Odnosi s javnošću na Danima komunikacija – od legende PR-a Paula Holmesa do okupljanja domaćih PR stručnjaka

U svojem predavanju „PR in a Changing World“ Paul Homes, jedno od najvećih imena u svijetu odnosa s javnošću, pokazat će kako se PR prilagođava kako bi pratio promjene u svijetu!

Već niz godina na Danima komunikacija okuplja se najzanimljivija zajednica domaćih komunikatora, među kojima su u velikom dijelu i stručnjaci za odnose s javnošću. Uz organizatore Hrvatsku udrugu društava za tržišno komuniciranje (HURA-u) i IAB Croatia, jedna je od partnerskih udruga festivala i cijenjena Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), čiji se članovi okupljaju na festivalu. Ove godine Dani komunikacija održat će se od 20. do 23. travnja u rovinjskom hotelu Lone, a uz brojne PR stručnjake koji će razgovarati o domaćem tržištu, poseban je gost festivala čuveni Paul Holmes!

Osnivač je The Holmes Reporta, ključnog izvještaja u svjetskoj industriji PR-a, koji je pokrenuo s ciljem dokazivanja, ali i podizanja vrijednosti odnosa s javnošću. Nakon dvadeset godina The Holmes Report postao je PRovoke, proširio se na pet kontinenata i kreirao svjetski cijenjene evente, istraživanja i izvještaje. Misija Paula Holmesa ostala je ista, a najvažnije mu je, tvrdi, da komunikatori budu svjesni činjenice da je „u današnje vrijeme nečiji brend ono što o njemu drugi govore, ali najteže je nagnati ljude da govore prave stvari“.

Što ljudi govore o nama? Kako se s tim suočiti? Pravo je pitanje – kako se suočiti s budućnošću PR-a? Paul Holmes odgovorit će na ta i brojna druga pitanja uz pomoć sudionika festivala u svom predavanju PR in a Changing World, koje će 22. travnja održati na glavnoj festivalskoj pozornici, pri čemu kaže: „U toj se borbi sredstva neće birati – PR će se morati nadmetati s drugim disciplinama, no i učiti od njih.“ Ipak je najvažnije zapamtiti, poručuje Holmes, da će se oni koji nisu spremni na promjene mučiti, a da će oni koji su dorasli izazovu napredovati kao nikada dosad, o čemu će moći čuti svi sudionici Dana komunikacija, a to nije jedina tema kojom će se baviti PR-ovci jer ih očekuje i niz razgovora s domaćim stručnjacima.

PRIČAJMO PRLJAVO: BLAĆENJE U MEDIJIMA

Skandalozne kampanje aktualnije su nego ikada. Društvene nam mreže dopuštaju da, najčešće bez ikakvih posljedica, koristimo svoj glas da okaljamo pojedince, grupu ljudi ili čak profesiju, a cancel kultura u pravom je zamahu. Stoga je cilj panela Talk Dirty To me: The PRoblem of Smear Campaigns biti koristan svima – od PR stručnjaka do novinara i influencera, pa čak i znanstvenika. Uz domaćina Krešimira Macana (poslovni i komunikacijski konzultant, Manjgura) te sugovornice Petru Bašić Jantolić (izvršna direktorica, Razvoj poslovanja s klijentima, Addiko Bank), odvjetnicu Vanju Jurić te Marijanu Grbešu (izvanredna profesorica, Fakultet političkih znanosti, Zagreb) sudionici će razgovarati o tome kako se nositi s lošom slikom u javnosti.

TO PR OR NOT TO PR

Mnogi bi rekli da živimo u nemirnim vremenima, zbog čega nije ni čudo da je javnost gotovo izgubila vjeru u autoritete i počela sve preispitivati, pa čak i sam koncept istine. Kako da se vratimo na pravi put? Na panelu [Spark the Conversation] To PR or Not to PR powered by HEP razgovor sa sudionicima festivala predvodit će Nina Išek Međugorac (izvršna direktorica, Val grupa), Tino Prosenik (CEO, Gruntek), Hrvoje Balen (predsjednik upravnog odbora, Algebra University College/predsjednik HUP-ICT udruge) te Saša Kramar (član uprave, Span). Zanimljivi panel odgovorit će na neka od gorućih pitanja, ali i povesti razgovor o tradicionalnom menadžmentu – s premisom da poslovni sektor ima moć i odgovornost staviti povjerenje i društvene vrijednosti na prvo mjesto.

HRVATSKA UDRUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU NA DANIMA KOMUNIKACIJA

Excellent in ESG – Best Practices Tales & Lessons diskusija je HUOJ-a koja će se održati u sklopu programa Dana komunikacija, a okupit će Marinu Bolanču (vlasnica i direktorica, Abeceda komunikacije/zamjenica predsjednika HUOJ-a), Aleksandru Dilevsku (CEO Publicis Groupe Croatia & N. Macedonia, COO Adriatic), Mariju Franić (voditeljica korporativnih komunikacija, Kaufland), Irenu Šarić Dombaj (direktorica korporativnih komunikacija L’oreala, Adria-Balkan regija) i Irenu Weber (glavna direktorica, HUP) kako bi analizirala zašto tvrtke moraju biti transparentne u komuniciranju o ekonomskim, socijalnim i upravljačkim problemima te kako im komunikacijska industrija pomaže u podizanju standarda.

Objavljen je i nestrpljivo iščekivani raspored Dana komunikacija. Nakon Edwarda Snowdena, koji će se sudionicima festivala DK2023 pridružiti videolinkom na desetu obljetnicu od razotkrivanja sustava masovnog nadzora koji je šokirao svijet; evanđelista, vizionara i rock-zvijezde tehnološkoga svijeta Jamesa Whittakera; Munise Can, strateške stručnjakinje i direktorice Highsnobietyja koja brendovima pomaže zacrtati put do sigurnog uspjeha; vodećeg kreativca dalekog Japana Toshihika Tanabea; svjetskog autoriteta za sextech Bryony Cole; vodećeg futurista za kreativne tehnologije Iana Beacrafta powered by Hrvatski Telekom; Main Monka Media.Monksa, najveće globalne platforme za digitalnu produkciju, Victora Knaapa; Roryja Sutherlanda, jednoga od najoriginalnijih mislilaca u oglašivačkoj sferi, a i šire, te globalnog kreativnog direktora Ogilvya; Oprine IT djevojke i autorice bestsellera koja rasprodaje turneje diljem svijeta Kristine Kuzmič powered by Priceless.com; nadrealističkog redateljskog dvojca Vallée Duhamel; domaćeg filozofa svjetskog glasa Srećka Horvata; te pionira oglašavanja sa svrhom Thomasa Kolstera powered by ENNA, te čuvenoga Paula Holmesa, legende PR-a, ne staju najave drugih zanimljivih sudionika ovog popularnog trodnevnog festivala.

Prijave za sudjelovanje na jednom od najboljih svjetskih evenata prema dvostrukoj nominaciji britanskoga Association Excellence Awardsa moguće su na službenim stranicama festivala.