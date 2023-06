Ovoga vikenda na Reboot Games Weekendu čeka nas uzbudljiva borba za naslov prvaka A1 Adria League

Finale 11. sezone najprestižnije regionalne esport lige priuštit će spektakl svim posjetiteljima

Od 9. do 11. lipnja Zagrebački Velesajam ponovno postaje dom svih obožavatelja esporta i odlične gejming zabave uz A1 Adria League čije će se spektakularno finale 11. sezone održati u sklopu Reboot Games Weekend powered by A1. Kako bi uzbuđenje bilo čak i veće, najvještije finaliste obradovat će do sad najbogatiji nagradni fond u iznosu od 16.800 eura za ukupnu sezonu.

- Izuzetno smo sretni što i ove godine imamo priliku našim posjetiteljima omogućiti najopuštenije gejmersko iskustvo. Naše dugogodišnje partnerstvo s A1 Hrvatska neprestano unosi novine u gejming svijet pa nas tako očekuju brojna, nova iznenađenja i ovoga puta. Također, RGW powerd by A1 prilika je za sve navijače da se susretnu sa svojim omiljenim igračima zbog čega pozivam sve ljubitelje videoigara da nam se ovog vikenda pridruže - izjavio je organizator te suosnivač i direktor tvrtke Reboot, Damir Đurović.

A1 Adria League jedna je od najprestižnijih regionalnih liga kada je gejming industrija u pitanju jer svaka sezona donosi novo uzbuđenje, akciju i napete trenutke, a ništa manje se ne očekuje i od finala upravo ove, jedanaeste sezone.

Samo najbolji igrači, nakon dva mjeseca intenzivnih kvalifikacija, izborili su svoj plasman koji ih vodi do A1 gejming arene u kojoj će veliko finale FIFA23 biti održano prvi dan Reboot Games Weekenda, u petak 9. lipnja. Ljubitelji Brawl Starsa jedva će dočekati subotu 10. lipnja, a CS:GO finalisti svoje će najbolje vještine čuvati za nedjelju 11. lipnja, koja je rezervirana za prestižnu titulu prvaka u ovoj disciplini.

- Pobrinuli smo se i ove sezone gejmerima omogućiti vrhunsku produkciju i najširu optičku mrežu, s minimalnom latencijom, u Hrvatskoj. Iz sezone u sezonu rastemo i osvajamo srca regionalnih obožavatelja esporta za koje nam je jako važno osigurati #BoljiOnline svijet zbog čega je pravilo nulte tolerancije govora mržnje imperativ od kojeg ne odustajemo kada je A1 Adria League u pitanju. Prepoznajemo potencijale naše mlade publike, i gejminga kao industrije, zbog čega su naša ulaganja svaku sezonu sve veća - izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija i digitalnog poslovanja, A1 Hrvatska.

Posljednje u nizu novih ulaganja telekoma u mlade generacije željne razvoja u svijetu tehnologija je A1 Student eChallenge, esport liga kojom je A1 Hrvatska okupio najveće gejming entuzijaste četiri najistaknutija tehnička fakulteta u Hrvatskoj - Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Visokog učilišta Algebra, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ).

Upravo najbolje zvijezde A1 Student eChallenge natjecanja odigrat će finale u A1 gejming areni na Reboot Games Weekendu, a ukupni nagradni fond od 1.530 eura obradovat će najvještije gejmere među njima.

Značaj predstojećeg gejmerskog spektakla prepoznali su i brojni sponzori pa se finale A1 Adria League po prvi puta igra na Samsung Galaxy S23 Ultra mobilnim uređajima i AOC monitorima vodećeg svjetskog brenda IT opreme. Dok će uz punu A1 gejming arenu, nervozni igrači i navijači bijeg od treme i uzbuđenja pronaći uz slasne grickalice Chio Chips.

Kako bi finale A1 Adria League mogli pratiti i oni koji nisu u mogućnosti doći na Zagrebački Velesajam A1 Hrvatska osigurao je streaming na gejmerskim platformama, dok će medijski pokrovitelj 24sata izvještavati o senzacionalnim trenucima esporta putem svojih kanala.

Saznajte ovdje sve o nadolazećim novostima u svijetu A1 Adria League.