Novi broj donosi priču o inflaciji i veliki intervju s Damirom Spudićem

S rastom cijena na godišnjoj razini od 9,4 posto u travnju Hrvatska je došla do krajnje granice kojom se definira tzv. puzajuća inflacija prije nego što se prometne u tzv. galopirajuću inflaciju. Zašto je prva dobra, a druga loša za gospodarstvo? Kako se inflacija uopće izračunava i zašto je neki ljudi percipiraju kao višu, a drugi kao nižu od službenih podataka? I, može li se dogoditi da Hrvatska iduće godine postane prva zemlja u kojoj bi zamjena nacionalne valute za euro mogla proći uz barem blag i barem sporadičan pad cijena? U temi tjedna, Manuela Tašler piše o inflaciji za početnike.

U Njemačkoj je trenutno na snazi danonoćno ispiranje mozga građana o milijardu načina ušteda i smanjivanja troškova u apsolutno svim segmentima života – od odlaska na toalet, do otvaranja frižidera, dijeljena članstva u teretani i jučerašnjeg ručka s kolegama na poslu. To su Nijemci i njihova štedljivost tijekom korone sada, u energetskoj krizi, doživljava svoj vrhunac. Brzi pregled brojki pokazuje koliko je hrvatska ekonomija ovisna o 'lokomotivi Europe', ali to u lošim vremenima sigurno nije prednost. Pandemija, a posebice rat u Ukrajini, najveću ekonomiju Europe doveli su na rub recesije i to će se sasvim sigurno osjetiti u Hrvatskoj. Drugim riječima, možda je vrijeme da prestanemo sva jaja stavljati u (njemačku) košaru. O ovisnosti Hrvatske o Njemačkoj piše Željka Laslavić.

U Hrvatskoj još samo ministar financija upravlja većim iznosom od Damira Spudića (40), člana Uprave i direktora financija Energia naturalis grupe, koja se sastoji od više od dvadeset tvrtki s različitih područja poslovanja, od energije do hrane. Najveća je među njima ​PPD, koji je prošlu godinu na krilima drastičnog poskupljenja plina više nego udvostručio prihod u odnosu na godinu prije. U velikom intervjuu Spudić kaže kako je preuzimanje cijele Fortenove teoretski je teško izvedivo. Naime, onaj tko prijeđe 45 posto udjela, mora preuzeti sve ostale udjele. A to je malo ozbiljniji zahvat koji banke nisu spremne financirati. No bude li na prodaju 7,5 posto udjela koji u Fortenovi drži VTB, za to bismo bili zainteresirani. Što je još rekao Manueli Tašler čitajte u novom broju.

Novinari poslovne scene nastavljaju svoj put a ovaj tjedna obilaze Krapinsko zagorsku županiju. Poduzetniča priča ovoga tjedna stiže iz Dugog Sela, a radi se o tvrtki Velebit promet, a tu je i priča o svjetskom uspjehu zadarske inovativne proizvodne kompanije HSTec koja 'diše' industriju 4.0 doima se možda začuđujućom samo iz perspektive rentijerskog mentaliteta sklonog zaboraviti da su pojedini igrači ovdašnje industrije prije nego što su uništeni bili globalno relevantni