Godinu završavamo 900. dvobrojem, evo što možete pročitati

Za praznike smo vam pripremili veliki dvobroj s velikim brojem tema. Od pregleda godine, do predviđanja za iduću. Veliki dvobroj zasigurno će biti odlično štivo i priprema za iduću poslovnu godinu. Evo što vas, između ostaloga čeka....

Prošli je tjedan u Hrvatskoj boravila delegacija Europske komisije (EK), a jedan od domaćina bio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina. Bio je to inače peti sastanak na visokoj razini posvećen implementaciji i realizaciji projekata sufinanciranih i financiranih iz Fonda solidarnosti. Ministar, kojeg smo na kraju uspjeli uloviti na sat vremena, priča nam da je sastanak održan u pozitivnoj i optimističnoj atmosferi. Usprkos svemu, problema ne nedostaje, obnova nakon potresa svakodnevno nas na to podsjeća, pa je to bila prilika da s ministrom i o tome razgovaramo, kao i o nekim važnim zakonskim inicijativama na kojima radi njegovo ministarstvo. S ministrom je razgovarao Edis Felić.

Situacija je toliko neizvjesna, a prognoze toliko puta dosad mijenjane, da ni ekonomisti više ne vjeruju previše vlastitim procjenama kretanja gospodarstva u sljedećoj godini, odnosno odmah računaju sa znatnom revizijom. Čak i oni nagrađivani upravo zbog dobroga prognoziranja, poput Hrvoja Stojića, svojim očekivanjima daju četrdeset posto izgleda da će se ostvariti. Stručnjaci prognoziraju da će gospodarstvo u najboljem slučaju rasti sporo, a inflacija brzo. O prognozama za gospodarstvo u idućoj godini piše Manuela Tašler.

Svake se godine u svjetske ugledne rječnike ubacuju neke nove riječi koje opisuju nove trendove, a u posljednje dvije godine nije ih nedostajalo. Neki su na ovome popisu odavno u upotrebi, a neki su posve novi i mnogim ljudima nepoznati. Zajedničko im je, naravno, da će svi više ili manje označiti sljedeću godinu, vjerojatno i mnoge nakon nje. Eklektična je to mješavina trendova, stručnih izraza, novosti i domišljatih opisa pojedinih situacija čije će poznavanje katkad dobro poslužiti u neobveznom razgovoru, a katkad definirati ponašanje i razmišljanje pojedinaca i tvrtki. O pojmovima koje moraju biti u vašem vokabularu iduće godine piše u temi tjedna piše Željka Laslavić.

Zadruga Baby Beef logičan je nastavak suradnje članova Udruge za tov i uzgoj junadi Baby Beef. Čak bismo rekli da je ljudima povezanim u Udrugu osnovanu 2000. dugo trebalo da se organiziraju u Zadrugu osnovanu 2019. I to opet ne svi. Naime, Udruga okuplja 330 OPG-ova i tvrtki, a tek ih se 21 odlučio za Zadrugu. Dobra je stvar pak da je Zadruga dobila status proizvođačke organizacije. Što se u zadnje vrijeme događa u Baby Beef zadruzi saznao je Edis Felić.

Usporedni pregled investicija hotelskog sektora do 2026. godine u Hrvatskoj i regiji, koji je izradila konzultantska kuća Horwath HTL i predstavila na nedavno održanome Kongresu hotelijera u Zagrebu, upozorava na zabrinjavajuće stanje u tempu provedbe novih investicija. Hrvatska s 414 milijuna eura, od ukupno 5,7 milijardi eura planiranih investicija u iduće tri godine, zauzima tek 7,3 posto. Ispred nje su, među ostalima, Albanija i Bugarska, a Grčka i Turska planiraju u iduće tri godine u turizam ‘upucati‘ više od milijardu eura. U tom razdoblju u regiji se planira sagraditi više od 35 tisuća hotelskih soba, a Hrvatska s njih 1743 zauzima 4,9 posto, i to isključivo u objektima s četiri i pet zvjezdica. O ulaganju u turizam piše Željka Laslavić.

Mikrodoziranje psihodelicima, kažu, poboljšava koncentraciju, diže voljni moment te čini čovjeka u svakom slučaju malo boljim – u svemu. Da bismo to postigli potrebno je pojesti malu količinu čarobnih gljiva. Takve priče činile su se nevjerojatnima pa je trebalo odraditi kuru na psihodelicima i iz prve ruke provjeriti tvrdnje proizvođača da tako raste produktivnost zaposlenika. Da vi ne biste morali, Jozo Knez je jeo gljive mjesec dana i donosi priču iz prve ruke.

Uz sve navedeno, tu je i velika priča o arbitražama, dobavnim lancima i etici u politici. Također, u ovom posljednjem dvobroju ove godine čitajte i retrospektive svijeta i Hrvatske, saznajte što su čitali domaći menadžeri te koja je uloga regruta.