Najnježnija mirisna kolekcija Maje Šuput i Saponije

Maja Šuput Tatarinov i Saponia kreirali liniju Majushka Shu shu Baby&Kids

Nakon iznimnog uspjeha koji je prošle godine ostvarila linija omekšivača i deterdženata Shu shu, Saponia je, u suradnji s kreatoricom brenda Majom Šuput Tatarinov, razvila liniju vrhunskih proizvoda za njegu beba i djece – Majushka Shu shu Baby & Kids. Kada to maleno i krhko stvorenje postane najvažnija i najdraža preokupacija, kupanje, njega i presvlačenje bebe su trenuci koji zahtijevaju potpunu posvećenost.

Kao i sve mame, Maja za svog malog Blooma, želi najbolju njegu što ju je inspiriralo da, zajedno s timom stručnjaka iz Saponije, kreira liniju proizvoda za njegu beba i djece. Formulacije proizvoda prikladne su za svakodnevnu njegu beba, od njihovog prvog dana kada im je koža posebno nježna i traži brigu i pažnju, ali i za klince i klinceze koji već sami biraju proizvode za sebe. Proizvodi su hipoalergeno i dermatološki testirani na prestižnom Institutu za dermatološko testiranje, a formulacije sadrže vrhunske, organske i prirodne sastojke za njegu najnježnije bebine kože.

- Novu linija Baby&Kids stvarali smo se s puno ljubavi i sa željom da bebama pružimo najkvalitetniju njegu, a roditeljima posebno zadovoljstvo u svakom zajedničkom trenutku. Proizvodi Majushka Baby&Kids su ispunili moja očekivanja i veselim se da će i Bloom koristiti kreme i kupke u čijem stvaranju sam sudjelovala - izjavila je Maja Šuput Tatarinov.

pH neutralna formula Majushka Shu Shu Baby & Kids 2u1 šampona i kupke sadrže prirodne sastojke blagotvornog djelovanja i prikladna je za svakodnevnu njegu dok je Losion za tijelo, zahvaljujući vitaminu E i sastojcima organskog i prirodnog podrijetla, namijenjen za svakodnevnu njegu suhe i osjetljive dječje kože. Univerzalna krema obogaćena je organskim ekstraktom kamilice koji štite i njeguju, organskog shea maslaca koji hrani nježnu kožu dok pčelinji vosak sprječava isušivanje kože. Hranjivo prirodno maslinovo ulje podržava prirodnu zaštitnu funkciju kože. Od izlaska prvog zubića, kojeg svi roditelji pamte, treba voditi brigu da oni budu čisti i zdravi. Pasta za zube Majushka Shu Shu, s finim okusom jagode, prijatelj je od prvog zubića jer štiti od karijesa, a ne sadrži konzervans, šećer, parabene i titan dioksid.

Svaki roditelj želi pružiti najviše za svoju bebu i to čini s puno ljubavi i nježnosti, ali postoji nešto što se posebno pamti i pojačava emocionalnu vezu. To je miris – nježan i jedinstven. Obitelj Tatarinov je, kao i većina roditelja, od rođenja sina Bloom, bilježila niz trenutaka od prvog pogleda, šetnje, zubića, putovanja. Sve je to ostalo zabilježeno na fotografiji, ali miris bebine kose, ručice i nježnog obraza ostaje zapisan u srcu. Upravo je miris proizvoda iz linije Majushka Shu shu baby & kids jedinstven i posebno kreiran da svaki trenutak proveden s vašom bebom ostane u najnježnijem sjećanju. Miris je komponiran kao melodija s kojom se snivaju najljepši snovi, od posebno biranih tonova, stvarajući pahuljasto nježni mirisni oblak.

- Razvojno-marketinško tim Saponije koji je radio na ovoj liniji s posebnom pažnjom promišljao je o sastojcima koji su ugrađeni u proizvode kako bi nježnoj koži mališana pružili najkvalitetniju njegu i zaštitu - istaknula je Tihana Kostenko, direktorica marketinga Saponije.

Naravno, suradnja s Majom Šuput Tatarinov i njenim brendom Majushka na razvoju ove prekrasne linije posebna je i zbog malog Blooma koji je bio inspiracija i u odabiru sastojaka i u dizajnu.