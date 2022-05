Direktor 24sata Zoran Turković godinu dana od pokretanja digitalne pretplate PLUS+ otkriva jesu li ispunili očekivanja

S glavnim izvršnim direktorom 24sata, Zoranom Turkovićem, razgovarali smo povodom prve godine od pokretanja projekta 24sata PLUS+, digitalne pretplate na dodatni sadržaj portala 24sata. Zašto su uveli digitalnu pretplatu, je li ona ispunila očekivanja i boje li se ugroze poslovanja zbog manjeg prikazivanja oglasa na premium člancima saznajte u nastavku

Godinu dana prošlo je od početka pretplate. Jesu li vaša očekivanja ispunjena?

U cijeli projekt ušli smo dugoročno. Naravno da smo imali prije toga opsežna istraživanja, business caseve i proračune, međutim nismo znali u kojem roku će se naša očekivanja početi ostvarivati. Sada mogu reći da smo prilično zadovoljni brojem aktivnih pretplatnika u godinu dana, tj. da su naša očekivanja premašena. Ipak, svjesni smo da je stvaranje navike plaćanja online novinarskog sadržaja dugotrajan proces i da nema rezultata preko noći. Masovna proširenost interneta naučila je korisnike da je novinarski sadržaj besplatan, iako je to daleko od stvarnosti. Imamo puno težu startnu poziciju od nekih drugih industrija sadržaja, poput filmske koja se distribuira putem streaming servisa, jer su naši korisnici naviknuti da je sadržaj besplatan. No, ta svijest se uspješno mijenja i kao lideri u digitalnim inovacijama, ne bojimo se izazova.

Kako to da je uopće došlo do odluke o uvođenju digitalne pretplate?

Obzirom da ovakav način prodaje sadržaja u svijetu postoji preko 10 godina, misao o uvođenju digitalne pretplate nije nova. Svjesni da kao tržište kaskamo za svjetskim digitalnim trendovima, nismo ranije bili spremni za ovakav pothvat. Čak je i svjetski poznati New York Times uranivši nekoliko godina na razvijenom američkom tržištu, bio prisiljen ugasiti digitalnu pretplatu, da bi projekt opet opet bio obnovljen 2011. Zadnjih nekoliko godina aktivnije smo radili na istraživanjima vezanim uz uvođenje pretplate, a globalno pandemijsko okretanje digitalnim proizvodima pokazalo se kao „sad ili nikad“trenutak.

Kao medijskoj kući naš prvenstveni proizvod je sadržaj. Moramo imati taj dodatni sadržaj koji direktno prodajemo našem čitatelju, koji je onda svjestan njegove vrijednosti, koji je svjestan novinarskog truda i rada iza njega, jer to je glavni preduvjet za kvalitetno i neovisno novinarstvo. Naravno, cilj je i diverzifikacija prihoda iz sfere online sadržaja, koji je prvenstveno oglašivački.

S druge strane, povećavajući bazu korisnika, imamo više first party podataka, što je opet korisno za oglašivački dio. Sve je to na kraju jedan ovisni krug, jer niti pretplata niti oglašavanje ne isključuju jedno drugo.

Vidimo da kao pogodnosti ističete minimalan prikaz oglasa pretplatnicima. Obzirom da glavni prihod dolazi od oglašavanja, postoji li rizik ugroze tog dijela poslovanja?

Svjetski benchmark u medijskoj industriji vezan uz digitalnu pretplatu je oko 2,5% čitatelja, tj. populacije. To je i naš dugoročni cilj. Čak da je i cjelokupna populacija naš target, od 3,89 milijuna stanovnika u Republici Hrvatskoj, 2,5% bilo bi 97.000 korisnika. Čak i ta brojka, koju nećemo doseći još godinama, ne bi utjecala negativno na oglašavanje i isporuku naših garancija. Tako da smo oko toga dijela bezbrižni. Uostalom, imamo rezervirane premium pozicije oglasa isključivo prema pretplatnicima. Tko želi, imat će mogućnost dosegnuti i taj segment ljudi.

Kao pogodnosti pretplatnicima nude se raznorazni kuponi (Admiral, Wolt) kao i stalne nagradne igre. Znači li to da sadržaj nije dovoljan za akviziciju novih pretplatnika?

Kuponi, popusti, nagradne igre i ostale pogodnosti apsolutno jesu akvizicijske i retencijske poluge. To ne znači da smatramo da sadržaj nije dostatan, nego svjesno želimo korisnicima ponuditi dodatnu vrijednost za njihov novac. Da tu pretplatu korisnici dožive kao izvor informacija, zabave, ali i da imaju i dodatne koristi. Naši partneri, Admiral i Wolt, prepoznali su potencijal segmenta korisnika digitalne pretplate te smo suradnje ostvarili na obostranu korist i zadovoljstvo naših korisnika. Uz samu digitalnu pretplatu, uveli smo nove pakete koji uključuju i tiskano izdanje vikednom, tako da proizvod obuhvaća potrebe cijele obitelji. Nudimo streaming zatvorenih sportskih događanja poput regionalnog MMA spektakla FNC. Testiramo s raznim paketima, opcijama i cijenama i stalno se prilagođavamo željama i potrebama naših čitatelja, ne bi li našli optimalni model i zadovoljili sve segmente čitatelja. Trenutno nudimo naš 24sata PLUS+ po iznimno povoljnim cijenama i u potpunosti smo fokusirani na što veću akviziciju kako bismo našim čitateljima pokazali da se isplati uzeti neki oblik pretplate. Navikavamo ih da dobar sadržaj vrijedi platiti, a da to sve mogu napraviti u potpunosti sigurno i brzo svojom kreditnom karticom. Polako gradimo povjerenje i naviku.

Koja vam je dosad najzanimljivija situacija vezana uz digitalnu preplatu?

Ne mogu reći da imam neku posebnu anegdotu vezanu uz 24sata PLUS+, ali mogu ispričati svoje iskustvo pretplate. Htio sam se staviti u kožu prosječnog čitatelja i pratiti naš portal kao običan čitatelj. Rekao sam samome sebi da se neću pretplatiti niti na jedan portal pa tako ni na 24sata, dok me nešto dovoljno ne zaintrigira da izvadim karticu i pretplatim se. Odolijevao sam par mjeseci i nisam otvarao članke koji su na sebi imali oznaku PLUS+. Smetalo me isprva što dosta članaka ne mogu pročitati, ali nisam popuštao. Tako je bilo sve do jednog članka našeg nagrađivanog novinara Ivana Pandžića, koji sam jednostavno morao pročitati. Tad sam izvadio karticu i pretplatio se. Vjerujem da je tako i s većinom naših trenutnih, a i budućih pretplatnika. Faza negiranja i odbijanja i postepenog popuštanja dok ne steknu dojam da postoji sadržaj koji je vrijedan plaćanja.