Jamnica i Nestlé sklopili strateško partnerstvo za prodaju Nescafe kave u Out Of Home kanalu

Jamnica i Nestlé sklopili su strateško partnerstvo za prodaju NESCAFÉ proizvoda na tržištu Hrvatske za tzv. Out Of Home kanal i to kroz tri segmenta: espresso kavu u zrnu za ugostiteljske objekte, BusinessToBusiness (B2B) samoposlužne aparate za kavu te instant cappuccino NESCAFÉ koji je lider u toj kategoriji. Ovim partnerstvom, vodeća svjetska prehrambena kompanija Nestlé novim brendom espresso kave u zrnu širi svoju prisutnost u ugostiteljstvu dok Jamnica nastavlja razvijati poslovanje i širiti portfelj u novoj kategoriji.

- Jamnica je oduvijek težila razvoju, inovaciji i proširenju portfelja kako bismo zadovoljili raznolike potrebe naših potrošača te ponudili proizvode za svaku prigodu i svaki trenutak u danu. Ponosni smo što postajemo strateški partner kompanije Nestlé u segmentu distribucije Out Of Home prodajnog kanala. Ova suradnja za nas znači osnaživanje našeg ukupnog portfelja brendova, a ujedno je i prilika za učenje i rast u kategoriji u kojoj do sada nismo bili prisutni‘ - izjavio je Siniša Mužić, predsjednik Uprave Jamnice koja je članica Fortenova grupe, vodeće prehrambene kompanije u regiji i istaknuo da proizvodi jedne i druge kompanije odlično idu zajedno.

- Naše prirodne mineralne vode vrhunske kvalitete: negazirana Jana i gazirana Jamnica, savršeno odgovaraju uz svjetski poznate NESCAFÉ kave, a znamo da su kava i voda omiljena jutarnja i dnevna kombinacija generacija naših građana - rekao je Mužić.

Nescafe ovim partnerstvom dokazuje inovativan pristup tržištu i nastavlja pratiti potrebe svog potrošača.

- Svake sekunde popije se više od 6000 šalica Nescafe kave u svijetu te smo izuzetno sretni što će od sada, putem snažne distribucijske mreže novog partnera Jamnice, naš najveći i vodeći svjetski brend kave biti dostupan ljubiteljima kave i u ugostiteljskim objektima. Svjesni činjenice koliko građani Hrvatske vole kavu i ritual ispijanja, vjerujemo da će biti oduševljeni i našom novom espresso kavom u zrnu. I ova vrsta Nescafe kave dio je našeg globalnog cilja da do 2025. godine 100 posto kave dolazi iz certificiranih održivih izvora te da do 2030. nabavka 50 posto ključnih sastojaka dolazi regenerativnim poljoprivrednim metodama‘ - kazao je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestlé za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Navedeno potvrđuju i posljednji rezultati Coffee Barometra i Coffee Brew Indexa za 2023. prema kojima je Nestlé zauzeo prvo mjesto u održivosti kave i tako potvrdio cjelovit strateški pristup koji uključuje specifične politike i ciljeve, a koji uzimaju u obzir socijalne, ekološke i ekonomske aspekte proizvodnje kave.

Inače, kava je vrlo popularan napitak što potvrđuje i sam pogled na kafiće diljem Hrvatske. Ovaj izrazito popularan napitak, čija uloga seže daleko iznad one funkcionalne vezane uz razbuđivanje, predstavlja i važan društveni ritual kroz uživanje i druženje u kafićima te je ujedno značajan element kulture i svakodnevnice u Hrvatskoj. Prema podacima iz listopada 2023. (izvor Ipsos), kavu konzumira 87 posto građana Hrvatske. Po konzumaciji kave, Hrvatska se nalazi na 20. mjestu u EU, s godišnjom potrošnjom od 4,15 kg po stanovniku ili prosječnom konzumacijom od 1,5 kave dnevno (izvor Eurostat i Statista).