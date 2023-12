Nem Zagreb 2023: Warner Bros. Discovery odnio nagradu za najbolju TV dramsku seriju u CEE-ju

Drugi dan događanja posvećenog TV serijama i filmu, NEM Zagreb 2023., obilježilo je predstavljanje najnovijih TV projekata iz CEE-ja, brojne prilike za povezivanje s kolegama i bogat program panel-diskusija o aktualnim trendovima televizijske industrije.

Istaknuta događanja

Prvi je put na NEM-u Zagreb održana dodjela NEM Awardsa, nagrada u sklopu božićne zabave koju su organizirale tvrtke Mediavision, Mediatranslations i Pickbox.

Proglašeni su dobitnici NEM Awardsa u pet kategorija:

- Scripted Series: Rene Gallo – Mild Miracles

- Scripted Feature-length film: Mile Božićević – Mothers of Humanity i Daria Stilin – Tied Up

- Documentary Series/Feature-Length Documentary Film: Julia Groszek - Sugarland

- Non-Scripted Entertainment Format: Martichka Bozhilova and Iskra Angelova – Eat a Book

- The Best Drama TV Series in the CEE: Spy/Master – Warner Bros. Discovery

- Žiri je bio iznimno kvalitetan i jak, a članovi su većinom iz Italije, Francuske, Njemačke, UK-a i izvan CEE-ja općenito. Na taj način osigurali smo pravednost u ocjenjivanju prijava kojih je bilo otprilike 250 u svim kategorijama natječaja - rekla je Sanja Božić-Ljubičić, CEO of Pickbox, Mediatranslations, Mediavision and NEM:

Tijekom programa posvećenog predstavljanju brojnih novih TV projekata, Content Showcase, prikazana je snaga CEE regije kad je riječ o inovativnosti i kreativnosti. Marek Solon-Lipiński, Director of International Relations, TVP, dao je uvodnu riječ, a zatim su predstavljeni projekti:

‘Frontwards‘: Michal Kollár, Producer and Director, KFS production, i Lukáš Sigmund, Writer

‘The Vespiary‘: Pavel Cherepin, Ukrainian Producer, Director and Creator

‘Winemaker’s Daugther‘: Sergiu Scobioala, Producer

‘The Lake‘: Esther Sánchez, Head of Strategy, Grupo Ganga, i Oriol Cardús, Cinema and TV Director and Scriptwriter, Grupo Ganga

BH Telecom: Nina Babić, Associate Expert, BH Telecom

Svakako treba istaknuti i visoku razinu ponuđenih edukacijskih opcija na NEM-u Zagreb. Kao sastavni dio nagrade za top-tri finalista svake kategorije NEM Contesta dva dana održavale su se individualne Script Surgery radionice koje su pružile dubinsku analizu najboljih projekata. Također, održala su se i dva MasterClassa, jedan je održao Steve Matthews, Scripted Content Executive, Banijay, koji je otkrio kompleksnost razvoja serija: od prodavanja projekta i ključnih faza razvoja do produkcije, dok je drugi održao Frank Spotnitz, CEO & Executive Producer, Big Light Productions, na kojem su posjetitelji dobili znanje i praktične savjete koji im mogu pomoći u usavršavanju scenarističkog zanata.

Umrežavanje na specijaliziranim događanjima

Co-production Lunch & Forum, koji sponzorira Heart of Europe, bio je rezerviran za odabrane uzvanike, a diskutiralo se o važnosti koprodukcije između zemalja visokih i niskih produkcijskih mogućnosti.

Jedan je od glavnih ciljeva NEM-a Zagreb stvaranje platforme za povezivanje regionalnih talenata s međunarodnim iskusnim profesionalcima u povodu čega se organiziraju specijalizirana mala događanja umrežavanja, poput NEM Contest Gatheringa koji je kao NEM Contest generalno sponzorirao HAVC. U Meeting Roomu okupili su se autori 10 najboljih projekata iz svake kategorije NEM Contesta te su se družili s članovima žirija koji osim svojeg iskustva i savjetovanja mogu ponuditi i suradnju na daljnjem razvoju njihovih projekata ako u njima prepoznaju potencijal.

Posjetitelji su se družili i tijekom doručka uz kavu koji je organizirala Hrvatska radiotelevizija (HRT).

Kako bi svi posjetitelji bili dostupni i online, Telemach se pobrinuo za stabilnu i brzu Wi-Fi mrežu.

Panel-diskusije

Panel CEE FTA Originals on the Global Map sponzorirao je TVP te omogućio razgovor o dobrim, ali i pogrešnim potezima nacionalnih radiotelevizija kad je riječ o originalnoj produkciji. O zajedničkoj dugoročnoj strategiji među zemljama srednje i istočne Europe, razvijanju partnerstava i jedinstvenom pristupu globalnoj sceni Marek Solon-Lipiński, Director of International Relations, TVP, izjavio je: "Moje opažanje o europskoj javnoj medijskoj sceni jest da je ključni uvjet za međunarodnu suradnju uspostava vodstva koje to smatra važnim i korisnim. Također je važno izaći iz svoje zone udobnosti, redefinirati razumijevanje potreba publike te prihvatiti korporativnu kulturu koja potiče međunarodne projekte. Nordijski model proveden u Nordvision formatu savršen je primjer takve kulture. Ovakav način razmišljanja mora biti ukorijenjen u dugoročnim strategijama jer je nemoguće uspješno koproducirati u improviziranim "last minute" projektima, koji su i dalje prilično česti u našem dijelu Europe."

Martina Petrović, Head, CED MEDIA Office Croatia, uvodno je predstavila program Creative Europe MEDIA nakon čega je moderirala panel TV series and Creative Europe MEDIA: Our Success Stories! Govorilo se o izazovima koje dijele zemlje s jezicima male rasprostranjenosti, manjeg teritorija i izazovnih uvjeta za produkciju.

O budućnosti koprodukcije zemalja iz CEE-ja sa zemljama visokog kapaciteta za produkciju govorilo se tijekom panela High-production Countries and CEE: How Can We Work Together?

Gaming i TV industrija preklapaju se svakim danom sve intenzivnije. O budućnosti i simbiozi ovih dviju industrija govorilo se tijekom panela Gaming and TV: A Match Made in Heaven or a Recipe for Disaster? Helene Juguet, Managing Director, Ubisoft Film & Television, pritom je podijelila: "Svijet videoigara je golem. U videoigrama se krije toliko mnogo priča. No ono što nam najčešće nedostaje jest emocionalna povezanost s likovima. Pretvaranje tih elemenata u filmove ili TV serije omogućava nam unošenje dubine i produljenje vremena koje ljudi žele provesti igrajući s tim likovima."

Na panelu Difference Between Corporation-led and Public Broadcaster Co-production razgovaralo se o tome kako kulturne regulative utječu na koprodukciju u televizijskoj i filmskoj industriji. Moderator Jonathan Broughton, TMT Strategy and Insights, moderirao je raspravu između panelista:

Mogu li se pri adaptaciji knjige u scenarij učinkovito prenijeti svi elementi priče ili su neki od njih neizbježno izgubljeni? Panel Book to Screen: Navigating the Unique Challenges of Book Adaptations in Film and TV odgovorio je upravo na ta i brojna druga pitanja vezana za ovaj specifični proces.

Filip Bobinski, Producer and Showrunner, CEO Dramedy Productions: "Tražimo odlične IP-ove - uglavnom knjige, ali to mogu biti i videoigre, podcasti... sve što je značajno i ima veliku vrijednost. To je ono što tržište traži. Morate hraniti zvijer, ali na tržištu nedostaje ideja. Knjige i IP-ovi vrlo su korisni za stvaranje kvalitetnog audiovizualnog sadržaja."

Tijekom panela NEM Success Story „WOOL“ prošlogodišnja pobjednica u pisanju najboljeg scenarija iz kategorije scripted Milena Džambasović, Owner and Producer, Film Road Production, govorila je o detaljima u uspjehu projekta, a Dana Stern, Global Content Executive, objasnila je kako je projekt u fazi pregovora s nekoliko nacionalnih televizija i u preliminarnim razgovorima s distributerima, koproducentima i financijskim stručnjacima kako bi se ostvarila produkcija prve epizode.