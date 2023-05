Greencajt festival pozicionira grad Zagreb kao zelenu metropolu, a svojim posjetiteljima nudi niz besplatnih sadržaja

Još samo nekoliko dana dijeli nas od početka najvećeg regionalnog projekta koji će pokušati dati odgovor na pitanje: kako stvoriti okružje za održivu budućnost? U sklopu Greencajt festivala posjetitelji će imati priliku premijerno posjetiti izložbu prvog hrvatskog klimatskog rječnika, sudjelovati u besplatnim radionicama, ali i donijeti odjeću koja će se zbrinuti i adekvatno iskoristiti. Jedan od ciljeva Greencajt festivala je i pozicioniranje grada Zagreba kao regionalnog lidera kada je zelena tranzicija u pitanju, u partnerstvu sa gradom Zagrebom i Turističkom zajednicom grada Zagreba.

- Turistička zajednica grada Zagreba već krajem 2019. godine kroz promociju našeg grada naglasak stavlja na zeleno i održivo te prati trendove koje je započela Europska komisija strateškim dokumentom Europskog zelenog plana. Inovativni projekti i promocija održivosti koje provodimo, pokazuju kako odgovoran i zeleni turizam može podržati oporavak gospodarstva, kao i njegov razvoj. U tom smislu, Turistička zajednica grada Zagreb razvija i podupire brojne projekte koji svoje djelovanje temelje na podizanju svijesti o Zagrebu kao o ekološki osviještenoj i poželjnoj životnoj sredini, a time i turističkoj destinaciji - istaknula je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld.

O zelenoj transformaciji i načinu na koji proizvodimo i trošimo energiju govorit će se na panelu „Dolazi zelena industrijska revolucija, jesmo li spremni?”, na koji je ulaz slobodan. Stručnjak za klimatske promjene, Alessio Terzzi kroz svoj rad u Europskoj komisiji, Europskoj središnjoj banci i kao predavač, usredotočuje se na utjecaj klimatskih promjena na razvoj i gospodarstvo te na načine na koje se društva mogu prilagoditi promjenama koje slijede. Njegov rad i komentari popraćeni su i objavljeni u vodećim medijskim izvorima poput Financial Timesa, The Wall Street Journala, BBC World Newsa, Bloomberga, The Washington Posta. Alessio je također autor knjige “Growth for Good: Reshaping Capitalism to Save Humanity from Climate Catastrophe”, koja je proglašena jednom od najboljih knjiga 2022. godine prema Foreign Affairsu.

Još jedan program na koji je ulaz slobodan je predavanje “Ima li Europa konja za trku?“

Pravedna zelena tranzicija prioritet je Europske unije, a jedna od predvodnica zelenog juriša je mlada, aktivna i vrlo glasna zastupnica u Europskom parlamentu Terry Reintke. Iz prvog reda akcija i prosvjeda za zeleniji planet uskočila je u institucionalne cipele onih koji imaju mogućnost donositi odluke. Za nju su energetska kriza i ambiciozna provedba Zelenog plana veliki izazovi u nadolazećem razdoblju. Terry će govoriti o tome kako Europa odgovara na te izazove te postavlja li upravo time globalni standard u održivosti, ali će podijeliti s publikom i kako balansira ulogu europarlamentarke i aktivistice u svojoj borbi za socijalnu i zelenu pravdu u Europskoj uniji.

U izložbenom prostoru posjetitelji će moći sudjelovati u čak dvije edukativne i interaktivne radionice #RethinkFashion by Perwoll koje su nastale u suradnji s Humana Novom, socijalnom zadrugom koja svakodnevno daje novu vrijednost odbačenom tekstilu te izrađuje nove proizvode. Humana Nova dobro je znana svim ljubiteljima održive mode i kupnje iz „druge ruke“. Poznati su po recikliranju starih odjevnih komada, a u malom prstu imaju sve najpotrebnije informacije o zbrinjavanju tekstilnog otpada. Tako će posjetitelji Greencajta moći saznati kako produžiti vijek trajanja najdražeg odjevnog predmeta, ali i kako odjeću koju više ne nose prenamijeniti ili adekvatno zbrinuti i dati joj novi „život“.

U sklopu Greencajt festivala premijerno će biti predstavljena platforma online modne trgovine Answear. Njihov wear & share program korisnicima nudi mogućnost besplatnog slanja odjeće, koju više ne nose, s ciljem adekvatnog zbrinjavanja. Svi korisnici koji ovim kanalom doniraju odjeću, također će pomoći rad udruge Argonauta. Sredstva prikupljena wear&share projektom bit će namjenjena projektu ozelenjavanja javnih površina sadnicama stabala. Prve sadnice bit će posađene na otoku Murteru, a cilj je širiti područje djelovanja na područja pogođena požarima. Samo na Greencajtu građani imaju mogućnost odjeću donijeti i fizički, za što će dobiti voucher s popustom.

Posjetitelji će imati priliku pogledati i izložbu prvog klimatskog rječnika kojeg su ilustrirali studenti Odsjeka medijskog dizajna Sveučilišta Sjever. Ideja je dio projekta Terrapija, kojeg je pokrenula udruga Terra Hub, a najboljih 27 pojmova izložit će se u zelenoj oazi Rougemarin parka. Izložba je rezultat natječaja u sklopu kojeg su studenti dizajnirali plakate kojima je cilj približiti javnosti pojmove poput neto-nule, točke preokreta, adaptacije i ponora ugljika. Ovaj projekt je još jedan pokazatelj kako su mladi svjesni trenutka u kojem živimo i kako se služe i jezikom umjetnosti kako bi komunicirali vrijednosti koje zastupaju.

Greencajt festival, 24. i 25. svibnja okupit će mnoga domaća i strana lica i kroz program ugostiti više od 80 govornika iz 10 zemalja svijeta. Više informacija možete saznati na službenoj stranici Greencajt festivala, a novosti pratite i putem društvenih mreža FB, IG.