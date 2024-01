Na Dane komunikacija stižu jedan od najvećih bihevioralnih znanstvenika na svijetu i legendarni kreativni buntovnik

Najava jednog od najvećih intelektualaca današnjice Dana Arielyja i vodećeg kreativnog direktora Azije Eugenea Cheonga stavila je ovaj popularni festival na popis evenata koje morate posjetiti

Organizatori festivala Dani komunikacija danas su najavili prva velika imena izuzetnog programa po kojem se ovaj festival već godinama ističe – svjetski poznatog bihevioralnog ekonomista, psihologa i znanstvenika koji se bavi ljudskim ponašanjem Dana Arielyja i kreativnog buntovnika iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad Eugenea Cheonga.

- Ako nemate ništa vrijedno, ohrabrujuće, lijepo, promišljeno, poučno, smiješno, zabavno, korisno, provokativno, inspirativno, šokantno ili jednostavno nevjerojatno za reći, onda nam, molim vas, učinite svima uslugu i začepite - poručio je o kreativnosti i komunikacijama nagrađivani marketingaš Eugene Cheong, i time, i ne znajući, objasnio srž Dana komunikacija – festivala kreativnosti i tržišnih komunikacija koji se ovog proljeća od 11. do 14. travnja 2024. vraća u Rovinj.

Jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za bihevioralnu ekonomiju, trostruki autor bestsellera New York Timesa, znanstvenik Sveučilišta Duke, jedan od omiljenih TED predavača koji je inspirirao gotovo 30 milijuna gledatelja te koautor uspješnoga dokumentarca o (ne)iskrenosti Dan Ariely tvrdi da smo daleko manje racionalni nego što dosadašnje teorije tvrde. Njegovi često neočekivani eksperimenti dosljedno su zanimljivi, intrigantni i važni za društvo, zbog čega ga je Bloomberg uvrstio u izbor 50 najoriginalnijih mislilaca svijeta, a njegov je talent proučavanje ponašanja za koje smatra da nije slučajno i neuobičajeno, nego sistematsko i predvidivo, što nas čini predvidivo iracionalnima.

- Kada bi znanstvenici bili rock zvijezde, Ariely bi zasigurno bio među najpopularnijima. Izrazito zanimljivim i intrigantnim stavovima, poput onoga koliko smo kao ljudi savršeno racionalno-iracionalni i predvidivo-nepredvidivi, on se bavi već godinama, a na nadolazećim Danima komunikacija i mi ćemo se udubiti u njih jer će upravo ta pitanja biti protkana kroz sadržaje našeg najdražeg tipično-netipičnog festivala - izjavila je prigodno Dunja Ivana Ballon, dugogodišnja direktorica Dana komunikacija i festivalskoga programa, HURA-e i IAB-a Croatia pa dodala: ‘Danas smo najavili dolazak jednog od najvećih živućih mislilaca svijeta koji je globalni autoritet u području bihevioralne ekonomije te jednog od najboljih kreativaca svijeta, no to su samo prva dva iz niza velikih i zanimljivih imena s kojima ćemo nekoliko proljetnih dana u travnju provesti u Rovinju na Danima komunikacija.‘

Predavanja koja će ovogodišnji govornici održati, i čiji je dolazak, kako kaže Ballon, potvrđen sa svih strana svijeta, upravo će sa svih strana svijeta pokazati i ono što nas ponekad plaši – da svijet oko nas nije jednostavan i da danas više ne možemo reći da je išta crno-bijelo. Ideja je Dana komunikacija pokazati da između svih ekstrema, pa i ljubavi i mržnje, postoji cijeli niz emocija, zbog čega nas ovaj festival uči da ništa, a pogotovo ne komunikacijsku industriju, nije moguće smjestiti u stereotipne ladice. Mržnja je jaka riječ i rijetki mogu stati iza nje, no Eugene Cheong – čovjek čija se karijera proteže na 30 plodonosnih godina rada u kreativnom sektoru te broji u setovima kanskih lavova i više od tisuće priznanja za svoj rad – razgovor s vama bez oklijevanja će otvoriti rečenicom da advertising mrzi. Organizatori kažu da su se odmah zaljubili. Zašto? Jer on od struke ima opravdano visoka očekivanja.

Osim što je osvojio mnoštvo kanskih lavova i strukovnih nagrada, Eugenea Cheonga bivši je potpredsjednik i glavni kreativni direktor Ogilvy Worldwidea prozvao najbriljantnijim komunikatorom unutar Ogilvyja još od samog Davida Ogilvyja. Dani komunikacija najavljuju njegovo nezaobilazno predavanje naziva Ten Things, kreativnu ostavštinu koja će ponuditi jedinstvene misli i spoznaje koje su rezultat njegova životnoga iskustva u kreativnim komunikacijama.

- Naš je posao potaknuti ljude da nešto osjete. Naš je posao natjerati ljude da im bude stalo. Naš je posao učiniti nešto za ljude, a ni slučajno očekivati da oni nešto učine za nas - odlučan je Cheong, ujedno jedan od začetnika Asian Creative Revolutiona i veliko lice Ogilvyja tijekom mnogih godina.

- Izvanredni kreativci, pa tako i Cheong, pokazuju nam smjer kojem kao zajednica komunikatora i kreativaca moramo težiti: radu s ljudima i za ljude. Upravo je zato energija zajedništva i zajedničkoga učenja koju doživljavamo na Danima komunikacija od neizmjerne važnosti za sve nas - poručila je Jelena Fiškuš, predsjednica Uprave HURA-e i članica Organizacijskoga odbora festivala, otkrivši ujedno da će nakon ove prve objave velikih festivalskih imena uslijediti tjedne najave sjajnih predavača koji će nastupiti na glavnoj pozornici Dana komunikacija.

Prijave za sudjelovanje moguće su na službenoj stranici festivala, gdje su dostupne sve informacije o kotizacijama, ali i smještaju u luksuznim hotelima Lone, Monte Mulini i Grand Park Hotelu očaravajućega Rovinja, jedne od najljepših europskih destinacija.