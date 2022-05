Metaverzum ima potencijal revolucionariziranja svih industrija i usluga

Metaverzum je potencijalno iduća velika era računarstva u kojoj će se fizički svijet doslovno povezati s virtualnim

Temeljna podloga za realizaciju te ideje je infrastruktura – 5G, WiFi 6, 6G mreže, cloud

Novi 3D digitalni disruptivni tehnološki koncept imat će značajnu ulogu u sljedećim godinama u transformaciji obrazovanja, rada, zabave i socijalizacije

Ekonomija metaverzuma mogla bi vrijediti od 8 do 13 bilijuna dolara do 2030., procjena je američke investicijske banke Citi. Metaverzum opisuju kao buduću viziju interneta izgrađenu oko decentraliziranih tehnologija i virtualnih svjetova.

Citijeva definicija metaverzuma nadilazi zadržavanje virtualnih svjetova, poput igara i aplikacija u virtualnoj stvarnosti. Njihova široka vizija metaverzuma uključuje pametnu proizvodnu tehnologiju, virtualno oglašavanje, online događaje poput koncerata, kao i digitalne oblike novca kao što su kriptovalute poput bitcoina.

Metaverzum bi do kraja desetljeća mogao doseći pet milijardi jedinstvenih internetskih posjetitelja, donoseći trilijune dolara prihoda u ovoj sljedećoj generaciji interneta, smatra Citi.

Metaverzum je sustav interaktivnih internetskih svjetova u kojima ljudi mogu raditi, igrati se i družiti pomoću svojih avatara, kombinacijom virtualne (VR) i proširene stvarnosti (AR). Revolucionirajući način na koji ljudi komuniciraju i žive metaverzum će redefinirati i poslovanje kompanija u najrazličitijim sektorima.

Ubrzani pandemijom, generacijskim promjenama i tehnološkim napretkom, korisnici interneta sve se više druže, igraju i kupuju unutar virtualnih svjetova. Neki brendovi to koriste kao priliku da prošire svoju ponudu kako bi uključili potpuno prožimajuća digitalna iskustva.

Brendovi visoke mode u metaverzumu

Metaverzum je evoluirana verzija interneta, odnosno ogromna interoperabilna mreža virtualiziranih 3D svjetova, koje veliki broj simultano povezanih ljudi može iskusiti u stvarnom vremenu. Pritom je jedna od ključnih karakteristika metaverzuma optimizirano osobno iskustvo.

Iako se nekima možda čini daleka, komercijalna primjena metaverzuma je već započela. Trenutačno se primjenjuje mahom u gejmingu, a sve više se vidi primjena metaverzuma kod brendova visoke mode, pa tako neki imaju svoje trgovine u kojima se može isprobati odjeća u metaverzumu.

Korporacije poput Mete i decentralizirane autonomne organizacije (DAO) poput Decentraland Foundationa prve su počele raditi na tome da metaverzum postane stvarnost. Facebook je čak promijenio ime u Meta, sugerirajući koliko mu je taj koncept strateški važan, i uložio milijarde dolara u infrastrukturu metaverzuma. Osnivač mete Mark Zuckerberg ima ambicioznu viziju metaverzuma, u kojem će ljudi komunicirati u virtualnim svjetovima preko različitih uređaja kao što su slušalice za virtualnu stvarnost.

Nedavno je Meta napravila iskorak u svojoj evoluciji od društvene mreže do tehnološke kompanije koja nudi hardver za doba metaverzuma, otvaranjem svoje prve maloprodajne prodavaonice koja potrošačima donosi proizvode koje moraju koristiti da bi razumjeli metaverzum. Osim fizičke, Meta je najavila i novu online trgovinu koja bi putem interneta kupcima omogućila još bolje iskustvo.

A prvi metaverse događaj u Hrvatskoj nedavno je organizirao Hrvatski Telekom. Riječ je o konferenciji za novinare koja se potpuno odvila u virtualnom prostoru gdje je predstavljena infrastruktura budućnosti.

Na prvome događaju ovakve vrste u Hrvatskoj kreiran je metaverzum koji se sastojao od više svjetova i okruženja unutar kojih su prolazili novinari putem svojih, specijalno dizajniranih avatara i u svakom se upoznavali s dijelom mogućnosti, od gledanja TV programa i shoppinga preko učenja, održavanja prezentacija i interaktivnih sastanaka, do uživanja u zabavnim sadržajima ili odmaranja na virtualnoj plaži.

- Metaverzum je 3D digitalni disruptivni tehnološki koncept koji će imati značajnu ulogu u sljedećim godinama u transformaciji obrazovanja, rada, zabave i socijalizacije. Korištenje novih digitalnih i digitalno nadopunjenih okruženja postaje moguće upotrebom optičkih mreža visokih simetričnih brzina prijenosa i niskih latencija – istaknuo je čan Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma Boris Drilo.

Dok 5G ne sazrije, u metaverzum jedino preko optike

- Tehnološki gledano jedna od glavnih komponenti metaverzuma su telekomunikacijske mreže jer je riječ o aplikaciji koja je izrazito zahtjevna na performanse, u prvom redu brzinu prijenosa i odaziva te pouzdanost. Metaverzum aplikacije se po svom karakteru drastično razlikuju od bilo kojeg dosadašnjeg internetskog servisa jer korisnik u stvarnom vremenu ostvaruje interakciju u potpunom 3D okruženju te za visokokvalitetno metaverzum iskustvo, brzina odziva mreže ili popularni “ping” treba biti kraći od 7ms. Brzina prijenosa je također ključan parametar jer je potrebno prenositi i do 12 puta više informacija nego je to slučaj s IPTV uslugom - kaže Drilo te dodaje kako je za uspješno funkcioniranje metaverzum aplikacija potrebno imati visokokvalitetnu širokopojasnu vezu.

U ovom trenutku, ali i u doglednoj budućnosti dok arhitektura i funkcionalnosti 5G mreže u potpunosti ne sazriju, jedina tehnologija koja to može osigurati je optika do kućanstva ili FTTH. - HT-ova optička mreža već danas dolazi do pola milijuna kućanstava širom Hrvatske omogućavajući našim korisnicima ulazak u metaverse svjetove - zaključio je Drilo.

Posrijedi je potencijalno iduća velika era računarstva u kojoj će se fizički svijet doslovno povezati s virtualnim, uz veliki potencijal revolucionariziranja praktički svake industrije i usluga, od zdravstva, obrazovanja, proizvodnje, financija/plaćanja, eCommercea, zabave i auto-moto industrije do energetike, arhitekture, građevine… Zbog velikih tehnoloških zahtjeva evolucija metaverzuma iz rane prema zreloj fazi tek slijedi u narednim godinama, s time da su moderne kompanije već snažno uključene, a temeljna podloga za realizaciju ideja je infrastruktura – 5G, WiFi 6, 6G mreže, cloud.

HT je već testirao i 5G+ u živoj mreži na 26GHz, tehnologiju koja omogućuje višegigabitne brzine do 4 Gbit/s i odzivom ispod 10 milisekundi, a koje su iznimno bitne za razvoj metaverzuma i stvaranja cijeloga novog ekosustava.

Optička mreža od Zemlje do Mjeseca i natrag

Hrvatski Telekom je i daleko najveći investitor u optičku mrežu – već sada ima infrastrukturu koja pokriva udaljenost od Zemlje do Mjeseca i natrag, jer je ukupna dužina niti optičkih kablova HT-a je 768 tisuća kilometara. Tijekom protekle godine prosječna brzina optike povećana je za čak 200 posto. Optička mreža koju razvija Hrvatski Telekom sposobna je podržati puno veće brzine od današnjih, što je potvrdio i nedavni test HT 25G PON tehnologije u kojem je izmjerena brzina veća od čak 20 Gbit/s.

Deutsche Telekom već je ušao u metaverzum i pokrenuo virtualno klupsko iskustvo Beatland na online platformi Roblox te je već zabilježio više od 3,2 milijuna posjeta, a samo u prva dva dana zabilježeno je više od 600.000 transakcija. Deutsche Telekom je tako postao prva telekomunikacijska tvrtka koja je kreirala metaverse iskustvo na Robloxu.

Prvi metaverse događaj u Hrvatskoj tako je pokazao neslućene mogućnosti virtualnih svjetova, predstavivši metaverzum kao potencijalno funkcionalnog nasljednika weba.

Sadržaj nastao u suradnji s HT-om