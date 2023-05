Objavljen je popis izlagača na ovogodišnjem izdanju Art Fair-a Nesvrstani, najvažnijem sajmu umjetnina u Hrvatskoj. I ove godine, i to od 1. do 4. lipnja moći čete uživati u festivalskoj atmosferi Art Fair-a Nesvrstani uz umjetničke radove 14 galerija i 18 samostalnih izlagača među kojima su AAC International i Holon iz Austrije, Galerija Kibla i Galerija Y iz Slovenije, Contemporary Bosnia iz Sarajeva te najbolje domaće galerije poput Galeija Poola, Kolekcionart, Galerija Zen, Kranjčar, Barijera, Beck, Galerija S iz Koprivnice i Galerija Žitnjak.

Cjelovitu listu izlagača pronađite na novoj web-stranici sajma.

Sajam umjetnina održava se u Laubi- kući za ljude i umjetnost šestu godinu za redom te nas i ove godine očekuje puna Lauba umjetnina, glazba uživo, kasnovečernji DJ setovi i drugi popratni program. Pomno odabrane galerije i samostalni izlagači ponudit će najkvalitetnije radove iz vlastitih zbirki među kojima se mogu naći domaća i strana djela modernih i suvremenih umjetnika. Radovi raznih formata, medija i tehnika te široke tematike zadovoljit će i najistančaniji ukus.

Art Fair Nesvrstani najbolji je događaj za sve one kojima idealan provod uključuje druženje, umjetnosti i glazbu a neizostavan je događaj za one koji su u potrazi za kvalitetnim djelom koje bi uklopili u zbirku ili izložili u vlastitom domu. Art Fair Nesvrstani rado posjećuju svi ljubitelji umjetnosti: od profesionalaca do pripadnika široke publike, jer svake godine pruža rezime najuspješnijih imena na trenutnom tržištu umjetnina a sa zidova punih umjetnosti ocrtavaju se budući smjerovi razvoja likovnog oblikovanja.