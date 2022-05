Objavljen kompletan program za NEM Dubrovnik 2022.

Ekskluzivno predstavljanje nove regulative u Zakonu o elektroničkim medijima u Hrvatskoj, strategija i planovi streaming platforme HBO Max, uloga i odgovornosti FTA kanala tijekom krize, trendovi u svijetu u usporedbi s CEE regijom, samo su neke od najavljenih tema

Objavljen je program TV marketa NEM Dubrovnik 2022! Omiljeno europsko događanje posvećeno televiziji, poznato i kao TV market s najljepšim pogledom, u svojem devetom izdanju ponovno će ugostiti donositelje odluka koji kreiraju sadašnjost i budućnost TV industrije. Većina prezentacija, panela, screeninga i networking događanja odvijat će se u poznatom Hotelu Dubrovnik Palace, uz nekoliko dodatnih atraktivnih lokacija, a cjelovit raspored događanja od 6. do 9. lipnja 2022. dostupan je na službenoj web-stranici.

Među brojnim potvrđenim govornicima i tvrtkama, iščekuje se keynote govor koji će održati Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA, čije odgovornosti uključuju rast i razvoj te streaming platforme na tržištima Europe, Bliskog istoka i Afrike. Ona će pobliže predstaviti planove i strategiju širenja: „HBO Max širi svoje djelovanje na 27 europskih zemalja, među kojima su i zemlje središnje i istočne Europe, a NEM je savršen trenutak da se predstavimo.“ Ime keynote govora je CREATING A DISTINCTIVE GLOBAL STREAMING PLATFORM WITH BROAD APPEAL & LOCAL RELEVANCE.

Ključni paneli i teme

Neki od najuspješnijih donositelja odluka u TV industriji i ove će se godine okupiti na panelu VIEW FROM THE TOP IN TV INDUSTRY. Koje su se poslovne prakse, vrijednosti i pristupi pokazali kao najuspješniji u ovoj dinamičnoj industriji, otkrit će govornici:

Hans Troelstra, CEO, M7 Group

Christoph Limmer, Executive Vice President, Video Services and Regional Vice President Eastern and Central Europe, Eutelsat

Branko Čakarmiš, General Director, PRO PLUS

Za tijek rasprave i bogatstvo odgovora pobrinut će se ugledna novinarka i voditeljica na mreži BBC World News, Kasia Madera.

Odgovornost za provjereno i pouzdano informiranje danas je posebno važno, a o pritom korištenim strategijama i alatima diskutirat će se na panelu FTA'S KEY ROLE IN A CRISIS. Kako vodeći FTA televizijski kanali razlikuju istinite od lažnih vijesti otkrit će:

Robert Šveb, General Director, Hrvatska radiotelevizija

Dražen Mavrić, Head of the Management Board, Nova TV

Matthias Settele, General Director TV Markíza and Member of the Editorial Board, CME:

- Provjeravamo informacije, šaljemo novinare na teren, vijestima pružamo kontekst i zato su FTA kanali vrlo važni, ne samo tijekom krize. Veselimo se diskusiji sa svima vama i vidimo se na NEM-u u Dubrovniku - poručio je Settele

Moderator panela je Chris Dziadul, Editorial Director and Chief East European Analyst, Broadband TV News.

O utjecaju free-to-air televizija bit će riječi i na panelu IS FTA STILL THE BEST WAY TO REACH A MASS AUDIENCE? pod sponzorstvom Prve TV. Diskusiji će svakako doprinijeti Kateryna Edelshtein, SVP East Europe Area Leader, Nielsen.

Globalnu TV industriju, posebno u pay TV segmentu, poremetio je sve veći broj streaming platformi. Ipak, iznimka je CEE regija koja bilježi stabilan rast pay TV korisnika. O tome kako CEE regija pruža otpor globalnim trendovima razgovarat će se na panelu PAY TV: GLOBAL TRENDS VS. CEE TRENDS pod sponzorstvom tvrtke AMC Networks International. Jedan je od panelista Zbigniew Pruski, Commercial Director, Branded Services, BBC Studios, s kojim će Kasia Madera nakon panela održati Q&A.

Poseban program: Novi zakon u Hrvatskoj

NEM Dubrovnik 2022 ove će godine poslužiti i kao platforma za ekskluzivnu najavu novih zakonskih regulativa o elektroničkim medijima koje će utjecati na operatere, streaming platforme i nacionalne televizije u Hrvatskoj te hrvatske audiovizualne djelatnike. Poseban program pod nazivom NEW LAW IN CROATIA pod pokroviteljstvom Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Agencije za elektroničke medije (AEM) te Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske sastojat će se od panela, prezentacija primjera iz prakse i networking evenata.

Tema će se detaljno obrađivati kroz pozdravni govor Nine Obuljen Koržinek, ministrice kulture i medija Republike Hrvatske, a kroz primjere iz prakse predstavit će se najuspješnija ulaganja europskih operatera u originalnu lokalnu produkciju. Panel koji će moderirati Krešimir Partl, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, okupit će predstavnike vodećih hrvatskih operatera, producentskih kuća i HAVC-a. Stižu nam novi sporazumi i stnadardi u koprodukciji između nacionalnih televizija, streamera i drugih. Streameri u Europskoj uniji moraju ponuditi 30 % europskog sadržaja pretplatnicima iz Europske unije te moraju ponovo uložiti postotak svojih prihoda u lokalnu produkciju. O koprodukciji ključnih europskih igrača TV industrije diskutirat će se na zasebnom panelu pod palicom Jonathana Broughtona, Head of Strategy, EBU.

Prezentacije i networking eventi

Jedni od europskih lidera TV industrije svakako su produkcijske kuće ZDF Studios, ujedno domaćin prve večeri. „Otvorit ćemo festival sa screeningom iznenađenja, a poslije ćemo imati zabavu, bit će to večer ZDF Studiosa. Iznimno sam sretna što ćemo se uskoro vidjeti!“ izjavila je Mirela Nastase, Director Drama, ZDF Studios.

Beta Film domaćin je druge večeri koji će posjetiteljima predstaviti najnovije televizijske sadržaje iz vlastite produkcije. Veronika Kovacova, EVP International Sales & Acquisitions Eastern Europe and Turkey, Beta Film, najavila je sudjelovanje: „Iznimno se veselim Beta Nightu na NEM-u, a trebali biste i vi! Trenutačno vam ne mogu otkriti što ćemo prikazati, ali bit će fantastično. Vidimo se u Dubrovniku!“

Domaćin treće večeri je Telekom Srbija koji će posjetiteljima prirediti zabavu u legendarnom clubu Lazareti, smještenom u Starom gradu. Isti dan, Telekom Srbija će prezentirati novi sadržaj.

Tijekom četiri dana NEM Dubrovnika 2022. predstavit će se i tvrtke Blue Ant Media, SPI International/FilmBox, Canon i Zattoo.

Tehnološke su inovacije unatrag nekoliko godina transformirale industriju i u potpunosti promijenile način na koji konzumiramo TV sadržaj. Vionlabs, Brightcove i Whip Media tehnološke su tvrtke koje iz prve ruke sudjeluju u ovoj novoj eri televizije, a svoja znanja i iskustva podijelit će potencijalnim poslovnim partnerima tijekom TV Tech Showcase prezentacija.

Tijekom četiri dana eventa na kojem se izmjenjuju predavanja, panel-diskusije, premijere, razgovori sa sudionicima i gostima te networking, NEM Dubrovnik 2022 nezaobilazno je mjesto za sve vodeće ljude televizijske industrije koje zanimaju novi trendovi.

Događanje će se većinom održavati na otvorenom. Zbog sigurnosti posjetitelja, svi će nazočni morati imati važeće COVID potvrde ili negativan nalaz testa.