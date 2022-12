Ekonomski fakultet u Zagrebu danas obilježio 102. godišnjicu postojanja i Dan Fakulteta

Ekonomski fakultet - Zagreb, danas je svečano obilježio 102. godišnjicu postojanja i Dan Fakulteta.

Svečanosti su, uz dekanicu izv. prof. dr. sc. Sanju Sever Mališ i prodekane izv. prof. dr. sc. Božidara Jakovića, izv. prof. dr. sc. Kosjenku Dumančić, izv. prof. dr. sc. Zorana Wittinea i izv. prof. dr. sc. Zoran Krupku, prisustvovali i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva i održivog razvoja izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, te brojni drugi uzvanici iz javnog i gospodarskog sektora.

Na početku svečanog obilježavanja Dana fakulteta, prva se uzvanicima obratila dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ.

- Danas, nakon 102. godine od osnutka, s ponosom mogu reći, kako je Ekonomski fakultet u Zagrebu, jedini u Hrvatskoj koji pripada u elitnih jedan posto fakulteta iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, priznatih svugdje u svijetu.

Od 1920. godine do danas, Fakultet se uvelike promijenio, ali jedno je sigurno; više od 87 000 studenata ponosno nosi diplomu našeg Fakulteta i svaki od njih bio je svjedok izvrsnosti, posvećenosti, zalaganju i marljivosti ne nastavnih i nastavnih djelatnika ove institucije.

Godinu iza nas pamtit ćemo po mnogim izazovima, od izvođenja online nastave, obnavljanja potresom oštećene zgrade, preko ponude novih studija i načina studiranja, stvaranja jedinstvenih udžbenika, napretka u internacionalizaciji, do znanstvenog i istraživačkog rada, suradnji s gospodarskim subjektima i drugim akademskim institucijama - rekla je Mališ.

Uz obraćanje dekanice Sever Mališ, uzvanicima se obratio i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić, te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva i održivog razvoja izv. prof. dr. sc. Davor Filipović.

Na svečanosti su dodijeljene i nagrade Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Dekanova nagrada dodijeljena je studentima Anji Aržek, Bruni Huljiću, Dariji Krnić, Luki Sovulju i Mihaeli Zdrilić za njihove uspješne diplomske radove.

Dekanica Sever Mališ izabrala je i 3 studentska projekta kojima je dodijeljena posebna Dekanova nagrada:

studentima Sari Bračun, Eleni Čolak, Tei Ćurković, Mariji Grgošić, Romani Horvatin-Pleše, Marijeti Ljubičić, Karli Markulin i Sebastianu Pajtaku za projekt „Obrtnik, što da ne“

studentima Nori Tomljanović, Petri Žulj i Adrianu Zvizdiću za izniman uspjeh u javnom nastupu, osvojeno prvo mjesto na lokalnoj razini i ulazak u pod-regionalni krug na globalnom natjecanju za studente „CFA Research Challenge“

Studentima Ivani Kos, Martini Radaš, Klementini Kovačić, Davidu Katunariću, Dominiku Piršiću, Hrvoju Plukavcu, Saši Stipiću, Lari Krilić, Mariji Katančić, Anđelu Pervanu i Marinu Pepiću za projekt „EU4me&you:Unija prilika“

Prestižna nagrada ‘Mijo Mirković‘, za znanstvenu monografiju s istaknutim znanstvenim doprinosom u znanstveno-istraživačkom polju dodijeljena je autorima izv. prof. dr. sc. Najli Podrug, izv. prof. dr. sc. Davoru Filipoviću, dr. sc. Mateji Kovač za rad “Transnacionalna korporacija: strateški i organizacijski aspekti”.

Nagrade ‘Mijo Mirković‘ za istaknuti znanstveni doprinos u polju ekonomije referirani u jednoj od bibliografskih baza podataka primili su izv. prof. dr. sc. Šime Smolić, izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin i doc. dr. sc. Petra Međimurec za rad ‘Access to Healthcare for People Aged 50+ in Europe During the COVID-19 Outbreak‘.