Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G: fenomenalno mobilno iskustvo dostupno svima

Nova Galaxy A serija predstavlja najpopularniju kategoriju Galaxy pametnih telefona, predvodeći demokratizaciju najnovijih Galaxy inovacija

Tvrtka Samsung Electronics danas je predstavila Samsung Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G pametne telefone kako bi svojim korisnicima omogućila novi set najpopularnije A serije uređaja, nudeći holističko mobilno iskustvo s dodatnom vrijednosti. Predstavljane modele pokreće potpuno novi procesor, zajedno s prepoznatljivim mogućnostima kamere na temelju umjetne inteligencije, proširivim i glatkim zaslonom te baterijom koja traje do dva dana[1]. Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G donose povezanost na 5G mrežu, pouzdan i kvalitetan sigurnosni sustav, ekološki osviješten, moderan i tanak dizajn te unaprijeđeno iskustvo ekosustava. Osim toga, podržavaju kontinuirana One UI i Android OS[2] te sigurnosna ažuriranja kako bi korisnicima osigurali samo najbolje korisničko iskustvo.

“Vjerujemo da svatko zaslužuje doživjeti pozitivan utjecaj koji pametna tehnologija može imati na život korisnika. S najnovijim izdanjem Galaxy A serije omogućavamo uživanje u naprednom, inovativnom korisničkom iskustvu Galaxy uređaja s donošenjem nove vrijednosti“, izjavio je TM Roh, predsjednik i voditelj MX (Mobile eXperience) Business odjela, Samsung Electronics.

Uhvatite sjajne snimke u svakom trenutku

Bilo da korisnik stvara sadržaj ili ga dijeli s prijateljima, Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G nude napredno iskustvo kamere koja donosi brojne moćne i zabavne značajke iz Galaxy S serije. Sustav s četiri kamere Galaxy A53 5G sadrži OIS kameru od 64 MP s VDIS tehnologijom koja svaki put snima jasne i stabilne videozapise, dok istovremeno prednja kamera visoke razlučivosti od 32 MP osigurava odlične selfije i sjajno korisničko iskustvo uz kristalno čiste videopozive.

Pokrenuta s potpuno novim 5nm procesorom, inovativna kamera nove Galaxy A serije s korištenjem AI tehnologije čini svaku fotografiju fantastičnom – čak i pri slabijim uvjetima osvjetljenja. Unaprijeđeni Night Mode način rada automatski sintetizira do 12 prikaza odjednom tako da noćne fotografije izgledaju svijetlije, s manjom pojavom noise efekta – valovi različitih varijacija svjetline koje stvaraju lošu kvalitetu prikaza. Ako su u pitanju videozapisi koji se snimaju u okruženjima sa slabijem osvjetljenjem, FPS (broj sličica u sekundi) Galaxy A serije automatski se prilagođava za stvaranje svijetlih i jasnih videozapisa.

Nadalje, poboljšani Portrait Mode način rada bilježi dubinu i obrise subjekta fotografije s dvostrukim prednjim kamerama i moćnom umjetnom inteligencijom. Dodatno, uz Fun mode način rada, trenutci se mogu obogatiti pomoću razigranih filtera i efekata koji sada rade s ultraširokim objektivom, dok Photo Remaster udahnjuje novi život starim fotografijama nudeći idealne postavke osvjetljenja i rezolucije. Na kraju, funkcija Object eraser može ukloniti nepoželjne objekte u pozadini.

Maksimalni vizualni doživljaj bilo gdje, bilo kada

U prošlosti, sunčan dan mogao je korisnicima otežati vidljivost prikaza na zaslonu pametnog telefona, ali inteligentni algoritam nove Galaxy A serije osigurava da se on prikazuje u živopisnim detaljima, čak i u vanjskom okruženju. Tako Galaxy A53 5G donosi proširivi 6,5-inčni[3] Super AMOLED zaslon uz brzinu osvježavanja od 120 Hz za impresivno iskustvo, dok Galaxy A33 5G pruža 6,4-inčni[4] Super AMOLED zaslon s brzinom osvježavanja od 90 Hz. Isto tako, nova Galaxy A serija sada je opremljena baterijom koja traje i do dva dana uz podršku za super brzo punjenje od 25W[5] – tako da gledanje, streaming i drugo može trajati dulje.

Prekrasan, izdržljiv i funkcionalan dizajn

Nova Galaxy A serija profesionalno je dizajnirana s ciljem da bude moderna, funkcionalna i održiva. Tanki okvir uređaja stvara gladak i elegantan izgled, dok Ambient Edge dizajn neprimjetno spaja kameru s tijelom pametnog telefona. Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G opremljeni su čvrstim Corning® Gorilla® Glass 5 zaštitnim staklom i IP67[6] standardom otpornosti na vodu i prašinu, pružajući poboljšanu izdržljivost i bezbrižnost korištenja.

Samsung uvijek nastoji otkriti što se sve može postići korištenjem tehnologije, a nastaviti će promišljati i o tome kako najbolje iskoristiti prirodne resurse planeta. Uz Galaxy for the Planet koji je najavljen u kolovozu 2021., Samsung je predan provođenju ekoloških akcija kako bi planet postao zdraviji do 2025. godine. Nadovezujući se na napore tvrtke Samsung u pogledu održivosti, Galaxy A serija[7] uklanja punjač i smanjuje veličinu pakiranja. Pakiranje je također izrađeno od papira iz održivog izvora, dok sam uređaj koristi reciklirane materijale za bočne tipke i utore SIM kartica.

Osim korištenja održivih materijala, produljen je i vijek trajanja nove A serije pametnih telefona. Oba uređaja garantiraju do četiri generacije nadogradnji za One UI i Android operativni sustav te do pet godina sigurnosnih ažuriranja. Time je omogućen kontinuiran pristup najnovijem softveru i sigurnosti kako bi se maksimalno produljio životni ciklus pametnog telefona.

Povezani Galaxy doživljaj, siguran i na dohvat ruke

Pametni telefoni iz nove Galaxy A serije pružaju maksimalnu zaštićenost podatka jer su osigurani Samsung Knox platformom. Kada korisnici pohranjuju privatne fotografije, bilješke i aplikacije, Secure Folder korisnicima nudi šifrirani digitalni sef, tako da samo oni mogu pristupiti njegovom sadržaju. Koristeći Private Share[8] postavku, korisnici mogu točno kontrolirati tko ima pristup datotekama i koliko dugo. Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G također će uključiti i aplikaciju Samsung Wallet[9], praktično i zaštićeno mjesto za sigurno pohranjivanje svega – od osobnih dokumenata, putovnica do kreditnih kartica.

Galaxy A53 5G i A33 5G besprijekorno rade s drugim Galaxy uređajima za potpuno, povezano korisničko iskustvo Galaxy ekosustava. Zvučne opcije proširene su povezivanjem s Galaxy Buds serijom uređaja, uključujući Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G pametni telefon. Ovim povezivanjem, dostupnim na Galaxy Buds Pro slušalicama, a uskoro i na Galaxy Buds2 i Buds Live, korisnici će moći uživati u 360 Audio[10] tehnologiji koja pruža zaista impresivan 3D zvuk. Kada je vrijeme za produktivnost, korisnici mogu upotrijebiti Link to Windows[11] opciju za povezivanje uređaja iz Galaxy A serije s Windows sustavom na računalu za copy/paste mogućnosti, prijenos datoteka, pa čak i odgovaranje na pozive ili SMS.

Dostupnost[

Samsung Galaxy A53 5G bit će dostupan u Hrvatskoj od 1. travnja, a Galaxy A33 5G početkom travnja 2022. Za više informacija posjetite stranicu na poveznici.