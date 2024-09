Nova potvrda kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima u INA Grupi

Deset društava INA Grupe (HOLDINA, INA Crna Gora, INA Maloprodajni servisi, INA Vatrogasni servisi, INA Maziva, STSI, Crosco, Plavi tim, TOP Računovodstvo servisi, INA, d.d.) dokazalo je kontinuirani napredak u upravljanju ljudskim resursima te im je i ove godine dodijeljen certifikat Poslodavac Partner. INA, d.d. je, uz trinaesti certifikat Poslodavac Partner, ove godine ponovno dosegnula i visoke standarde za dobivanje certifikata Above and Beyond u četiri od pet kategorija – ‘Future‘, ‘Innovation‘, ‘Impact‘ i ‘Inclusion‘, čime je potvrdila svoje mjesto u 10 posto najboljih Poslodavaca Partnera u regiji.

Funkcija ljudskih resursa u Ini aktivno je uključena u izgradnju odnosa s ključnim dionicima i osigurava provedbu najboljih praksi ljudskih resursa koje pridonose dobrobiti cijele organizacije. Zaposlenicima su na raspolaganju brojne interne i eksterne razvojne aktivnosti koje se provode grupno ili lokalno što omogućuje razmjenu znanja i pozitivnih praksi kao što je primjer s INA Akademijom. Ova interna akademija postoji od 2016. godine te je kroz proteklih osam godina educirala više od 15 tisuća zaposlenika kroz 700 edukacija.

Uz programe cjelovite dobrobiti za radnike, poput bikeZONE, beneFITa, Zdravlja+, Čitaj&dijeli i Roditelja u Ini, INA je 2023. godine pokrenula i jednogodišnji talent program za razvoj radnika na specijalističkim i stručnim pozicijama Future@INA koji upravo završava prva generacija od 68 talentiranih polaznika, dok druga kreće uskoro.

- Veseli nas što ne samo struka, nego i naši radnici prepoznaju napredne prakse ljudskih resursa koje u našoj kompaniji provodimo. I u budućnosti nastavljamo s implementacijom kvalitetnih inicijativa i rješenja na razini cijele INA Grupe, fokusirajući se, prije svega, na razvoj i uključenost radnika, privlačenje talenata, digitalizaciju procesa, internu komunikaciju i izgradnju zajednice - kazao je ovim povodom Tome Barić, direktor Ljudskih resursa u Ini.

- Dostizanje najviših standarda certifikacije za Above and Beyond za Inu predstavlja mnogo više od samog priznanja – to je potvrda da kompanija kontinuirano postavlja nove granice izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima, ne samo unutar svoje organizacije, već i u široj poslovnoj zajednici. Kroz inovativne i uspješne HR prakse, INA stvara radno okruženje u kojem se zaposlenici osjećaju angažirano, podržano i motivirano. Strateška HR pozicija u kompaniji nije samo usmjerena na sadašnjost, već je spremna oblikovati budućnost, kroz snažnu organizacijsku kulturu i izvrsnu arhitekturu upravljanja ljudskim resursima - izjavila je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner.

Poslodavac Partner certifikat proteklih osamnaest godina daje motivaciju i potporu brojnim tvrtkama za izgradnju sve kvalitetnijih radnih mjesta, a s vremenom je postao i ključni pokazatelj uspješnosti organizacija koje danas čine skupinu najpoznatijih i najtraženijih poslodavaca u Hrvatskoj.