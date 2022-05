Održiva gradnja – prioritet koji je utkan u strategiju Deceunincka

Deceuninck je u svjetskom vrhu proizvođača PVC prozorskih profila i građevinskih rješenja

Trenutačno otprilike 400.000 tona rabljenog PVC-a na godinu dolazi od starih prozora, tj. prve generacije PVC prozora. No je li to zaista samo otpad? Belgijsko poduzeće Deceuninck, specijalizirano za proizvodnju PVC profila za prozore i vrata, godinama dokazuje da je to vrijedna sirovina s vrlo dugim životnim ciklusom koja se može ponovno upotrijebiti.

Građevinska industrija vjerojatno je jedna od onih industrija koje zahtijevaju najveće resurse i koje najviše štete okolišu na svjetskoj razini. Održiva gradnja odgovor je na izazove s kojima se suočava. Promišljeno i svjesno ulaganje ili upotreba odgovarajućih materijala može znatno smanjiti negativan utjecaj na okoliš. Na godinu se za proizvodnju građevnog materijala potroše otprilike tri milijarde tona sirovina – što ako bismo mogli upotrijebiti postojeće materijale umjesto da svake godine proizvodimo nove?

Uzor kako smanjiti emisije CO 2

Deceuninck već dugi niz godina stavlja veliki naglasak na smanjenje utjecaja na okoliš i ulaganje u procese recikliranja i kružno gospodarstvo. Poduzeće posjeduje vlastiti pogon za recikliranje opremljen tehnološki naprednom linijom za recikliranje, koja je pokrenuta 2012. u Diksmuideu u Belgiji. Godine 2018. pogon je učetverostručio svoj kapacitet recikliranja – trenutačno je u njemu moguće preraditi 45.000 tona postindustrijskog i postpotrošačkog otpada od zamjene proizvoda stolarije na godišnjoj razini, što odgovara količini od 2,3 milijuna prozora.

Uz prosječnu upotrebu PVC prozora u trajanju od 35 godina, njegov potencijalni životni ciklus može doseći i 350 godina. Dakle, pokazalo se da je proces recikliranja PVC-a ekološki prihvatljiv u svakom pogledu.

Kao inicijator društva Rewindo GmbH i jedan od prvih brendova koji je dobio oznaku proizvoda VinylPlus, Deceuninck je aktivno uključen u promicanje recikliranja PVC prozora te želi povećati udio recikliranja u građevinskom sektoru i promovirati odgovornu upotrebu PVC-a. Uz maksimalnu učinkovitost, u Deceunincku se provode i procesi dizajniranja, koji se temelje na odgovarajućem odabiru materijala i koji su usmjereni na optimalnu upotrebu sirovina, i procesi recikliranja, koji zatvaraju krug za sve frakcije otpada.

Naša budućnost skup je naših izbora

Deceuninck se također fokusira na inovacije koje rezultiraju uštedom energije. Jedan od primjera je tehnologija ThermoFibra koju belgijski proizvođač primjenjuje u svojim prozorima Elegant, a sastoji se od ojačanja cijele dužine krila trakama od stakloplastike. Tako se poboljšavaju toplinski parametri, a time i energetska učinkovitost.

A Phoenix iz Deceunincka je sada prvi sustav koji se izrađuje od 100% reciklirane plastike. Nova serija profila daje novi život starim materijalima putem oporabe i recikliranja, produžujući tako njihov životni ciklus: baš kao što se feniks diže iz vlastitog pepela.

U Deceunincku je održiva gradnja prioritet utkan u strategiju poduzeća. Belgijski proizvođač već godinama daje primjer u industriji kako implementirati inovacije i rješenja koja idu u prilog okolišu. Zato je toliko važno svjesno birati materijale i proizvode koji se u svakom koraku mogu reciklirati na tehnološki jednostavan i isplativ način.

Uz rastuću ekološku svijest društva, trebali bi se mijenjati i zakonodavstvo i infrastruktura, a kružno gospodarstvo mora zauvijek ostati u građevinskoj industriji – ne više kao ideja, već kao praktično rješenje. Deceuninck planira daljnja ulaganja u kružno gospodarstvo.