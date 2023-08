Kako izbjeći skupe cijene prijevoza iz zračnih luka?

Pouzdane linije prijevoza iz svih velikih hrvatskih zračnih luka daju antiinflacijski odgovor skupim, pretjeranim cijenama privatnih prijevoznika

Tijekom ljetnih sezona sve nacionalne zračne luke izvještavaju o povećanim prometima koji često ruše i brojke iz opetovano spominjane 2019. godine. Ali, kao negativna stavka rasta turističkog sektora i broja posjetitelja povezanog i s ekonomskim posljedicama inflacije, naslove pune vrlo često prenapuhane cijene same turističke ponude, počevši od cijena smještaja i ugostiteljske ponude pa do cijena transporta i prijevoza. Ovo potonje svi turisti, poglavito oni domaći, često doživljavaju kao nepotrebno lihvarenje ionako osiromašene potrošačke lisnice jer se upravo cijene prijevoza iz zračnih luka najčešće oslanjanju na slobodno formirane cijene raznih privatnih prijevoznika kojima je cilj u kraćem roku, često neprovjerenom i nereguliranom ponudom namači što više financijske koristi na štetu neinformiranih putnika.

Pleso prijevoz d.o.o. – Povoljne cijene i popusti za udobno putovanje po većim gradovima

No, i među domaćim prijevoznicima postoje iznimno povoljne i pouzdane linije koje same inicijalne troškove svih posjetitelja čine daleko prihvatljivijim i financijski isplativijim. Jedna od njih, tvrtka Pleso prijevoz d.o.o., kao vodeći prijevoznički partner zračnih luka u regiji, predstavlja svoje najnovije inicijative usmjerene prema putnicima. S ciljem pružanja izvanrednog iskustva putovanja, tvrtka Pleso prijevoz nudi širok spektar povoljnih cijena, posebnih ponuda i popusta kako bi putnici uživali u udobnom i pristupačnom prijevozu po većim gradovima.

Tvrtka Pleso prijevoz, svojom ponudom linija koje povezuju sve velike zračne luke i okolne gradove pozicionirala se kao značajan turistički privredni subjekt koji financijski povoljnim cijenama i transparentnim ponudama domaćim i stranim turistima nudi alternative za skupe taksi prijevoznike i uvelike štedi putne budgete.

Dostupnost linija po većim gradovima

Pleso prijevoz ponosi se svojom opsežnom mrežom linija koje povezuju veće gradove u regiji. Putnici imaju pristup širokom izboru ruta i termina, što omogućava fleksibilnost i praktičnost u planiranju putovanja odmah po slijetanju u zračnu luku. Dostupnost linija uključuje direktne veze između ključnih gradova, čime se olakšava brzo i učinkovito putovanje. Tako na primjer, od Zračne luke Franjo Tuđman do Autobusnog kolodvora u Zagrebu kartu plaćate samo 8 eura, što je jednaka cijena prijevoza iz Zračne luke Split do splitskog Autobusnog kolodvora. U kontinentalnom prijevozu dodatno se naglašava linija iz Zračne luke Osijek do Autobusnog kolodvora za samo 5 eura.

Također, svakodnevno prometuje direktna linija Rijeka-Zagreb-Rijeka čime se osigurava brza povezanost grada Rijeke i Zračne luke Zagreb.

Posebne ponude za nezaboravna putovanja

U želji da putnicima osigura nezaboravna iskustva putovanja, Pleso prijevoz redovito nadopunjuje ponudu transportnih linija, posebne ponude, sezonske popuste i promocije. Ove atraktivne ponude omogućuju putnicima uživanje u udobnom i sigurnom putovanju po cijenama koje su prilagođene njihovim potrebama. Tu se posebno ističu linije iz Zračne luke Zadar koje za povoljnih 25 eura prevoze putnike do popularnih turističkih destinacija Novalje i Paga, dok je cijena prijevoza do Borika samo 10 eura. Od novosti vezanih za putovanja u susjedne zemlje, veliki benefit je uvođenje novih linija na relaciji Zagreb – Novo Mesto – Ljubljana, što će uvelike razveseliti sve vikend izletnike ili putnike koje lete iz Slovenije.

Transparentnost plaćanja i sigurne linije prijevoza

Kvalitetna usluga, moderna vozila, stručno osoblje i konkurentne cijene samo su neki od elemenata koje Pleso prijevoz čine prvim izborom putnika. Osim toga, posvećenost udobnosti i sigurnosti prijevoza putnika jamči nezaboravno putovanje bez kompromisa. Kao dodatni faktor sigurnosti, ističe se i mogućnost rezervacija i plaćanja putem interneta radi što boljeg vremenskog planiranja, ali i opcije kupovine karte kod vozača ako ste se za putovanje odlučili u zadnjem trenu.

Popisi linija, mogućnosti plaćanja i sva ostala potrebne informacije nalaze se na stranicama prijevoznika.

O TVRTKI PLESO PRIJEVOZ D.O.O.

Pleso prijevoz d.o.o. je renomirana prijevoznička tvrtka s dugogodišnjim iskustvom u pružanju usluga prijevoza putnicima. Tvrtka Pleso prijevoz osnovana je 1994. godine odvajanjem voznog parka Croatia Airlines u posebno poduzeće. Trenutno, raspolaže s brojem od 80-ak zaposlenih koji svojim radom i kvalitetom nastoje pružiti vrhunsku uslugu svim putnicima i korisnicima. Prvotna namjena je bila prijevoz putnika Croatia Airlinesa do Zračne luke Zagreb i natrag, te prijevoz kabinskog osoblja. Danas tvrtka posluje u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Osijeku, Ljubljani i Splitu, a u njene djelatnosti ubraja se dodatno prijevoz djelatnika zračnih luka, prijevoz izgubljene prtljage, prijevoz putnika na peronima Zračnih luka gradova poslovanja. Osim prijevoza autobusima, u ponudi Pleso prijevoz nudi prijevoz malih i velikih grupa putnika s kombi vozilima, minibusevima i autobusima u Hrvatskoj i inozemstvu. Misija tvrtke je omogućiti putnicima da stignu do svojih odredišta udobno, brzo i sigurno. S ponosom stvaramo mostove između gradova i zajednica, gradeći trajne veze među ljudima.