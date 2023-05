HR Days: Konferencija koja nudi sve na jednom mjestu

Koncem ljeta, 20. i 21. rujna u Rovinju, postanite dijelom najvećeg regionalnog rendez-vousa HR zajednice

Ako pripadate društvu onih koji neumorno tragaju za inspiracijom, razmjenom znanja s kolegama iz struke i brdom pozitivne energije, vi jednostavno, naprosto, zaista i uistinu morate doći 20. i 21. rujna u Rovinj kako biste doživjeli (i proživjeli!) sve ono što nudi najveći regionalni rendez-vous HR-ovaca iz Hrvatske i regije - HR Days konferencija!

Ovogodišnje, a ukupno jedanaesto po redu, izdanje konferencije okupit će neke od najboljih predavača iz svijeta ljudskih potencijala, koji će nas pobliže upoznati s aktualnim temama i trendovima kao što su: HR Strategy, HR Business Partner, Learning&Development, Total Rewards, Employee Experience, Generacijski jaz, Najbolje regionalne HR prakse, Data Driven Employer Branding, Leadership&Motivation, Stand Up To Stand Out, Resilience and Dealing With Change, Umjetna inteligencija u HR-u, a tu je i Masterclass te razne networking radionice.

Međutim, to nije sve…

U nastavku donosimo 11 razloga zbog kojih ovogodišnje, ujedno 11. po redu izdanje HR Daysa predstavlja fantastično profesionalno i životno iskustvo!

Konferencija s tradicijom…

Prvi Daysi održani su sada već pomalo davne 2013. godine, s ciljem promocije tada relativno mlade struke i povezivanja ljudi koji su odlučili svoju karijeru posvetiti razvoju ljudskih potencijala. Desetak godina i nebrojeno predavanja, radionica i konstruktivnih rasprava kasnije, smatramo kako je taj cilj ne samo ostvaren, nego i premašen. Daysi su u međuvremenu postali epicentar HR zbivanja i mjesto prema kojem vode svi putevi povezani sa svijetom ljudskih potencijala. Tako će biti i ove godine.

Regija (i svijet) na dlanu!

Neovisno o tome koliko iskustva i znanja posjedujemo, uvijek nam ostaje ponešto mjesta za učenje i rast. Upoznavanjem kolega iz struke, a posebno onih koji dolaze iz drugačijih životnih, poslovnih ili kulturnih okruženja, pruža nam se jedinstvena prilika za širenjem vidika. Ovogodišnja konferencija ponovno će okupiti regionalnu HR zajednicu, baš kao i čitav niz svjetski priznatih HR stručnjaka od kojih možete mnogo toga naučiti. Sve što trebate jest naćuliti uši!

Trendovi koji oblikuju svijet rada i HR-a

Tržište rada, taj uzbudljiv i promjenama sklon kozmos, preplavila je pojava novih trendova. Dio njih, poput rada na daljinu, koji je do prije svega nekoliko godina bio rezerviran samo za rijetke, postao je dio naše svakodnevice i teško je očekivati da ćemo se vratiti na ‘staro‘. Na ocjenu dalekosežnosti utjecaja nekih drugih noviteta, kao što su The Big Quit, Quiet hiring ili The Great Regret, ćemo vjerojatno još neko vrijeme morati pričekati. A u međuvremenu su već zapuhali neki ‘novi vjetrovi‘. Koji, pitate se? O tome ćemo nešto više doznati koncem rujna u Rovinju!

Kako to rade oni najbolji?

Dosad ste sigurno mali milijun puta čuli izreku prema kojoj je je svrishodnije ‘učiti na tuđim, nego na svojim greškama‘. Iako ne poričemo vrijednost tog savjeta, Daysi od svog osnutka savjetuju nešto drugo. Umjesto stavljanja fokusa na to kako nešto ne treba raditi, od 2011. godine ‘svjetla HR reflektora‘ usmjeravamo prema tvrtkama koje su svojim domišljato osmišljenim, originalnim i učinkovitim praksama povećale zadovoljstvo zaposlenika, kvalitetu rada te poslovne rezultate. Drugim riječima, nagrađujemo Najbolje regionalne HR prakse! Otkrijte tko su ovogodišnji laureati, inspirirajte se i dođite do rješenja koja će koristiti vašoj tvrtki. A ne zaboravite prijaviti ni praksu svoje tvrtke!

Masterclass za one koji ‘žele znati više‘

Uloga modernih HR-ovaca svakodnevno postaje sve važnija, ali i kompleksnija. Ne samo da ih se odavna ne smatra ‘produženom rukom‘ nekadašnje kadrovske službe, koja se prvenstveno bavila prikupljanjem nepregledne papirologije i zamornim administrativnim zadacima, već sve češće imaju stratešku ulogu unutar kompanija. Zbog toga je rad na stjecanju dodatnih znanja i vještina neophodan. Na Masterclassu koji će se održati u okviru ovogodišnje konferencije naučit ćete kako odrediti prioritete i osmisliti HR strategiju koja će doista ostaviti traga.

Networking i poznanstva koja ostaju

Engleski pjesnik John Donne prije više stotina godina došao je do zaključka kako ‘niti jedan čovjek nije otok, sasvim sam za sebe‘. Istu stvar možemo reći i za svakog HR-ovca, a posebno za one koji drže do sebe. Samostalnost i oslanjanje isključivo na vlastite resurse može nas dovesti do određene točke, ali ne i dalje. Za nešto više ipak su nam potrebni ljudi. Timski rad i razmjena ideja. Sudjelovanje na HR Days konferencija idealna je prilika da razgranate i obogatite svoju mrežu kontakata, upoznate zanimljive kolege iz struke i ostvarite poznanstva koja će potrajati i nakon što se spusti zastor na konferenciju.

Okrugli stolovi za koje svi mogu sjesti

Usprkos tome što je oduvijek bilo poprilično šaroliko, ulaskom generacije Z u priču, tržište rada postalo je generacijski raznoliko kao nikad ranije u povijesti. Primjera radi, u ustom uredu neke tvrtke danas tako možda sjede i zajedno rade tzv. Babyboomeri te pripadnici generacija X,Y i Z. Takav scenarij, s jedne strane, može rezultirati konstruktivnim raspravama i nesputanom razmjenom ideja, ali i manjkom razumijevanja, odnosno nastankom generacijskog jaza. Upravo to će biti jedna od tema kojima ćemo se baviti u okviru panela na ovogodišnjim Daysima. Pored generacijskog jaza i izazova koje donosi, naglasak ćemo staviti i na sve važnije pitanje Data Driven Employer Brandinga.

Za svaku dušu lijek… Matija Cvek!

Iza njega je doista godina koju možemo svrstati u kategoriju ‘iz snova‘… Dominira radijskim postajama, puni dvorane i osvaja vrijedna glazbena priznanja. Dovoljno je reći kako je nedavno u svoje vitrine namijenjene čuvanju, ali i ponosnoj prezentaciji osvojenih nagrada, smjestio i tri Porina. One za Pjesmu godine, najbolju Vokalnu suradnju i najbolji Video broj. Zbog svega nabrojanog, do ulaznica za njegove koncerte, uvjerili smo se u to i sami, gotovo je nemoguće doći. No, ne brinite. U rujnu će Matija u pratnji svog benda u rujnu nastupiti pred publikom HR Days konferencije i nitko neće ostati ‘ispred dvorane‘.

Wine tasting & Speed dating

Duša bez vina kratkog je daha. Stoga, kako ne biste ostali bez zraka, nakon odslušanih predavanja i sudjelovanja na radionicama, obradujte svoje nepce i pridružite nam se na kušanju vina. U dobrom društvu! Pored odličnih vina, u opuštenom ambijentu isprobajte sve mogućnosti poslovnog Speed Datinga, odnosno brzinskih spojeva na kojima će vam se pridružiti ostali sudionici konferencije. Razmijenite ideje, komentirajte viđeno na konferenciji i dogovorite buduće suradnje. Ili, jednostavno, uživajte u piću.

Predivan ambijent hotela Lone

Okružen zelenilom park-šume Zlatni Rt, smješten na korak ili dva od mora, luksuzni hotel Lone naš je dugogodišnji vjerni domaćin. Krasi ga jedinstven spoj vrhunske ljepote, stila i dizajna, a svojom bogatom ponudom različitih sadržaja, zadovoljit će i one najizbirljivije među nama. Baš kao u muzeju suvremene umjetnosti, svaki detalj u hotelu Lone, inspirirat će vas na istraživanje. I uživanje.

Prepustite se čarima all-inclusive usluge

Rovinj je neponovljiv, jedinstven i čaroban grad. Jedan od onih koji na svakom svom kutku nudi priliku za nastanak savršenih fotografija za našu privatnu kolekciju ili objavu na nekoj od društvenih mreža. Teško je zamisliti da bi ga išta moglo učiniti još magičnijim, a vaš boravak u njemu nezaboravnijim, zar ne? Dozvolite nam da to pokušamo ostvariti! Osim svojom posebnošću i ljepotom, hotel Lone će vas tijekom dva dana boravka u njemu oduševiti i all-inclusive ponudom koja uključuje raskošan buffet doručak i ručak, bogate coffee breakove koji će nas puniti energijom u pauzama između predavanja, radionica i okruglih stolova, večernje domjenke i neizostavni HR nights party koji se s nestrpljenjem iščekuje. I o kojem će se pričati sve do narednog izdanja konferencije...

I zato, vidimo se koncem ljeta na HR Daysima, jedinoj konferenciji koja nudi sve što poželite na jednom mjestu!