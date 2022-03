Odgovorno i sigurno igranje vodilje su nove sezone A1 Adria Lige

Započele su kvalifikacije za novu sezonu A1 Adria Lige na kojoj će se natjecatelji dokazivati u već poznatim igrama poput CS:GO, FIFA 21 i Brawl Stars, a od ove godine će imati priliku pokazati svoju snagu u čak četiri naslova, među kojima su League of Legends i Clash Royale, ali i dva koja će se otkriti naknadno. Gejmeri će se natjecati u prilagođenom formatu i izgledu lige, a pobjednike očekuje fond od čak 200.000 kuna

Ovo veliko online natjecanje okuplja najjače gejmere u regiji, koji provode puno vremena online i u raznim chat roomovima, gdje su u velikoj mjeri izloženi raznim pozitivnim, ali i negativnim utjecajima drugih osoba. Zbog toga je A1 Hrvatska, u suradnji s gejmerima i stručnjacima u ovom području, iskoristila najavu početka kvalifikacija kao priliku da se ponovno potakne razgovor o temi sigurnosti te je održana panel rasprava o odgovornom gejmanju na kojoj su sudjelovali Tomislav Ramljak, ravnatelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Aleksandar Gavrilović, tajnik Klastera hrvatskih proizvođača računalnih igara i direktor gejming studija Gamechuck te gejmer PvtMole, kuhar i član žirija MasterChefa Melkior Bašić i pjevačica Zsa Zsa, koji oboje u privatnim životima gejmaju i poznaju gejmersku scenu. Panel je vodio Luka Žučko, gejming novinar, Reboot.

- Gejmanje ima puno pozitivnih strana, ali nikako ne može biti rješenje za bijeg od stvarnog života i problema. I zato je važno što više pričati o gejmingu, aktivnosti koja nam sve više ispunjava slobodno vrijeme, pogotovo u zadnje dvije pandemijske godine - objasnio je Ramljak te istaknuo da se u komunikaciji unutar samih igara, kao i na forumima i društvenim mrežama, kriju opasnosti poput neprimjerenog sadržaja, online zlostavljanja ili krađe osobnih podataka.

Gavrilović tvrdi da je odgovornost i na proizvođačima igara.

- Etički izazovi su sve veći i proizvođači igara ne smiju samo gledati na profit već i dobrobit svojih korisnika, pogotovo kada su u pitanju djeca. Nerijetko se zbog monetizacije psihološkim metodama iskorištava neznanje i naivnost djece, ali i njihovih roditelja kako bi zaradili koji dolar, kunu više - objasnio je.

Gejmer PvtMole istaknuo je da je govor mržnje nažalost prisutan u gejming svijetu, ali da ono što igrači ne znaju je upravo činjenica da nisu anonimni iza svog govora ili pisanja. „Svakome možeš ući u trag i možeš biti kažnjen. Uvijek i u svakom trenutku osoba mora biti odgovorna za ono što piše ili govori“, rekao je PVT Mole.

- I sama cijeli život vodim borbu s pitanjem koja je to točno granica u gejmanju i kako živjeti i taj život, a pritom ne zapustiti onaj pravi, u kojem vrijeme ide i u kojem imaš obaveze koje ne čekaju da ti prođeš nivo. Mislim da su to muke svakog gejmera, ali nekako s godinama dolazi i ta zrelost i odgovornost prema "vanjskim" zadacima pa moraš, hoćeš ili nećeš, naučiti kako to sve kombinirati. Mislim da je važno pričati bas o tome i našim iskustvima kako bismo sve mlade potencijalno usmjerili da uživaju u gejmingu, ali spoznaju kada treba ugasiti igricu - istaknula je Zsa Zsa.

- Nakon dugog radnog dana, gejmanje me opušta i tu sam pronašao mir, zabavu, ali i dobre prijatelje. Naravno, kao i u hrani, u životu je zdravo sve što je u granicama normale i zato treba pronaći neki balans. Volim odigrati League of Legends, ali moram reći i da ja ponekad naletim na negativne komentare i uvrede koje pokušavam ignorirati. Protiv toga se treba boriti i glasno i jasno reći – ne, pogotovo zbog naših najmlađih - rekao je Bašić.

Novosti u A1AL

Deveta sezona A1AL započela je kvalifikacijama za Brawl Stars 31. ožujka i FIFA 22 kvalifikacijama 1. travnja.

- Vraćaju se i A1 Gaming Weekendi i to u rekordnom broju. Njih čak šest održat će se između devete i desete sezone, kako bi esport i gejming zabava bili dostupni tijekom cijele godine. Regionalni gejmeri imat će priliku natjecati se i uživati u još više igara u nešto opuštenijem formatu. Isto tako, u lipnju će se u Osijeku održati još jedno izdanje gejming festivala Reboot Online Games Week powered by A1, u sklopu kojeg ćemo saznati i pobjednike 9. sezone A1 Adria League - istaknula je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska.

Također, na A1 Hrvatska YouTube kanalu u travnju započinje peta sezona popularnog serijala Game Night. I ove sezone okupit ćemo popularne streamere iz regije koji će i dalje svake srijede u live streamovima igrati neke od popularnih igara: CS:Go, Roblox, Minecraft, Brawl Stars, Fortnite, Fifa i Pub G.

Na A1 Hrvatska YouTube kanalu pokrećemo i dva potpuno nova projekta. Popularni regionalni gejmeri i YouTuberi bit će okosnica našeg novog serijala pod imenom A1 #GOAT, u kojem će se razgovarati o brojnim temama iz svijeta gejminga. Kroz ovaj serijal predstavljat će se različite aktualnosti i trendovi, ali i flopovi, glitchevi, trikovi i ostale zanimljivosti koje su interesantne gejming zajednici.

U suradnji s poznatim gejmerom, PVT Mole, posvetit ćemo se i edukaciji. A1 #GamingEdu, serijal videa, bavit će se temama game developmenta, odgovornog ponašanja na internetu, ali i kako odgovornog gejmanja. Osim ovoga, korisnici će imati priliku dobiti i odlične savjete o tome kako sami mogu postati gejmeri ili kako pokrenuti svoj YouTube kanal, ali i koje vještine su im potrebne za napraviti vlastitu igru.

Sve novosti o novim sezonama A1 Adria Lige pratite na web stranici a1adrialeague.com te društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Twitch.tv, YouTube i Trovo.