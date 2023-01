Ne propustite priliku vidjeti Novu Indiju za nadolazeći Noć u muzeju u Zagrebu

Od 2018. više od 1000 proizvoda iz 765 okruga sada je dio inicijative Jedan okrug, jedan proizvod (One District One Product-ODOP) koja povezuje najbolje indijske obrtnike i autohtone proizvođače s kupcima diljem svijeta. Hrvatska je tako među 35 zemalja koje su iskazale interes za izlagati eksponate iz gore spomenute inicijative.

Među jedinstvenim proizvodima koje slavimo u sklopu ove inicijative su raskošni mango iz regije Navsari u Gujratu, Arabica kava iz Chikkamagalurua, Karnataka, metalni zanat od zvona iz područja Barpeta u Assamu i svjetski poznata Ladakh pashmina, najfinija vuna na svijetu.

Povodom izložbe One District One Product (ODOP) koja će se održati u Etnografskom muzeju u Zagrebu od 26. siječnja do 26. ožujka 2023., Lider je razgovarao s veleposlanikom Indije u Hrvatskoj Nj.E. Raj Kumar Srivastavom, ravnateljicom Etnografskog muzeja Gorankom Horjan, te glavnom kustosicom izložbe Marijom Živković

Koliko je spomenuta izložba relevantna u današnjem kontekstu?

„Etnografski muzej od svojih početaka surađuje s umjetnicima i obrtnicima, a Zbirka izvaneuropskih kultura Etnografskoga muzeja polazište je za brojne izložbe kojima se nastoji približiti različite kulture svijeta. Stoga smo sa zadovoljstvom prihvatili prijedlog veleposlanika Indije u RH, Nj.E. g. Raja Kumar Srivastava, da hrvatskoj publici predstavimo indijske obrtničke predmete i vrijedan projekt „jedan okrug, jedan proizvod“ kojim se nastoji očuvati tradicijske obrte, od kojih su mnogi bili pred nestajanjem, ali i poboljšati društveni i ekonomski položaj obrtnika“ objašnjava ravnateljica Etnografskog muzeja Goranka Horjan.

Na koji način vidite poveznicu indijske i hrvatske kulture u samim izložbenim primjercima?

Izložba je predstavljena u reprezentativnoj dvorani na prvom katu čiji je svod oslikao hrvatski slikar Oton Iveković alegorijskim prikazima pojedinih gospodarskih grana. Uz izložene predmete indijskih obrtnika, izložili smo i nekoliko tekstilnih predmeta koji potječu iz 19. stoljeća iz Indije, a za Muzej ih je nabavio Salomon Berger, prvi ravnatelj Muzeja i trgovac tekstilom.

Kako objašnjavate, iz Vaše perspektive, Interes Hrvatske ali i Etnografskog muzeja za ovu izložbu? Također, imate li financijske pokazatelje koji utjecaj na gospodarstvo ima navedena inicijativa.

One District One Product (ODOP) transformacijski je korak prema ostvarenju pravog potencijala okruga pretvaranjem svakog okruga u zemlji u proizvodno i izvozno središte, potičući gospodarski rast, stvarajući zapošljavanje i ruralno poduzetništvo, vodeći nas do cilja samostalne Indije. To je inicijativa za osnaživanje ljudi i demokratizaciju prilika stvarajući rast usmjeren na ljude kroz upravljanje usmjereno na ljude i globalizaciju usmjerenu na ljude, navodi veleposlanik Indije Raj Kumar Srivastava.

Napominje kako je u posljednjih pet godina došlo je do značajnog porasta potražnje za autohtonim rukotvorinama i predmetima proizvedenim na razini okruga u saveznoj državi Uttar Pradeshu (UP) pod vodećom misijom ODOP-a.

- Ukupni državni izvoz ODOP proizvoda povećao se u vrijednosti sa 7 milijardi američkih dolara na 12 milijardi američkih dolara u razdoblju od 3 godine. Što se tiče ukupnog izvoza iz Uttar Pradesh, ODOP artikli čine više od čak 70 posto - ističe veleposlanik.

Za kraj je napomenuo kako popularnost UP-ovih rukotvorina može se zamisliti iz činjenice da je British Council sada ponudio izlaganje ODOP proizvoda u Britaniji. Vlada je također izložila ODOP proizvode na Hong Kong Handloom Fair, Textile Expo Istanbul i Cairo Fashion Weeku. ODOP inicijativa je pokrenuta kako bi koristila lokalnim obrtnicima i malim/srednjim poduzećima stvaranjem klastera tradicionalnih obrta, rukotvorina i malih industrija u državi. Oznaku GI (geografska identifikacija) do sada je dobilo 25 ODOP proizvoda. U sklopu inicijative obučeno je oko 80 000 obrtnika, a zaposleno je preko 4 milijuna ljudi.