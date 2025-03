Najvažniji regionalni događaj za Oracle APEX stručnjake stiže u Zagreb

Sheraton Zagreb Hotel 11. travnja 2025. bit će domaćin regionalne Oracle APEX konferencije APEX Alpe Adria 2025

Konferencija APEX Alpe Adria rezultat je suradnje APEX entuzijasta iz Slovenije, Hrvatske i Austrije. Od svog prvog izdanja 2018. godine, konferencija je dobila status ključnog događaja za APEX zajednicu u regiji jer ne samo da jača APEX zajednicu, već i potiče inovacije te doprinosi razvoju IT sektora u cijeloj regiji. Prošlogodišnje izdanje u Mariboru okupilo je oko 240 sudionika, a ove godine očekuje se još veći odaziv.

APEX Alpe Adria pruža jedinstvenu priliku za razmjenu znanja, umrežavanje i profesionalni razvoj. Sudionici će imati priliku sudjelovati na predavanjima i radionicama koje pokrivaju širok spektar tema, od tehničkih aspekata do poslovnih primjena APEX-a.

Konferencija APEX Alpe Adria 2025. donosi korisne savjete i trikove za razvoj u Oracle APEX-u, s posebnim naglaskom na sigurnost i optimizaciju performansi. Predavanja će obuhvatiti inspirativne priče o uspjehu te stvarne primjere primjene APEX-a u različitim industrijama. Bit će riječi i o integraciji APEX-a s drugim Oracle tehnologijama, kao i o mogućnostima proširenja platforme putem prilagođenih komponenti, dodataka i naprednog UI/UX dizajna. Poseban fokus je na najnovijim značajkama i ažuriranju u Oracle APEX-u, što će sudionicima pružiti uvid u inovacije koje olakšavaju razvoj modernih, skalabilnih i sigurnih aplikacija.

Među predavačima ističu se vodeći stručnjaci iz industrije, uključujući članove Oracle tima i međunarodno priznate APEX profesionalce, poput Marca Sewtza, Patrica Wolfa, Alexa Nuijtena, Simona Hunta. Njihova izlaganja pružit će sudionicima uvid u najnovije trendove i inovacije u APEX svijetu. Važan dio konferencije je i networking, pa tako druženje započinje u večernjim satima u petak, 10. travnja, a sljedeći dan nakon intenzivnih predavanja od ranoga jutra završava afterpartyjem. Detaljan program možete pogledati na poveznici: https://www.aaapeks.info/agenda.

Konferenciju otvara predavanje Marca Sewtza, Senior director of Software development iz Oraclea Accelerating Innovation: GenDev with Oracle APEX. Oracle APEX predvodi generativni razvoj za poduzeća, nudeći AI-centričnu platformu za razvoj aplikacija izgrađenu na svojoj etabliranoj low-code arhitekturi. Ova platforma omogućuje brzo stvaranje skalabilnih i sigurnih web i mobilnih aplikacija, značajno smanjujući vrijeme razvoja u usporedbi s tradicionalnim programerskim okvirima. Sudionici će saznati kako nove AI funkcionalnosti u Oracle APEX-u omogućuju programerima učinkovit i fleksibilan razvoj aplikacija koje rješavaju suvremene poslovne izazove.

Ulaznice su već dostupne, a svi zainteresirani mogu osigurati svoje mjesto putem službene web stranice

Organizatori konferencije su tvrtke BiLog i The RIGHT THING Solutions, ticketing and travel partner konferencije je tvrtka Concordia, a pokretači konferencije dolaze iz tri zemlje, Aljaž Mali iz Slovenije, Dario Bilić iz Hrvatske i Peter Ragnistch iz Austrije.

Za dodatne informacije i upite, možete nas kontaktirati putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Bilo da ste iskusni programer ili tek započinjete s Oracle APEX-om, pridružite nam se na APEX Alpe Adria 2025. i budite dio zajednice koja oblikuje budućnost Oracle APEX-a!