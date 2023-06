Pannonian Challenge i A1 Hrvatska u Osijek dovode svjetske zvijezde ekstremnog sporta i najbolju gejming zabavu

U Osijeku od 16. do 18. lipnja održava se najbolji do sad Pannonian Challenge powered by A1 na kojem će nastupiti najveće svjetske zvijezde ekstremnog sporta u tri discipline: BMX, inline i skate. Tako će veliko 24. izdanje ovog svjetski prepoznatog natjecanja još jednom lijevu stranu obale Drave učiniti epicentrom ekstremnog sporta i nevjerojatne zabave. Posjetitelji će tako osim u sportskim vratolomijama, uživati u bogatom glazbenom programu i A1 sadržajima.

- Ispred nas je 24. Pannonian Challenge powered by A1. Na ovogodišnjem izdanju najekstremnijeg festivala u regiji prisjećamo se kako je to nekad izgledalo kroz prizmu prijateljstva, druženja, pozitive i svega što Pannonian predstavlja od prvog dana. Ovim putem zahvaljujemo našim partnerima, posebno A1 Hrvatska koji je s nama već dugi niz godina, i naravno našim volonterima bez kojih ovo ne bi bilo ostvarivo. Pozivamo sve da dođu po svoju dozu adrenalina i da ne zaborave sprej za komarce - izjavio je Jurica Barać, voditelj projekta Pannonian Challenge.

Nakon što je tijekom prošlogodišnjeg Pannonian Challengea iz Osijeka streamano online finale devete sezone A1 Adria League, telekom je i ove godine odlučio sve sudionike Pannoniana iznenaditi pravim gejmerskim poslasticama i edukativnim #BoljiOnline aktivacijama.

- Već dvanaestu godinu za redom A1 Hrvatska pruža partnersku podršku Pannonian Challengeu. Ponosni smo što smo dio ove priče koja istoku Hrvatske donosi pregršt zabave i svjetske zvijezde ekstremnog sporta - izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija i digitalnog poslovanja, A1 Hrvatska.

Svi koji se zapute na osječku obalu Drave od 16. do 18. lipnja tako će moći isprobati A1 Gaming Hub koji je upravo na prošlogodišnjem Pannonian Challengeu premijerno predstavljen svim ljubiteljima videoigara. Hub dobre zabave, na četiri kotača, u sebi skriva zanimljive videoigare koje će svi zainteresirani imati prilike zaigrati na računalima, PS5 i mobilnim uređajima.

Oni koji požele malo prave racerske zabave, i brzine na virtualnim kotačima formule 1, razveselit će posebno osmišljeni kutak i racerska stolica za što bolji dojam brzine i nagiba u zavojima najpoznatijih svjetskih natjecateljskih staza.

Kako je #OdgovornoGejmanje najbolje gejmanje, A1 Hrvatska podsjetit će sve sudionike i na nulto pravilo govora mržnje koje je imperativ njihovog A1 Adria League natjecanja, ali i svih aktivacija koje razvijaju za gejming zajednicu koju okupljaju na A1 mreži.

Upravo kako bi educirali sve generacije o odgovornom korištenju tehnologije prema sebi i drugima, tijekom Pannonian Challengea će kroz kviz #BoljiOnline poticati sudionike da usvoje pravila o tome kako poboljšati svoju sigurnost na mreži, zaštititi svoje zdravlje od prekomjernog korištenja tehnologije, reći „ne“ cyberbullyingu, ali i prepoznati lažne vijesti.

Više o edukativnoj platformi i istoimenoj kampanji #BoljiOnline saznaj ovdje.