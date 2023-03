Ovaj trgovački centar vraća petak na stare postavke: Uvodi se novi koncept prilagođen svim dobnim skupinama

Ponudom prvog hrvatskog shopping centra nove generacije bit će posebno oduševljeni svi željni zabave i pripadnici - Z generacije

Od svih dana u tjednu petak je taj koji većina željno iščekuje jer označava kraj radnog tjedna ali i početak zabave, aktivnosti kojima se opuštamo od užurbanog tjedna. Nakon uvođenja rada od kuće - gdje često prestaje jasna granica između poslovnog i privatnog života - petak se u svemu tome pomalo izgubio. Uz to, poznato je da mnogi obavljaju kupnju vikendom, pa i te dodatne obaveze samo kompliciraju planiranje vremena koje je potrebno uložiti za sebe.

Tome je ipak uspio doskočiti prvi hrvatski trgovački centar nove generacije, svojim novim konceptom naziva ‘Friday‘Z‘ prilagođenog svim dobnim skupinama. Zagrebački Z Centar na sve jačem povezivanju zajednice, posebice stanovništvom okolnih gradskih naselja, aktivno radi još od samog otvorenja, a sada su odlučili petak vratiti na stare postavke čime će posebno oduševljeni biti pripadnici Z generacije - ali i svi željni zabave.

Već ovog petka uz tradicionalne posebne pogodnosti zakupaca s izvrsnim ponudama i popustima, na gotovo svim lokacijama centra bit će i brojna iznenađenja kojima se shopping iskustvo diže na sasvim jednu novu, drugačiju razinu. O čemu je riječ najbolje se može objasniti po potrebama pripadnika Z generacije, čije su djetinjstvo i svjetonazor oblikovale globalne ekonomske krize, financijska nestabilnost i pandemija. S druge strane, odrasli su u eri pojave najnaprednijih tehnologija, clouda i neviđenog rasta utjecaja društvenih mreža. Zbog miksa ovakvih kontradikcija, zapravo su veoma posebni i drugačiji. I baš zato oni ali i svi željni pozitive imaju svoj poseban dan u Z Centru.

U pauzi od shoppinga već ovoga petka moći ćete igrati mini golf na otvorenom terenu koji se nalazi na krovu centra. Na više od 1.300 četvornih metara prostiru se reljefne staze različitih oblika s čak 18 rupa što će zadovoljiti potrebe grupa ali i najzahtjevnijih igrača. Za one koji više vole zabavu u zatvorenom – jer činjenica je da većina pripadnika Z generacije obožava tehnologije i ne mogu niti zamisliti kako je izgledao život prije pametnih telefona – organizirane su dodatne aktivnosti u najvećoj gaming areni u Hrvatskoj. Itekako popularna destinacija, Hall Of Game, organizira ‘Friday night gaming‘ sa šest sati igranja PC igre u razdoblju od 18:00 do 02:00 sata – i to za svega sedam eura. Osim toga, uz kupnju HOG Membershipa svaki kupac dobiva i tri dodatna besplatna sata koje može pokloniti osobi po izboru.

Generaciji Z koja je vrlo realna i odgovorna u upravljanju svojim vremenom, financijama i potrošnjom, ovo je super prilika da si daju oduška i počaste se kombinacijom zabave i shopping iskustva na drugačiji način. U slučaju da ih u sitnim noćnim satima čeka izlazak za koji je potrebno dodatno se urediti ili opustiti, ‘Z House of beauty‘ nudi im frizuru ili parcijalnu masažu za manje od 10 eura.

Za one koji žele ostati na lokaciji, u Z Centru su dostupne najmodernije kino dvorane, jedine u zapadnom dijelu grada, kao i prvo kino koje ima Royal beds ležajeve za dvoje izrađene od kože, sa stolićima za odlaganje hrane i pića te bežičnim punjačima za mobitele. Filmske avanture omogućene su u šest kino dvorana opremljenih vrhunskim tehnološkim rješenjima poput Harkness platna, Barco RGB laserskih projektora, JBl zvučnika i Crown audio pojačala. Već ovaj petak pogledajte filmski naslov ‘Creed‘, redateljski prvijenac Michaela B. Jordana koji se vraća kao Adonis Creed u trećem dijelu poznate boksačke franšize. U slučaju da ipak više volite horor filmove pogledajte ‘Vrisak 6‘, najbrutalniji i najkrvaviji film kultnog horor serijala čiju glumačku postavu predvodi Jenna Ortega iz serije Wednesday.

Čak ni roditelji s djecom ne moraju brinuti jer posebne pogodnosti na Friday‘Z nudi i MiniPolis, prvi dječji grad s više od 40 tematskih kućica koji se prostire na dvije tisuće kvadrata. Ovaj petak dobivaju jedan sat gratis, uz ulaznicu od 17 eura - što je ukupno tri sata boravka, itekako dovoljno za najveću istraživačku avanturu djetinjstva u kojoj mališani otkrivaju što žele postati kad odrastu.

Stoga već ovog petka kao i svakog drugog petka u mjesecu - taman kada sjednu plaća ili džeparac - svratite u Z Centar na Friday‘Z gdje uz kvalitetno iskustvo kupovine po povoljnijim cijenama, na raspolaganju imate cijeli niz sadržaja i ‘Food Court‘ s mnoštvom različitih restorana, modernim caffe barovima i beauty salonima.

