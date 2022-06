HAMAG-BICRO otvorio ispostavu u Karlovačkoj županiji

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvorila je ispostavu u Karlovačkoj županiji u okviru druge faze projekta 'Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem HAMAG-BICRO-a' - BOND 2. Ovo je devetnaesta ispostava po redu, a otvorena je u prostorijama Obrtničke komore Karlovačke županije.

Sudionike je uvodnim obraćanjem pozdravila županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin.

- Otvaranje podružnice HAMAG-BICRO-a u Karlovačkoj županiji dodatno će doprinijeti osnaživanju, edukaciji i informiranju poduzetnika s područja naše županije. Sve mogućnosti koje se nude, u sinergiji s potporama koje za poduzetnike i obrtnike dodjeljuju Karlovačka županija te naši gradovi i općine, osnažit će poduzetničke kapacitete i biti značajna pretpostavka za daljnji gospodarski razvoj.

Karlovačka županija gospodarstvo vidi kao ključan segment razvoja i bitnu pretpostavku za cjelokupni demografski oporavak ovog prostora. Ovakve inicijative i projekti korak su ka ostvarenju tog cilja - , poručila je Furdek-Hajdin.

Predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec je također komentirao otvorenje ispostave u Karlovačkoj županiji.

- Iznimno me veseli što smo danas u Karlovcu, na korak do ostvarenja zadanog cilja u okviru projekta BOND, a to je ispostava HAMAG-BICRO-a u svakoj županiji Republike Hrvatske. Dodatno me veseli činjenica što se nalazimo upravo u prostorima Obrtničke komore jer se na taj način približavamo našim obrtnicima čija su specijalizirana znanja i vješte ruke nezamjenjivi i itekako potrebni svima nama u svakodnevnom životu.

Na ovaj način im izlazimo ususret i otvaramo svoja vrata u njihovom susjedstvu, kako bi brže i lakše došli do potrebnih informacija. HAMAG-BICRO je kroz različite programe financiranja u Karlovačkoj županiji do sad potaknuo gotovo 590 milijuna kuna investicija, čime su stvoreni preduvjeti za gotovo 550 novih radnih mjesta.

Današnjim otvaranjem ispostave i jačanjem sinergije HAMAG-BICRO-a i poduzetničkih potpornih institucija, zajedno s lokalnim partnerima, vjerujem da otvaramo novo poglavlje još boljih rezultata i većeg gospodarskog rasta - , izjavio je Vrbanec.

U ulozi domaćina, prisutne je pozdravio potpredsjednik Obrtničke komore Karlovačke županije Dubravko Draganjac.

- Otvaranje ispostave HAMAG-BICRO-a svakako će doprinijeti stvaranju povoljnijeg poduzetničkog okruženja u našoj županiji, pa tako i povećanju razine poduzetničkih aktivnosti i osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva, time i obrtništva kao najžilavijeg i najfleksibilnijeg segmenta gospodarstva.

Ovom suradnjom dodatnu vrijednost dobivaju i Obrtnička komora Karlovačke županije i HAMAG-BICRO, ali ono što je najbitnije, od nje će najveći benefit imati korisnici naših usluga, naši obrtnici, koji će na jednom mjestu, unutar istog dvorišta, moći koristiti usluge obiju institucija i dobiti više potrebnih informacija vezanih za poslovanje - , komentirao je Draganjac.

Ante Janko Bobetko, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a predstavio je planirane aktivnosti u okviru druge faze projekta BOND i istaknuo kako je projekt BOND jedinstven u Europi jer objedinjuje različite vrste poduzetničkih potpornih institucija, od inkubatora, akceleratora, poduzetničkih centara do razvojnih agencija i znanstveno-tehnoloških parkova.

Otvorenju ispostave HAMAG-BICRO-a u Karlovcu prisustvovali su privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Branka Šeketa Karlović, gradonačelnica Grada Ozlja Lidija Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Karlovca Daniela Peris te pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina Ivana Salopek Šumonja, kao i direktorica Poduzetničke zone Korana d.o.o. Martina Marušić Britvec te ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Vilko Klasan.