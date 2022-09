Koja je povezanost svađe SDP-a i Možemo! i kakve s time veze ima Rimac?

Projekt razvoja robotaksija, poduzetnika i inovatora Mate Rimca je posvađao partnere u vladajućoj koaliciji u Gradu Zagrebu i zbog toga na današnjoj sjednici Skupštine Klub zastupnika SDP-a neće glasati za zaključak gradonačelnika Tomislava Tomaševića da se raspiše natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja na gradskom zemljištu na kojem bi trebao niknuti Rimčev Centar mobilnosti, objavio je Jutarnji list.

Ova je odluka, doznali su, donesena na sjednici gradskog odbora SDP-a u petak na kojoj je i raskinut koalicijski sporazum s Možemo!

- Gradonačelnik raspisuje natječaj za koji se već zna da će na njemu pobijediti Rimac. Mi već godinu dana znamo kako će projekt izgledati, riječ je o zelenoj površini kod Studentskog doma 'Stjepan Radić' na Savi, što je još Bandić uz podršku HDZ-a obećao Rimcu, a mjesto nam je sporno jer nije napravljena nikakva prometna studija. S tog mjesta robotaksiji bi se trebali priključivati u promet, na prometnice koje su i sada zagušene – pojašnjava stav gradskog SDP-a jedan sudionik tog sastanka.

Tomašević htio izbjeći pobunu

Kao drugu spornu stvar navodi i to da zaključak o raspisivanju natječaja nije poslan Vijeću gradske četvrti, niti Vijeću mjesnog odbora, a prema njegovu mišljenju, Tomašević je očito htio izbjeći i svoje vijećnike koji bi se mogli pobuniti zbog gradnje na zelenoj površini, kao što su se na Peščenici pobunili zbog načina financiranja bokseva za kante za smeće.

- To je protivno Tomaševićevu obećanju o povećanju participacije građana u odlučivanju - kaže ovaj SDP-ovac.

Kako će glasati o kreditu od 1,8 milijardi kuna koji traži Zagrebački holding, kaže, odlučit će prije same sjednice.

Rimčeva tvrtka koja razvija autonomna taksi vozila 'Project 3 Mobility' na zemljištu od 12.000 metara četvornih želi sagraditi 8,2 milijuna kuna vrijedan Centar mobilnosti, gdje će se električni robotaksiji puniti, održavati i čistiti. Uz taj centar od 1400 kvadrata, trebao bi se urediti park i trg, odnosno investitori obećavaju da će zadržati stabla i zelenilo. Kada je pak riječ o prometu, tvrde da se planira sagraditi i rotor na križanju Jarunske i odvojka Savske ceste koja, kroz podvožnjak, sada vodi prema okretištu Savski most.

- Ideja je da na tome prostoru više nije samo livada koja se sada, realno, ne koristi, nego prostor gdje će se ljudi moći odmoriti i družiti. Prijedlog je da sjeverna polovina sadašnje livade bude zeleni trg/park, potpuno integriran s zelenilom koje je trenutno na lokaciji - navodili su iz tvrtke Rimac za Jutarnji list.

Kada je riječ o objektu, bit će podijeljen na dva kata i u pet jedinica. U prizemlju će se smjestiti 40 parkirnih mjesta s e-punionicama, radionica za popravak vozila i čišćenje, zona za inspekcije te skladište s rezervnim dijelovima. Na prvom katu trebao bi biti manji prostor od 200 četvornih metara koji će služiti kao kontrolna i upravljačka soba. Krov prvog kata bit će pokriven zelenilom.

Na natječaju za idejno rješenje projekta pobijedio je poznati studio 3LHD, koji je zadovoljio sve uvjete natječaja koje je Grad tražio.

Arhitekti su u svom projektu sačuvali sve drveće i građevinu su pozicionirali da se nalazi u drugom planu.

- Glavni elementi oblikovanja gradskog trga i parka su ograničeno oblikovani parkovno-urbani elementi. Kretanje kroz park bit će vijugavo, uz efekt putovanja kroz drveće formiranjem svojevrsnih brežuljaka i blago nasutih puteljaka - piše u projektu studija 3LHD, koji je radio i Rimčev kampus u Svetoj Nedelji.

Tvrtka Project 3 Mobility, u kojoj su investitori Rimac, Kia i Infinum, trebala bi dobiti pravo građenja na gradskom zemljištu na rok od 50 godina, a godišnje će se za to plaćati 821.000 kuna bez PDV-a.

Rok za dovršetak 7 godina

Grad je definirao uvjete natječaja, a Rimac je financirao natječaj za idejno rješenje.

Budući da se na ovoj gradskoj čestici nalaze i vodovod, kanalizacija, telefonska kanalizacija, te struja – podzemni vod, investitor će o svom trošku morati izmjestiti postojeću komunalnu infrastrukturu i vodove.

Nadležni gradski ured verificirao je natječaj za izradu idejnog rješenja, a na temelju pobjedničkog rada izdali su mišljenje da se na toj čestici može realizirati projekt. U srpnju ove godine izrađen je i elaborat za cijenu prava građenja. Centar za mobilnost, prema Zakonu, mora biti dovršen u roku od sedam godina od dana prijave početka građenja.

No, iz tvrtke investitora govorili su kako bi već krajem ove godine zgrada mogla biti dovršena, a Rimac je obećao da će do 2024. prvih 60 autonomnih taksija početi voziti Zagrebom, a da će do 2030. proizvesti čak 700 vozila. Cijeli projekt vrijedan je 3,4 milijarde kuna.