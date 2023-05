Na novoj lokaciji omiljeni Baš Naš festival sprema brojna iznenađenja

Zagrepčani i ostali brojni posjetitelji i ove će se godine družiti, zabavljati i uživati u posebnom proljetnom izdanju omiljenog festivala na novoj lokaciji! Od 1. lipnja dobrodošlicu možete poželjeti sunset izdanju Baš Naš festivala koji već sedam godina za redom uspijeva iznenaditi i oduševiti odličnom atmosferom, glazbenim programom te gastronomskom ponudom. Ovog puta to čini i novom lokacijom!

Baš Naš Sunset zamijenit će centar grada sa zelenom oazom u kojoj se lakše podnose vrućine i visoke temperature. Bundek, kao jedna od najljepših zelenih lokacija u Zagrebu i omiljeno okupljalište svih generacija, od 1. do 18. lipnja tako će postati i party mjesto i zona za chillanje za sve one željne pozitive, dobre glazbe i ukusne hrane. Nakon niza uspješnih godina zabavljanja i druženja, ove godine Baš Naš ponovno najavljuje bogati glazbeni program. Bend Ljetno kino zagrijat će atmosferu i rasplesati sve posjetitelje na otvorenju, a za odličan provod u ostatku programa zaslužni će biti Songkillers, Cubismo, Ida Prester, TBF i drugi. Naravno, s obzirom da se Baš Naš festival pokazao kao idealno mjesto za sve one koji ne čekaju vikend da bi se dobro zabavili, brojni poznati DJ-evi svakoga će dana biti zaduženi za dobru atmosferu.

Kako omiljeni proljetni festival svake godine oduševi i odiličnim ugođajem, prekrasni će Bundek ovog puta postati posebna zelena priča sa šarmantnim elementima za najbolje fotografije uz najljepši zalazak sunca. U atmosferi predivnog jezera, uređenog za uživanje u dugim toplim danima i opuštenim večernjim izlascima, posjetitelji će imati priliku isprobati jela koja potpisuju poznati hrvatski chefovi Melkior Bašić i Damir Tomljanović. I dok Bite of fun by Melkior Bašić nudi čak 6 vrsta pizza i 6 vrsta domaćih pasta, Bite of fun by Damir Tomljanović nudi ukusne burgere i wrapove. Ljubitelji dobre hrane sigurno će uživati i u ponudi Tapas bara, dok će osvježenje pronaći u Fresh corneru s kavom, cijeđenim sokovima i sladoledom. Dobra afterwork druženja i večernji izlasci bit će potpuni uz Hrvoja Rihtarića, koktel majstora koji samostalno radi domaće sirupe i potpisuje sve koktele ovogodišnjeg „sunset“ izdanja.

Ukusna hrana, hladna pića, dobra glazba i opuštena atmosfera uz zalazak sunca nad Bundekom, kojeg se s razlogom naziva zagrebačkim morem, sve su što je potrebno za tople i bezbrižne dane koje lipanj donosi! Daleko od gradske gužve i skriveni od jakog sunca, Zagrepčani, brojni drugi posjetitelji i turisti, imat će priliku stvoriti nezaboravne uspomene i opustiti se u zelenilu popularnog zagrebačkog parka uz Savu.

Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.