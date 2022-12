LEMAX: Prvi Product&Tech Talk u Osijeku

Lemax, IT tvrtka specijalizirana za razvoj i prodaju vlastitog SaaS (software as a service) rješenja namijenjenog turističkim agencijama i turoperatorima na globalnom tržištu, najavila je održavanje prvog u nizu Product&Tech Talk događanja u Osijeku. Informativno edukativno događanje koje okuplja iskusne developere kao i stručnjake za razvoj IT proizvoda i rješenja održat će se 8. prosinca u 17 sati u prostorima Caffe Bara Peppermint .

U sklopu događanja, Goran Horak, Technology Lead tvrtke Lemax održat će predavanje ‘Kako uspješno (ne) razbiti svoj stari monolit na mikroservise?‘ i objasniti tehnološku transformaciju kroz koju tvrtka prolazi, ali isto tako i transformacije samog proizvoda kako bi tvrtka nastavila neometano širenje na globalnom tržištu. Sudionici događanja imat će priliku dobiti uvid u proces transformacije, kako su u tvrtki prepoznali prve signale potrebe za transformacijom i skaliranjem, gdje i kako su se oni manifestirali, koji je bio pristup transformaciji koja obuhvaća reorganizaciju engineering odjela, definiranje ciljeva transformacije, razradu arhitekture i postavljanje temelja nove platforme Lemax Travel Connectivity te koja su dosadašnja iskustva.

Naime, tvrtka Lemax na vrijeme je prepoznala signale potrebe za tehnološkom transformacijom i skaliranjem sustava kako bi se omogućio rast broja i veličine klijenata, ali i podržavanje rasta i organizacije odjela i timova unutar tvrtke što je preduvjet za globalnu prisutnost i postizanje statusa tržišnog lidera.

„Iznimno nam je drago što smo nakon otvaranja ureda u Osijeku u siječnju 2021. u prilici održati i prvi u nizu naših Product&Tech Talk događanja. Ovaj format događanja omogućit će produkt i tech zajednici u Osijeku i okolici razmjenu iskustava vezanih uz tehnologije, procese i metodologije. Također, svim sudionicima pružit će uvid iz prve ruke u proces transformacije i skaliranja digitalnog proizvoda koji je nužan za daljnji poslovni rast tvrtke,“ izjavio je Mate Kostovski, osnivač i direktor tvrtke Lemax.