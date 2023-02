Kreativna oaza u centru grada: The Galerija studio otvara svoja vrata

Prostorom će se moći služiti freelanceri i digitalni nomadi te ga, među ostalim, koristiti za snimanje videa i fotografija, sastanke i edukacije, manje evente i radionice

One stop solution agencija, the Galerija, u veljači je otvorila vrata svoga novog prostora koji je zamišljen kao kreativni hub i studio za aktivnosti u domeni produkcije sadržaja. U samome centru grada Zagreba, na adresi Vodnikova 3C, the Galerija je smjestila svoj ured i studio koji je osmišljen kao ekstenzija njihovog poslovnog pristupa.

Naime, prostor je uređen u dva segmenta koji pruža mogućnost rada na različitim projektima, upravo kakvima se ova agencija nerijetko i bavi. Želja za prelazak u vlastiti prostor proizašla je iz ideje stvaranja novih pristupa za sve zainteresirane koji bi voljeli, osim rada s the Galerijom, i učiti iz prve ruke o digitalnim trendovima, oglašavanju, fotografiji te ostalim domenama komunikacije što će na raznim boutique radionicama i moći.

Kreativni hub

Također, jedan od glavnih razloga izbora lokacije u centru grada je došla kroz istraživanja koja su pokazala da je upravo na toj poziciji nedostatak studija koji omogućuju freelancerima kao i digitalnim nomadima da na nekoliko sati ili dana koriste prostor u Zagrebu za svoj posao.

Osim njihovih aktivnosti koje će se odvijati, The Galerija studio koncipiran je kao kreativna oaza za sve kreatore koji žude za prostorom u kojem mogu stvari osobni sadržaj pa tako neke od opcija koje ovaj studio nudi jest; prostor za snimanje videa i fotografija, jedan na jedan sastanke i edukacije, manje evente i radionice te mnoge druge varijante.

- Ovaj jedinstveni prostor služit će kao mjesto za rad i razmjenu ideja za kreativce te želi poslužiti kao centar za umjetničke inicijative i inspiraciju, a studio će biti dom za različite događaje, boutique radionice i edukacije. The Galerija nakon dvije godine postojanja nastavlja svoju misiju povezivanja umjetnosti i poslovnog svijeta, a ovaj novi studio samo je početak novih avantura – istaknuo je Luka Lajić, jedan od pokretača agencije.