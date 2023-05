Otkrivamo što najpopularniji hrvatski chefovi spremaju za nadolazeći Baš Naš festival!

Prepoznat kao festival dobrih vibracija i sjajne atmosfere, Baš Naš festival unazad par godina profilirao se kao mjesto na kojem će gurmani svake godine biti siti...i oduševljeni! Sunset izdanje ovogodišnjeg festivala seli na Bundek, a tom su prilikom hrvatski poznati chefovi i koktel majstori pripremili ponudu o kojoj će se sigurno pričati.

Melkior Bašić i Damir Tomljanović potpisuju jelovnik Baš Naš festivala. Pod imenom ‘Bite of fun by Melkior Bašić‘ on priprema šest vrsta pizza (stracciatella, spicy, margaritha, mortadella, prosciutto, acciughe) te šest vrsta domaće tjestenine. Kako to ne bi bila ‘samo tjestenina‘, jedan od najcijenjenijih chefova Hrvatske priprema popularni kotač od sira s kojim će stvarati čaroliju okusa. Pašta u kolutu sira priprema se tako da se tjestenina skuha i priprema u otopljenom sirom u izdubljenom kolutu. Ovaj specijalitet, poznatiji u svijetu pod imenom ‘cheese wheel pasta’, osvojio je Instagram, a sada ćete ga konačno moći probati i u Zagrebu. Sjajna gastro iznenađenja priprema i Damir Tomljanović.

Burgere i wrapove s njegovim potpisom moći ćete isprobati svih 18 dana trajanja Baš Naš sunset festivala. Fatalni, BBQ, simple i classic double smash burger, chick burger, ljuti Hot stuff burger i burger „Do jaja“ osvojit će i najzahtjevnija nepca. Pomno rađena peciva, recepture kojima se poznati profesor gastronomije posebno ponosi te umaci i dodaci koji burger čine rapsodijom okusa čekaju vas u sklopu njegove gurmanske priče zvane ‘Bite of fun by Damir Tomljanović‘ zajedno s wrapovima koji se uvijek pokažu kao omiljeni street food na ovakvom tipu festivala. Osim sjajnih jela, Melkior i Damir pripremaju posebno iznenađenje za goste 10. i 11. lipnja te 17. i 18. lipnja. Upravo u tim danima, od 12 do 15 sati posjetitelje čeka live cooking i jedan posve drugačiji kulinarski performans.

U pogledu na Bundek, tzv. zagrebačko more moći će se uživati i grickajući ukusne zalogaje Tapas bara. Dok se s društvom uživa u DJ-evima i koncertima najbolje nam ‘idu‘ tapasi, ta mala, beskrajno maštovita i domišljata jela koja kombiniraju razne okuse i začine. S inćunima, s pršutom, patlidžanima te roast beef tapasi sjajno će uklopiti sa šarenim ražnjićima s rajčicom i mozzarellom. Kroz godine održavanja pokazalo se da posjetitelji Baš Naš festivala uz razne snackove obožavaju ispijati koktele.

Afterwork druženje, romantični spoj, obiteljski izlet ili ludi noćni provod – kokteli s potpisom majstora Hrvoja Rihtarića pratiti će vas u svakoj varijanti. Poznat po tome da radi domaće sirupe, ovaj poznati barmen oduševljavala svojom lakoćom izvedbe i kombiniranja fenomenalnih boja i okusa osvježavajućih napitaka. Njegovi signature kokteli uistinu će Bundek pretvoriti u plažu dok će se Fresh corner pobrinuti da i mali i veliki budu opskrbljeni kavom, cijeđenim sokovima i neizostavnim sladoledima.

I što vam više treba da centar grada zamijenite zelenom oazom u kojoj se lakše podnose vrućine i u kojoj se dobro zabavlja i opušta svaki dan, od 1. do 18. lipnja?