostave, zauzeo je prvo mjesto na popisu najboljih europskih poslodavaca koji svake godine objavljuje institut Great Place to Work®. Institut Great Place to Work® i Grupacija The Economist prepoznali su posvećenost pružatelja usluga međunarodne žurne dostave prema zaposlenicima i njegovo ulaganje u radnu kulturu koja stavlja ljude na prvo mjesto, a koja je ukorijenjena u radu usmjerenom na svrhu i pravednim praksama.

- Nagrada instituta Great Place to Work® izvanredno je priznanje našim naporima i predanosti stvaranju uključivog, pozitivnog i poštenog radnog mjesta. Ponosni na ovo postignuće, nastavit ćemo koračati prema naprijed i ulagati u stvaranje najboljeg mogućeg radnog okruženja za naš tim. Zaposlenici su nam na prvom mjestu i u fokusu su našeg poslovanja. Kultura poštovanja i dalje je ključni pokretač motivacije naših zaposlenika i zadovoljstva na radnom mjestu; stoga ćemo nastaviti ulagati u našu kulturu poslovanja posebice putem naših inicijativa za zdravlje i dobrobit naših zaposlenika - rekao je Alberto Nobis, izvršni direktor Europe DHL Expressa.

Cijeniti rad svojih zaposlenika ono je čemu DHL Express pridaje iznimnu važnost i zato ne čudi što društvo godišnje ulaže u brojne inicijative za svoje zaposlenike. Primjerice, inicijativom 'DHL sa srcem' (DHL’s Got Heart) potičemo svoje zaposlenike da podupiru ono u što istinski vjeruju. Okvir 'DHL za svakoga' (DHL4All) koji za cilj ima stvoriti kulturu pripadnosti za zaposlenike bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost, sposobnosti, spol ili seksualnu orijentaciju snažan je pokretač pravednih i uključivih praksi. Programom „Certificirani međunarodni specijalist“ (Certified International Specialist (CIS) zaposlenici postaju dio kulturološke žile kucavice DHL Expressa i stječu znanja koja su im potrebna za pružanje izvrsne korisničke usluge svaki dan.

- Biti proglašen najboljim europskim poslodavcem drugu godinu zaredom fantastično je postignuće zaposlenika DHL Expressa. Jako sam ponosan na naše timove i posao koji su obavili, posebno u suočavanju s pandemijom. Primjećujemo da se mladi zaposlenici sve više fokusiraju na pozitivnu kulturu radnog mjesta, kao i na fleksibilnost. Tim se preferencijama bavimo svjesnim ulaganjem u brojne inicijative zaposlenika. Nastavit ćemo graditi uključivo, uvažavajuće radno mjesto s jednakim mogućnostima za svakoga kako bismo stvorili nezaboravne trenutke koji su svima važni - rekao je Alastair McCambridge, viši potpredsjednik Odjela za ljudske resurse poslovne jedinice DHL Express Europe.

Kako bi ušla u izbor za najboljeg europskog poslodavca, poduzeća moraju sudjelovati u nacionalnom izboru za najboljeg poslodavca. Tajnim anketama, kojima se vrednuje izvedba poduzeća, ocjenjuje se iskustvo zaposlenika u vezi s povjerenjem, inovacijama, vrijednostima poduzeća i vodstva. Poduzeća se također ocjenjuju i po pitanju njihove posvećenosti stvaranju uključivog radnog okruženja (For All™) koje uključuje sve zaposlenike bez obzira na njihov identitet i porijeklo.

- Čestitke DHL Expressu na još jednoj osvojenoj tituli najboljeg europskog poslodavca i što dobrobit svojih zaposlenika stavlja na prvo mjesto. Tijekom nevjerojatno izazovnog razdoblja za regiju, ova su poduzeća osigurala pravedna radna mjesta pružajući fleksibilnost i podržavajući svoje zaposlenike u teškim trenucima. Nagrada za najboljeg europskog poslodavca utjelovljuje misiju instituta Great Place to Work® i doista predstavlja radno okruženje koje je izvrsno za svakoga - kaže Michael C. Bush, globalni izvršni direktor instituta Great Place to Work®.