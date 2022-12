Dodić Gold&Diamonds u Splitu

Zagrebački draguljar uselio se u redizajnirani poslovni prostor i izgleda super

Smješten u City Centeru one u Splitu, ovaj domaći brand bilježi značajnu prekretnicu u prisutnosti brenda u dalmatinskoj regiji, nudeći izvanrednu kolekciju dijamantnog i drugog nakita te vrhunsko i luksuzno iskustvo kupnje iznad svakog očekivanja.

Zlatarna Dodić kraj 2022. godine bilježi velikim širenjem svojeg poslovanja i to otvorivši novouređeni poslovni prostor u City Centeru one Split. Novi splitski poslovni prostor Dodić Gold&Diamonds, na lokaciji do ranije Zlatarne Dodić, na 140 m2 dizajnirali su talijanski arhitekti u prepoznatljivom stilu.

Novi prostor znatno je veći i odražava koncept maloprodajnog dizajna s namjerom da se kupcu osjete toplim i privlačnim za kupovinu finog nakita.

Smješten samo nekoliko minuta od glavnog južnog ulaza, novi će prostor zasigurno zapeti za oko domaćoj i stranoj luksuznoj klijenteli. Ulazeći u prostor, gosti će prijeći preko svijetle mramorne teksture na podu te proći ispred impresivno visoke floralne instalacije ukrašene lišćem koje izgleda kao da lebdi tik iznad staklenih vitrina. Dekorativni elementi, mjedeni detalji odražavaju ugodan dekor cijeloga prostora, dok plišane stolice od kraljevskog ljubičastog baršuna djeluju u harmoniji s kristalnim predmetima.

Dodić Gold&Diamonds raduje se što može poželjeti dobrodošlicu svakom kupcu. No, prava privlačnost je, naravno, ono što je u izlozima i iza stakla unutar poslovnog prostora.