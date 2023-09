HUP: Cestovnim prijevoznicima nedostaje najmanje 1.500 vozača

Cestovnim prijevoznicima nedostaje oko 1.500 ili čak 15 posto vozača za održavanje postojećih linija, a njih oko 3.000 ili 30 posto za normalno funkcioniranje punih voznih redova, upozoreno je na radnom sastanku HUP-Udruge prometa koji je okupio ključne predstavnike javnolinijskih i gradskih prijevoznika.

U priopćenju HUP-a navodi se i kako odljev vozača, što zbog odlazaka u mirovinu, što zbog odlazaka u susjedne zemlje, nadmašuje priljev novih.

Upravo rastući nedostatak radne snage postaje jedan od najvećih izazova u osiguravanju kontinuiteta i dostupnosti, ali i sigurnosti autobusnog prijevoza diljem Hrvatske, jedan je od zaključaka radnog sastanka predstavnika sektora cestovnog prijevoza.

Iz HUP-Udruge prometa smatraju da je primarno nužno prijevoznicima kroz javnu uslugu i pokretanje procesa usklađivanja mreže linija osigurati temelje za normalizaciju poslovanja, a zatim pronaći optimalnu kombinaciju mjera kojima će se osloboditi postojeći potencijal na domaćem tržištu rada, ali i dodatno urediti uvoz radnika iz trećih zemalja. Cestovni prijevoz se naime mora primarno temeljiti na angažmanu domaće radne snage, dok se uvozom stranih radnika trebaju popunjavati vršne potrebe sektora, naglašavaju iz HUP-a.

Član Izvršnog odbora i Vijeća članova HUP-a Dražen Divjak istaknuo je da se s problemom nedostatka radne snage susreću se svi u sektoru, kao i da taj problem nema samo Hrvatska već i ostale europske zemlje.

- Taj izazov ne samo da remeti naše svakodnevno operativno poslovanje nego počinje ozbiljno ugrožavati i dostupnost prijevoza, posebno u ruralnim i sredinama udaljenijim od županijskih središta. Kao odgovorni poduzetnici, ne želimo taj izazov gurati pod tepih već aktivno pronalaziti rješenja koja će nam omogućiti prostor za upravljanje tim izazovom - smatra Divjak.

Prijevoznici su upozorili da kompanije trenutno različitim strategijama pokušavaju nadomjestiti nedostatak radnog kadra, no i da su te strategije kratkoročne i da dodatno financijski iscrpljuju kompanije. Tako su iznijeli podatak da umirovljenici zaposleni na pola radnog vremena imaju sve veći udio u ukupnom broju zaposlenih kod određenih prijevoznika. Također, dio kompanija pokušava zainteresirati mlade nudeći im financiranje stjecanja potrebnih kvalifikacija koje su u prijevozu prilično skupe i dugotrajne.

Uz sve to, prijevoz putnika u RH postaje nemoguće organizirati bez angažmana stranih radnika, najvećim dijelom vozača iz Nepala, Filipina i Indije, a rad na njihovoj integraciji i socijalizaciji ostavlja puno prostora za napredak i zahtjeva ozbiljan zajednički trud. Na sastanku su identificiranja ključna područja s kojima će HUP-Udruga prometa u narednom razdoblju izaći pred Vladu i ostale dionike, a to su, među ostalim, smanjivanje granične dobi mladih za prijevoz putnika i usklađivanje te dobi sa situacijom u teretnom prijevozu, što znači da mladi vozač može dobiti D1 dozvolu za prijevoz do 50 kilometara radijusa već sa 18 godina (trenutno mora čekati do 21 godine starosti, što mnoge odbije od posla).

Traže i proširenje programa vaučera od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stjecanje početnih kvalifikacija za vozače u cestovnom prijevozu, ali i za stjecanje vozačke kategorije te ujednačavanje na nacionalnoj razini postojećih programa za prekvalifikacije ljudi koji žele postati vozači, a koji se trenutno provode razinama lokalnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.